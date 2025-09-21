Tilted kooperiert mit Majyo Treasure, um die Zukunft des Web3-Gamings zu transformieren

Tilted freut sich, seine bahnbrechende Zusammenarbeit mit Majyo Treasure bekannt zu geben, um künstliche Intelligenz in Blockchain-basierte Spiele zu integrieren. Diese Partnerschaft soll Spieler und Entwickler stärken, indem sie ihnen neue Möglichkeiten bietet. Damit zielt die Allianz darauf ab, eine innovative Zukunft für Web3-Gaming zu schaffen, die auf völlig neue Weise präsentiert wird.

Tilted, eine KI-gesteuerte Plattform für Gaming-Ökonomien, hat die Neuigkeit über sein offizielles X-Konto bekannt gegeben. Der andere Partner, Majyo Treasure, ist ein Idle-RPG-Minispiel, das von Sei betrieben und von MokokoStudio entwickelt wurde.

Tilted integriert seine KI-gesteuerte Plattform in RPG-Spaß

Durch Majyo Treasure können Benutzer eine unbeschwerte und fesselndes Erlebnis mit On-Chain-Idle-RPG erleben. Die Synergie der Plattform mit Tilted ermöglicht es, diese Erfahrung einen Schritt weiterzubringen. Die KI-gesteuerte Plattform von Tilted soll strukturierte Daten aus dem Live Gameplay erstellen und damit Creator-Ökonomien stärken.

Die Initiative führt Funktionen wie den Streaming-Markt und das Tag & Earn-Ökosystem ein. Diese Möglichkeit ermöglicht es Spielern, eine entspannte RPG-Reise zu genießen und gleichzeitig denkwürdige Spielmomente zu markieren. Außerdem können sie jetzt schneller vorankommen und über das bloße Spielen hinaus verdienen.

Tilted und Majyo Treasure definieren die Zukunft von Play-to-Earn neu

Durch diese Partnerschaft sind Tilted und Majyo Treasure bereit, die wahre Natur des Spielens weiterzuentwickeln. In diesem Phänomen gehen Unterhaltung und sinnvoller Beitrag Hand in Hand. Jeder Spieler kann jetzt Tilteds einzigartigen Ansatz nutzen, um ein Schöpfer und Stakeholder zu werden, anstatt nur ein Teilnehmer in der digitalen Wirtschaft zu sein.

In dieser Zusammenarbeit bringt Majyo Treasure Spaß und Zugänglichkeit, während Tilted die realen Auswirkungen der mit dem Spielen verbrachten Zeit bietet. Gemeinsam werden Tilted und Majyo Treasure eine Zukunft an der Schnittstelle von Gameplay, Community-Engagement und wirtschaftlichen Möglichkeiten schaffen.