Diese Altcoin-ETFs könnten Bitcoin und Ethereum herausfordern

Krypto-News von heute zeigen einen entscheidenden Moment für den börsengehandelten Fonds (ETF) Markt. Die langjährige Dominanz von Bitcoin und Ethereum bei Krypto-ETFs könnte bald auf Konkurrenz stoßen, da Regulierungsbehörden sich darauf vorbereiten, Genehmigungen zu erweitern. Analyst glauben, dass die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC den Grundstein für eine neue Ära legt, in der Altcoin-ETFs Teil des Finanzinstrumentariums der Wall Street werden.
Bitcoin und Ethereum führen weiterhin die ETF-Landschaft an
Vorerst bleiben Bitcoin und Ethereum die Anker des ETF-Marktes. Bitcoin-ETFs, die mit starker Nachfrage eingeführt wurden, setzen den Standard für die Integration von Krypto in die Mainstream-Finanzwelt. Ethereum-ETFs hatten jedoch Schwierigkeiten beim Start Mitte 2024. Schwache Zuflüsse spiegelten das Zögern von Beratern wider, die sich noch an Bitcoin-Fonds anpassen. Darüber hinaus machte das Fehlen von Staking-Funktionen Ethereum-ETFs unvollständig. Viele erwarten eine stärkere Nachfrage, sobald Staking Teil der Struktur wird, was sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen für Ethereums Rolle hervorhebt.
Der nächste Schritt der SEC: Altcoin-ETFs am Horizont
Laut Bloomberg-Analysten erfüllen bereits mehrere Kryptowährungen die Notierungskriterien. Dazu gehören Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) und Polkadot (DOT). Beliebte Token wie Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple's XRP, Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) sind aufgrund ihrer Liquidität und etablierten Derivatemärkte ebenfalls starke Anwärter.
Diese Verschiebung könnte den ETF-Markt neu definieren und eine größere Vielfalt jenseits der Dominanz von Bitcoin und Ethereum einführen.
Welche Altcoins könnten die ETF-Welle anführen?
Die erste Welle von Altcoin-ETFs wird sich wahrscheinlich auf hochliquide Token wie $Solana, $Cardano und $XRP konzentrieren, da diese Vermögenswerte bereits eine starke Investorennachfrage genießen. Im Laufe der Zeit könnten vielfältigere ETF-Produkte entstehen, die einen Korb von Altcoins wie $LINK, $AVAX und $DOT kombinieren.
Obwohl nicht jeder Token gleiches Interesse wecken wird, würde die bloße Genehmigung von Altcoin-ETFs einen Wendepunkt darstellen — und bestätigen, dass digitale Vermögenswerte jetzt ein dauerhafter Bestandteil traditioneller Anlagestrategien sind.
Von "Ob" zu "Wann"
Die Erzählung hat sich verändert. Die Debatte dreht sich nicht mehr darum, ob Altcoin-ETFs existieren werden, sondern wann und welche Token die Führung übernehmen werden. $Bitcoin und $Ethereum werden weiterhin die ETF-Landschaft dominieren, aber die Einbeziehung von Altcoins könnte den Beginn eines wettbewerbsfähigeren, diversifizierteren Marktes signalisieren.
Quelle: https://cryptoticker.io/en/crypto-news-today-altcoin-etfs-challenge-bitcoin-ethereum/