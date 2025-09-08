Der Beitrag "Diese Altcoins müssen in der neuen Woche verfolgt werden" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kryptowährungsanalyst The DeFi Investor hat die Altcoins geteilt, die diese Woche genau beobachtet werden sollten. Der Analyst merkte an, dass bedeutende Entwicklungen zwischen dem 9. und 10. September die Marktaktivität steigern könnten. Hier ist die wöchentliche Watchlist des Analysten: Solana (SOL): SOL Strategies wird am 9. September das erste Solana-Treasury-Unternehmen, das an der Nasdaq gelistet wird. Resolv (RESOLV): Das Resolv S2-Punkteprogramm endet am 9. September. Ethena (ENA): StablecoinX wird täglich ENA im Wert von 5-10 Millionen Dollar kaufen. Linea (LINEA): Lineas Token-Generierungsereignis (TGE) findet am 10. September statt. Home (HOME): DeFi App wird nächste Woche die Kampagne "1000 HOME Bonus für jeden" ankündigen. Polkadot (DOT): Ein wichtiger Produktstart ist für den 8. September geplant (Details wurden noch nicht veröffentlicht). Falcon Finance (Falcon): Eine wichtige gemeinsame Ankündigung mit WorldLibertyFi ist geplant. Dogecoin (DOGE): Es wird gesagt, dass nächste Woche der erste Dogecoin ETF-Fonds in den USA gestartet werden könnte. Sonic (S): 5,02% von Sonics S-Token-Angebot werden am 9. September freigeschaltet. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/ Der Beitrag "Diese Altcoins müssen in der neuen Woche verfolgt werden" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kryptowährungsanalyst The DeFi Investor hat die Altcoins geteilt, die diese Woche genau beobachtet werden sollten. Der Analyst merkte an, dass bedeutende Entwicklungen zwischen dem 9. und 10. September die Marktaktivität steigern könnten. Hier ist die wöchentliche Watchlist des Analysten: Solana (SOL): SOL Strategies wird am 9. September das erste Solana-Treasury-Unternehmen, das an der Nasdaq gelistet wird. Resolv (RESOLV): Das Resolv S2-Punkteprogramm endet am 9. September. Ethena (ENA): StablecoinX wird täglich ENA im Wert von 5-10 Millionen Dollar kaufen. Linea (LINEA): Lineas Token-Generierungsereignis (TGE) findet am 10. September statt. Home (HOME): DeFi App wird nächste Woche die Kampagne "1000 HOME Bonus für jeden" ankündigen. Polkadot (DOT): Ein wichtiger Produktstart ist für den 8. September geplant (Details wurden noch nicht veröffentlicht). Falcon Finance (Falcon): Eine wichtige gemeinsame Ankündigung mit WorldLibertyFi ist geplant. Dogecoin (DOGE): Es wird gesagt, dass nächste Woche der erste Dogecoin ETF-Fonds in den USA gestartet werden könnte. Sonic (S): 5,02% von Sonics S-Token-Angebot werden am 9. September freigeschaltet. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/