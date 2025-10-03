Der nächste große Stablecoin-Boom wird nicht in Dollar sein, sagt Base

Jesse Pollak, der Architekt von Base, dem Ethereum Layer 2 Netzwerk von Coinbase, glaubt, dass dies ein Problem – und eine Chance – darstellt.

Auf der Token2049 in Singapur argumentierte Pollak, dass die Weltwirtschaft auf vielen Währungen basiert, während Kryptowährungen überwiegend den US-Dollar bevorzugen. Dollar machen etwa 60% der globalen Reserven aus, bemerkte er, aber das lässt Dutzende wichtiger Währungen – vom Euro bis zum Naira – in der Blockchain-Finanzwelt außen vor. "Die Branche ist immer noch zu 99% dollarisiert", sagte er.

Lokaler Wert, lokaler Nutzen

Pollak sieht ungenutztes Potenzial darin, Menschen Zugang zu Token zu geben, die in ihrer eigenen Währung denominiert sind. Er erklärte, dass wenn Stablecoins lokale Währungen widerspiegeln würden, könnten Menschen leihen, verleihen und Zahlungen tätigen, ohne zuerst in Dollar umzutauschen. Diese Veränderung könnte seiner Meinung nach die Mainstream-Krypto-Adoption weit über die Vereinigten Staaten hinaus beschleunigen.

Base experimentiert bereits mit diesem Ansatz. Allein im September verarbeitete das Netzwerk 81 Milliarden Stablecoin-Transaktionen im Wert von 1,5 Billionen Dollar. Noch wichtiger ist, dass es jetzt ein Dutzend Nicht-USD-Stablecoins unterstützt, darunter Token, die an die türkische Lira, die indonesische Rupiah, den neuseeländischen Dollar und den brasilianischen Real gekoppelt sind. Am Donnerstag fügte Base zwei weitere hinzu: einen an den Singapur-Dollar und einen anderen an den australischen Dollar gekoppelten.

MEHR LESEN: Altcoins stehen vor Milliarden an Freischaltungen genau zu Beginn der Q4-Rallye-Saison

Dennoch zeigen die Zahlen, wie fest verankert der Dollar in der Kryptowelt ist. Laut dem Daten-Dashboard von The Block erreichten die im Umlauf befindlichen USD-gestützten Stablecoins diese Woche 284,4 Milliarden, gegenüber 272,3 Milliarden vor einem Monat. Die Lücke zwischen dem Dollar-Angebot und allem anderen bleibt enorm.

Jenseits von Stablecoins: Die Base Super App

Stablecoins sind nicht die einzige Grenze für Base. Das Team baut auch eine All-in-One-Verbraucherplattform namens Base App, die Coinbase Wallet in etwas umbenennt, das einer Web3 Super-App näher kommt.

Derzeit in der Beta-Phase mit 1,2 Millionen Menschen auf der Warteliste, verbindet die App Zahlungen, Handel, soziale Interaktion und Mini-Apps. Der Hauptfokus liegt jedoch auf der Creator Economy. Pollak kritisierte Web2-Plattformen dafür, dass sie fast den gesamten Wert abschöpfen, den Ersteller generieren. "Ersteller sehen weniger als 5%", sagte er. Im Gegensatz dazu stellt er sich Onchain-soziale Netzwerke vor, die Erstellern die Kontrolle über 95% des Wertes geben, den ihre Arbeit erzeugt.

Pollak sagte, die Base App werde "in den kommenden Monaten" breiter geöffnet. Gepaart mit dem Bestreben des Netzwerks, Stablecoins zu diversifizieren, positioniert sich Base nicht nur als Infrastruktur für schnelle Transaktionen, sondern auch als Testgelände dafür, wie Krypto sowohl Geld als auch Online-Kultur umgestalten könnte.

Quelle

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Der Beitrag Der nächste große Stablecoin-Boom wird nicht in Dollar sein, sagt Base erschien zuerst auf Coindoo.