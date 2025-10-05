BörseDEX+
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass Krypto-Zahlungen gerade viel einfacher geworden sind. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Kryptowährung die Zukunft des Geldes ist, aber sie tatsächlich zum Kaufen von Dingen zu verwenden? Das war jahrelang ein Albtraum. SpacePay hat herausgefunden, wie man dieses Durcheinander beheben kann. Dieses Londoner Startup ermöglicht es Unternehmen, Krypto-Zahlungen über ihre regulären.. Der Beitrag Diese Krypto-Zahlungslösung übernimmt 2025 still und leise, Vorverkauf Laufend erschien zuerst auf 99Bitcoins.

Diese Krypto-Zahlungslösung übernimmt 2025 still die Führung, Vorverkauf laufend

Von: 99Bitcoins
2025/10/05 19:43
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass Krypto-Zahlungen gerade viel einfacher geworden sind.

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Kryptowährung die Zukunft des Geldes ist, aber sie tatsächlich zum Einkaufen zu nutzen? Das war jahrelang ein Albtraum. SpacePay hat herausgefunden, wie man dieses Durcheinander beseitigt.

Dieses Londoner Startup ermöglicht es Unternehmen, Krypto-Zahlungen über ihre regulären Kartengeräte zu akzeptieren. Keine ausgefallene neue Ausrüstung erforderlich. Sie haben bereits über 1,3 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, die sehen, wohin die Reise geht. Ihr $SPY Token wird während des aktuellen Vorverkaufs für 0,003181 $ verkauft.

Warum Krypto-Zahlungen so schmerzhaft waren

Denken Sie an das letzte Mal, als Sie irgendwo mit Krypto bezahlen wollten. Wahrscheinlich konnten Sie es nicht. Die meisten Unternehmen wollen Kryptowährung nicht anfassen, weil die Einrichtung unmöglich erscheint. Sie bräuchten neue Hardware, spezielle Schulungen und wochenlange technische Einrichtung. Besonders Kleinunternehmer hassen diese Komplexität.

Dann gibt es das Preisproblem. Bitcoin geht auf und ab wie eine Achterbahn. Ein Ladenbesitzer, der heute 100 $ in Krypto akzeptiert, hat morgen vielleicht nur noch 80 $. Wer will dieses Risiko eingehen? Das hält die meisten Händler von Krypto-Zahlungen fern.

Auch Kunden sind frustriert. Ihre bevorzugte Wallet funktioniert an den meisten Orten nicht. Der Bezahlvorgang dauert ewig. Viele geben einfach auf und benutzen stattdessen ihre Kreditkarte.

Wie SpacePay das zum Laufen bringt

Hier ist, was SpacePay anders macht. Sie zwingen Unternehmen nicht, ihre aktuellen Zahlungssysteme wegzuwerfen. Stattdessen haben sie eine Software entwickelt, die mit bestehenden Android-Kartengeräten funktioniert. Ein einfaches Update und schon sind Krypto-Zahlungen aktiv.

Die Plattform verbindet sich mit über 325 verschiedenen Krypto-Wallets. Ihre MetaMask, Trust Wallet oder was auch immer Sie verwenden, wird problemlos funktionieren. Beliebte Coins wie Ethereum, BNB und USDT werden reibungslos abgewickelt.

Unternehmen lieben die Transaktionsgebühr von 0,5%. Das ist oft günstiger als das, was Kreditkartenunternehmen berechnen. Außerdem erhalten sie ihr Geld sofort, anstatt tagelang auf die Abwicklung traditioneller Zahlungen zu warten.

Besuchen Sie den SpacePay Vorverkauf

Sicherheit, die tatsächlich jeden schützt

Sicherheitsbedenken schrecken viele Geschäftsinhaber von Krypto ab. SpacePay hat ernsthaften Schutz in ihr System eingebaut. Sie verwenden starke Verschlüsselung und überwachen jede Transaktion in Echtzeit. Das Ganze läuft auf dezentralen Netzwerken, sodass es keinen einzelnen Schwachpunkt gibt.

Jede Zahlung wird mehrfach überprüft, bevor sie durchgeführt wird. Dies stoppt Betrug und technische Probleme, bevor sie auftreten. Das System bleibt transparent, hält aber private Informationen streng unter Verschluss.

Sie führen auch regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durch, um neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Geschäftsinhaber können besser schlafen, wenn sie wissen, dass ihre Krypto-Zahlungen ordnungsgemäß geschützt sind.

Der $SPY Token macht die Sache interessant

Der $SPY Token tut mehr, als nur Zahlungen zu erleichtern. Inhaber können darüber abstimmen, wie sich die Plattform entwickelt. Dieser Community-Ansatz bedeutet, dass Benutzer tatsächlich Einfluss darauf haben, wohin SpacePay als nächstes geht.

Token-Inhaber verdienen auch Geld mit dem Erfolg der Plattform. SpacePay teilt Einnahmen mit $SPY-Inhabern und schafft so passive Einkommensströme. Sie verteilen monatlich Bonus-Token, um aktive Community-Mitglieder zu belohnen.

Haben Sie $SPY Tokens? Sie werden neue Funktionen vor allen anderen sehen. Der frühe Zugang verschafft Inhabern Vorteile gegenüber regulären Nutzern. Das Team führt vierteljährliche Videoanrufe durch, bei denen Token-Inhaber direkt mit der Führung sprechen können.

Es gibt insgesamt 34 Milliarden Token, wobei 20% während des öffentlichen Vorverkaufs verfügbar sind. Der Rest unterstützt Entwicklung, Partnerschaften, Marketingbemühungen und zukünftige Wachstumspläne.

Warum Unternehmen endlich Ja sagen

SpacePay öffnet Türen zu 400 Millionen Krypto-Nutzern weltweit. Das ist eine massive Kundenbasis, die die meisten Unternehmen derzeit nicht erreichen können. Besonders jüngere Verbraucher wünschen sich Krypto-Zahlungsoptionen in ihren Lieblingsgeschäften.

Die sofortige Konvertierungsfunktion löst das Volatilitätsproblem vollständig. Kunden zahlen mit Krypto, aber Unternehmen erhalten sofort reguläre Währung. Kein Marktrisiko, keine Preissorgen.

Die Einrichtung dauert Stunden, nicht Wochen. Kein kompliziertes Onboarding oder technische Albträume. Mitarbeiter können das System schnell erlernen, da es mit ihren vertrauten Kartengeräten funktioniert.

Was das für normale Menschen bedeutet

Endlich wird Krypto tatsächlich nützlich für alltägliche Einkäufe. Ihre digitale Wallet hört auf, nur ein Anlagekonto zu sein, und wird zu echtem Ausgabegeld. Mehr Geschäfte, die Krypto akzeptieren, bedeuten mehr Orte, an denen Sie es nutzen können.

Die Technologie funktioniert so reibungslos, dass sich das Bezahlen mit Krypto genauso anfühlt wie die Verwendung einer Kreditkarte. Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Keine komplizierten Schritte. Nur schnelle, einfache Zahlungen.

Je mehr Unternehmen sich SpacePay anschließen, desto normaler werden Krypto-Zahlungen anstatt ungewöhnlich. Dies schafft den Netzwerkeffekt, der digitale Währungen wirklich praktisch für den Alltag macht.

Interessenten am $SPY-Vorverkauf können über die offizielle Website von SpacePay teilnehmen. Der aktuelle Preis liegt bei 0,003181 $ pro Token. Der Prozess umfasst das Verbinden einer Krypto-Wallet, die Auswahl des Kaufbetrags und den Abschluss der Transaktion. Bankkartenzahlungen funktionieren auch für Menschen, die neu in der Kryptowährung sind, was die Teilnahme für jeden zugänglich macht.

NEHMEN SIE JETZT AM SPACEPAY ($SPY) VORVERKAUF TEIL

Website    |    (X) Twitter    |  Telegram

Der Beitrag Diese Krypto-Zahlungslösung übernimmt 2025 leise, Vorverkauf laufend erschien zuerst auf 99Bitcoins.

