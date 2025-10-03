Die US-amerikanische SEC hat während des Regierungsstillstands noch keine Entscheidung über den Canary Spot LTC ETF getroffen.

PANews berichtete am 03.10., dass laut Cointelegraph die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC am Donnerstag, dem ursprünglichen Fristende für ihre Entscheidung, während des US-Regierungs-Shutdowns keine Maßnahmen ergriff, wodurch der Spot-Litecoin-ETF von Canary Capital in der Schwebe bleibt. Das Schweigen der SEC hat in der Krypto-Community Unsicherheit darüber ausgelöst, wie die Aufsichtsbehörde während des Regierungs-Shutdowns arbeiten wird und wie sich ihre neuen universellen Notierungsstandards auf die Zeitpläne für Dutzende von Krypto-ETF-Anträgen auswirken werden, die auf Genehmigung warten. PANews berichtete am 03.10., dass laut Cointelegraph die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC am Donnerstag, dem ursprünglichen Fristende für ihre Entscheidung, während des US-Regierungs-Shutdowns keine Maßnahmen ergriff, wodurch der Spot-Litecoin-ETF von Canary Capital in der Schwebe bleibt. Das Schweigen der SEC hat in der Krypto-Community Unsicherheit darüber ausgelöst, wie die Aufsichtsbehörde während des Regierungs-Shutdowns arbeiten wird und wie sich ihre neuen universellen Notierungsstandards auf die Zeitpläne für Dutzende von Krypto-ETF-Anträgen auswirken werden, die auf Genehmigung warten.