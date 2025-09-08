Die heutigen NYT Mini Kreuzworträtsel-Hinweise und Antworten für Montag, 8. September

Suchen Sie Hilfe beim heutigen NYT Mini Kreuzworträtsel? Hier sind einige Hinweise und Antworten für das Rätsel. Quelle: NYT

Aber zuerst lösen wir dieses Mini Kreuzworträtsel.

Suchen Sie nach dem gestrigen NYT Mini Kreuzworträtsel? Schauen Sie sich unsere Hinweise und Antworten hier an.

Das NYT Mini ist eine kleinere, schnellere, leichter verdauliche Version des größeren und anspruchsvolleren NYT Kreuzworträtsels, und im Gegensatz zu seinem größeren Geschwister ist es kostenlos spielbar ohne ein Abonnement der New York Times. Sie können es im Web oder in der App spielen, obwohl Sie die App benötigen, um auf das Archiv zuzugreifen.

Spoiler voraus!

Wie man das heutige Mini Kreuzworträtsel löst

Bevor wir zu den Antworten kommen, hier ist der erste Buchstabe für jedes Wort im heutigen Mini.

Waagerecht

1A. Musikkäufe der 90er und frühen 2000er — C

4A. Umweltbewusste Windelalternative — C

6A. Styles des Singens? — H

7A. In seine Wohnung einladen, sozusagen — A

8A. Was "yellow" und "mellow" tun — R

Senkrecht

1D. Was Gelb und Lila machen, wie manche sagen — C

2D. Wie viele liebenswerte Tollpatsche — D

3D. Spielen, wie eine Gitarre — S

4D. Leicht verbrennen — C

5D. Übertriebene Werbung — H

Okay, zu den Antworten! Denken Sie daran, Spoiler voraus!

Waagerecht

1A. Musikkäufe der 90er und frühen 2000er — CDS

4A. Umweltbewusste Windelalternative — CLOTH

6A. Styles des Singens? — HARRY

7A. In seine Wohnung einladen, sozusagen — ASK UP

8A. Was "yellow" und "mellow" tun — RHYME

Senkrecht

1D. Was Gelb und Lila machen, wie manche sagen — CLASH

2D. Wie viele liebenswerte Tollpatsche — DORKY

3D. Spielen, wie eine Gitarre — STRUM

4D. Leicht verbrennen — CHAR

5D. Übertriebene Werbung — HYPE

Das heutige Mini Screenshot: Erik Kain

Ich hatte nicht zu viele Schwierigkeiten mit diesem Rätsel. Der erste Hinweis, bei dem ich mir nicht sicher war, war 6-Waagerecht (Styles des Singens?), was sich später als Harry herausstellte, wie der Popstar Harry Styles. Abgesehen davon waren keine dieser Hinweise besonders schwierig, obwohl Sie vielleicht nicht wissen, was CDS sind, wenn Sie in den letzten 20 Jahren geboren wurden, und vielleicht noch keine Stoffwindeln (CLOTH) kennengelernt haben.

