The Sandbox CEO Robby Yung enthüllt Vision mit neuen AI, Web3 und Mobile Initiativen

SINGAPUR, 30. Sept. 2025 – The Sandbox, eine führende Gaming- und fesselndes Erlebnis-Plattform und ein Tochterunternehmen von Animoca Brands, teilte heute seine Zukunftsvision für das Unternehmen mit. In einer von CEO Robby Yung verfassten Nachricht erläuterte das Unternehmen, wie es sich an der Schnittstelle von KI, Web3 und Mobilgeräten positioniert, um seine Plattform zu erweitern und Kreative weltweit zu stärken.

"Seit der Veröffentlichung unseres ursprünglichen Handyspiels im Jahr 2012 hat sich The Sandbox auf Kreative konzentriert", sagte Robby Yung, CEO von The Sandbox. "Im Jahr 2020 entwickelte sich The Sandbox von einem traditionellen 2D-Einzelspielerspiel zu einer immersiven 3D-Multiplayer-Plattform, die von aufkommenden Blockchain-Technologien angetrieben wird, die echtes digitales Eigentum und Monetarisierung für unsere Kreativen ermöglichten."

In den letzten fünf Jahren ist The Sandbox auf über 400 große Markenpartner, mehr als 400.000 Kreative und über 8 Millionen Nutzer angewachsen. Sein $SAND-Token hat sich konsequent unter den Top-5-Gaming-Tokens platziert und festigt The Sandbox als eines der prominentesten Web3-Projekte.

"Während die breitere Branche mit Gegenwind zu kämpfen hatte, haben wir weiter aufgebaut, wobei unsere neuesten Saisons sowohl bei Spielervolumen als auch bei Engagement neue Allzeithochs erreicht haben", sagte Yung. "Aber es ist immer noch nicht genug und wir wissen, dass es noch mehr zu tun gibt. Wir glauben, dass wir erneut am Anfang einer neuen technologischen Welle stehen, die durch die Konvergenz von Web3 und KI gekennzeichnet ist, die den Status quo der Kreativen verändern wird, und wir sind entschlossen, The Sandbox an deren Spitze zu positionieren."

Neue KI-Initiativen

The Sandbox investiert stark in KI in zwei Dimensionen: betriebliche Effizienz und nutzerzugewandte Kreation.

Auf der Betriebsseite nutzt das Unternehmen sowohl bestehende KI-Werkzeuge als auch entwickelt eigene, um die Effizienz in Funktionen von agentenbasierter Codierung bis hin zur Betrugserkennung und Kundenunterstützung zu steigern.

Auf der Kreationsseite sieht The Sandbox KI als transformative Kraft.

"Die Erstellung von immersiven Inhalten im großen Maßstab, sei es Spiele oder andere Formen von Erlebnissen, wird weiterhin durch Zeit, Fähigkeiten und Kosten eingeschränkt", bemerkte Yung. "Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung dieser Herausforderung durch unsere No-Code-Erstellungstools (VoxEdit, Game Maker) gemacht, aber KI wird diesen Bereich revolutionieren und wir planen, die Führung zu übernehmen."

Das Unternehmen hat begonnen, benutzerdefinierte KI-Modelle für die Asset-Generierung zu trainieren und arbeitet aktiv an nutzerzugewandten generativen KI-Tools, wobei es seine umfangreiche Bibliothek von 1,7 Millionen Assets, Hunderte von Spielvorlagen und seine globale Gemeinschaft von über 400.000 Kreativen nutzt.

Zusätzlich kündigte The Sandbox eine Partnerschaft mit Rosebud AI an, der schnell wachsenden Vibe-codierten Spieleplattform. Diese Partnerschaft wird es Kreativen ermöglichen, auf die Whitelist-Adresse gesetzt zu werden, um Vibe-Code-Spiele mit benutzerdefinierten Vorlagen und Assets von The Sandbox zu erstellen. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Neue Web3-Initiativen

The Sandbox erweitert auch seine Web3-Infrastruktur, um Kreativen zu helfen, über die Inhaltserstellung hinaus erfolgreich zu sein.

"Während wir die Erstellung von Tausenden von erstaunlichen Spielen und immersiven Erlebnissen auf unserer Plattform gesehen haben, tritt die größte Herausforderung für Kreative sehr oft nach der Erstellung in Form von Vertrieb, Engagement und Monetarisierung auf. Dieses Problem existiert nicht nur in The Sandbox, sondern auch in vielen anderen Ökosystemen zur Inhaltserstellung, einschließlich beliebter traditioneller Plattformen. Wir glauben, dass die Web3-Infrastruktur einzigartig geeignet ist, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Da Blockchain ein Kernbestandteil unserer DNA bei The Sandbox ist, fühlen wir, dass uns dies einen erheblichen Vorteil verschafft, und wir investieren aktiv in die Entwicklung neuer Web3-Infrastruktur, die Kreative über die Inhaltserstellung hinaus unterstützen wird", sagte Yung.

Die erste große Investition ist SANDchain, entwickelt von der SANDChain Foundation mit Unterstützung von The Sandbox. Diese dedizierte plattformübergreifende Schicht ermöglicht es Kreativen, Engagement in Eigentum und Belohnungen zu überführen. SANDchain wurde heute offiziell auf der TOKEN2049 in Singapur vorgestellt, wobei das Testnetzwerk am 14. Oktober starten soll.

Die zweite Initiative konzentriert sich auf Monetarisierung. Durch die Ergänzung der Engagement-Schicht von SANDchain mit einer wirtschaftlichen Schicht, die auf Internet Capital Markets (ICMs) basiert, zielt The Sandbox darauf ab, Kreativen flexible, dynamische Monetarisierungsoptionen zu bieten. "Während die Monetarisierungsrahmen traditioneller Kreativplattformen typischerweise starr und sehr einschränkend sind, sehen wir eine Chance für Token-Bonding-Kurven-Mechaniken, etwas viel Dynamischeres zu bieten, um die Möglichkeiten der Kreativen zu maximieren, ihre aktuelle Arbeit zu monetarisieren", erklärte Yung.

Diese erste Plattform ihrer Art befindet sich in aktiver Entwicklung und soll bis Ende des Jahres starten, wobei in den kommenden Wochen eine Warteliste für frühen Zugang folgen wird.

Mobile

Mobile war schon immer zentral für die DNA von The Sandbox.

"Vor dreizehn Jahren wurde The Sandbox auf Mobilgeräten geboren. Der Start auf Mobilgeräten stand aufgrund der unvergleichlichen Zugänglichkeit und Reichweite immer auf der Roadmap", sagte Yung.

The Sandbox entwickelt aktiv mehrere mobile Konzepte. Das erste wird derzeit intern getestet, wobei als nächstes ein größerer geschlossener Spieltest für Community-Mitglieder geplant ist. "Wir erwarten voll und ganz, dass Mobile ein großer Teil unserer Zukunft sein wird, und sind gespannt darauf, unsere aktuellen Ideen mit dem Endziel weiterzuentwickeln, eine oder mehrere davon auf den Markt zu bringen", fügte Yung hinzu.

$SAND

Der $SAND-Token dient weiterhin als transaktionales Rückgrat des The Sandbox-Ökosystems. Jede der neu angekündigten Initiativen baut weiter auf den finanziellen Schienen von $SAND auf und sammelt mehr Nutzen und Wert, während sich das The Sandbox-Ökosystem erweitert. "$SAND-Inhaber sind die Knoten unseres Netzwerks, und wir planen auch, mehr direkte innovative Initiativen und Programme anzubieten, die sich auf die Generierung von Vorteilen für unsere Inhaber konzentrieren", sagte Yung.

Der Weg nach vorn

Mit Blick auf die Zukunft ist The Sandbox klar in seinem Fokus: Nutzung von KI zur Transformation der Inhaltserstellung, Aufbau von Web3-Infrastruktur zur Unterstützung von Kreativen. Das Unternehmen hat sich kürzlich umstrukturiert, um sicherzustellen, dass Teams mit diesen Prioritäten übereinstimmen und die Vorteile der KI-gesteuerten operativen Unterstützung nutzen können.

"Während wir voranschreiten, bleiben wir voll und ganz dem Aufbau und der Verbesserung von The Sandbox verpflichtet", sagte Yung. "Wir werden auch unsere LiveOps-Strategie um den Erfolg unseres Saisonformats zentrieren, die Häufigkeit und Konsistenz wichtiger Plattformereignisse erhöhen, um unserer Kreativ- und Spielerbasis mehr Möglichkeiten für Engagement zu bieten. Die virtuellen Assets von The Sandbox, einschließlich LANDs, aller NFT-Kollektionen und verschiedener Ökosystem-Assets bleiben unverändert. Alpha Season 6 ist jetzt in The Sandbox live, zusammen mit neuen Marken, Erlebnissen, Gameplay, Funktionen und mehr. Wir hoffen, Sie dort zu sehen."

Von seinen Ursprüngen als 2D-Handyspiel bis hin zur Entwicklung zu einer 3D-Multiplayer-Immersionsplattform bereitet sich The Sandbox auf das nächste Kapitel vor.

"Wir bleiben darauf fokussiert, die besten Werkzeuge für Kreative zum Erstellen und das beste Ökosystem zu ihrer Unterstützung zu bauen", schloss Yung. "The Sandbox 3.0. Wir sind zutiefst dankbar für die vielen, die mit uns auf dieser Reise waren, und hoffen, dass Sie sich uns für die kommende anschließen werden."

Zusätzliche Informationen zur The Sandbox 3.0 Vision sind im The Sandbox Blog verfügbar.

The Sandbox ist kostenlos auf Windows- und Mac-Computern über sandbox.game verfügbar.

Über The Sandbox

The Sandbox, ein Tochterunternehmen von Animoca Brands, ist eine immersive Plattform, auf der Benutzer einzigartige Erlebnisse neben ihren Lieblingsmarken, IPs und Prominenten aus den Bereichen Gaming, Unterhaltung, Musik, Kunst und mehr spielen, erstellen und monetarisieren können. The Sandbox nutzt Web3-Technologien, um die Erstellung durch Endbenutzer und Kreativwirtschaften vollständig zu ermöglichen und bestehende Plattformen zu stören, indem es sowohl Spielern als auch Kreativen echtes Eigentum an ihren Assets, Kreationen und Belohnungen als Non-fungible-Token (NFTs) bietet. Über 400 Partner haben sich The Sandbox angeschlossen, darunter Warner Music Group, Gucci, Ubisoft, Paris Hilton, Jurassic World, The Walking Dead, Snoop Dogg, Attack on Titan, Lacoste, Steve Aoki, The Smurfs und viele mehr. The Sandbox wurde vom TIME Magazine als TIME100 Most Influential Company ausgezeichnet.

