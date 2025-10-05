Die dritte Saison der Airdrop-Kampagne von Aster DEX beginnt

Aster DEX hat auf X angekündigt, dass Stage 2 seines Genesis-Airdrops heute um 23:59 UTC endet. Diese Phase verteilt 4% des gesamten $ASTER-Angebots, etwa 320 Millionen Token, die je nach Kursentwicklung zum Zeitpunkt der Beanspruchung potenziell Hunderte von Millionen wert sein könnten.

Der Checker für diejenigen, die für die Nutzung der DEX belohnt werden, wird am 10. Oktober live gehen und gibt den Nutzern einen Einblick in ihre Berechtigung, die auf Rh-Punkten basiert, die durch ihr Handelsvolumen, Haltepositionen und die Verwendung von renditetragenden Sicherheiten wie asBNB oder USDF verdient wurden.

Asters dritte Airdrop-Phase beginnt direkt danach, aber mit anderen Regeln

Benutzer, die sich für die Belohnungen der zweiten Phase qualifizieren, können diese ab dem 14. Oktober beanspruchen, ohne Vesting oder Sperrfristen. Das bedeutet, dass Teilnehmer sofort handeln oder ihre Token weiter halten können.

Was die nicht beanspruchten Token betrifft, so werden diese nach dem 17. Oktober in Ökosystem-Fonds überführt. Im Wesentlichen gilt: Wenn du sie nicht nutzt, verlierst du sie.

Das Team teilte mit, dass die Token-Vergabe für die zweite Phase später bekannt gegeben wird.

Was ändert sich in Phase 3?

Die dritte Phase wird sich laut dem jüngsten Beitrag des Projekts in verschiedener Hinsicht von der zweiten unterscheiden. Während Phase 2 wurden die Benutzer zum Farming von Perp-Trading-Punkten geleitet, was zu Gesprächen über Wash-Trading und aufgeblähte Volumina geführt hat.

Allerdings werden jetzt alle Augen auf Asters Anti-Missbrauchsfilter gerichtet sein. Krypto-Leute neigen dazu, lautstark ihre Unzufriedenheit zu äußern, wenn echte Einzelhändler magere Zuteilungen erhalten, was in extremen Fällen zu Kritik und Verkaufsdruck führt.

Dennoch haben Beobachter das Sperrfreisystem gelobt. Obwohl es zu großangelegten Token-Verkäufen auf den offenen Märkten führen könnte, setzt das Team auf die wöchentlichen Gebühren von über 120 Millionen Dollar, die es generiert, um Rückkäufe durchzuführen, was ausreichen könnte, um den Preis in diesem Szenario zu stabilisieren.

Die dritte Phase wird auch Spot-Handelsbelohnungen sowie mehrdimensionale Scoring-Updates, symbolspezifische Boost-Multiplikatoren und verbesserte Team-Boost-Mechaniken beinhalten - Upgrades, die fairen Wettbewerb fördern, Qualitätshandel anerkennen und echte Händler belohnen sollen.

Ab Phase 3 hat Aster auch angekündigt, dass die Standard-Vermittlungsrate für alle Benutzer bei 10% bleiben wird. Händler, die das erforderliche Volumen erreichen, können jedoch beantragen, höhere Vermittlungsraten freizuschalten. Nach Genehmigung wird ihre Rate innerhalb weniger Stunden aktualisiert.

In den letzten Monaten sind Perp-Trading-DEXs zum heißen Thema geworden, und verschiedene Alternativen sind entstanden, um Hyperliquids Marktdominanz herauszufordern. Aster DEX sticht jedoch als einer der Anwärter hervor, der eine echte Chance hat, den Champion zu stürzen.

Die Zuteilungen für Phase zwei werden das Engagement in der nächsten Phase erheblich beeinflussen. Vorerst sind alle Augen auf den 10. Oktober gerichtet, wenn der Checker voraussichtlich live gehen wird.

