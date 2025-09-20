BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Die Mets kämpfen gegen Herausforderer um den letzten NL Wild Card Spot" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. New York Mets Spieler feiern nach einem Baseballspiel gegen die San Diego Padres, Donnerstag, 18.09.2025, in New York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten. Man kann nicht gewinnen, wenn man nicht dabei ist. Das ist das Motto für die MLB-Playoffs, und mit neun verbleibenden Spielen in der regulären Saison ist das Rennen um die National League Wild Card heißer als erwartet. Die New York Mets sollten eigentlich nicht um einen Playoff-Platz zittern müssen. Nach der Verpflichtung von Juan Soto und Investitionen in Verbesserungen der Starting-Pitcher wurde erwartet, dass sie mühelos in die Postseason einziehen würden. Stattdessen klammern sie sich mit 79-74 an den letzten Wild Card Spot, obwohl sie neun ihrer letzten 12 Spiele verloren haben. Sie wurden bereits vom Gewinn der National League East Division durch die Philadelphia Phillies ausgeschlossen. Soto, der die MLB mit 119 Walks anführt und 41 Homeruns sowie 33 Steals verzeichnet, hat eine Offensive angeführt, die sich behaupten konnte. Allerdings sind viele ihrer Pitching-Verstärkungen implodiert, und sie haben sich an Nachwuchstalente gewandt, um sie in den Oktober zu tragen. Ihr größtes Problem war ein katastrophales Bullpen. Closer Edwin Diaz war mit einem ERA von 1,85 und 87 Strikeouts in 58 1/3 Innings phänomenal, aber sonst hat sich niemand als zuverlässig erwiesen. Sie versuchten, das Problem zu lösen, indem sie Ryan Helsley, Tyler Rogers und Gregory Soto am Trade-Stichtag hinzufügten. Rogers war in Ordnung, aber Helsley hat einen ERA von 9,60 bei den Mets und Soto einen WHIP von 1,60. New Yorks September-Einbruch hat die Tür für einige überraschende Herausforderer geöffnet. Die Arizona Diamondbacks und Cincinnati Reds liegen beide mit 77-76 zwei Spiele hinter den Mets, und die San Francisco Giants sind mit 76-77 drei Spiele zurück. Die Diamondbacks waren Deadline-Verkäufer und gaben schlagkräftige Infielder ab...Der Beitrag "Die Mets kämpfen gegen Herausforderer um den letzten NL Wild Card Spot" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. New York Mets Spieler feiern nach einem Baseballspiel gegen die San Diego Padres, Donnerstag, 18.09.2025, in New York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten. Man kann nicht gewinnen, wenn man nicht dabei ist. Das ist das Motto für die MLB-Playoffs, und mit neun verbleibenden Spielen in der regulären Saison ist das Rennen um die National League Wild Card heißer als erwartet. Die New York Mets sollten eigentlich nicht um einen Playoff-Platz zittern müssen. Nach der Verpflichtung von Juan Soto und Investitionen in Verbesserungen der Starting-Pitcher wurde erwartet, dass sie mühelos in die Postseason einziehen würden. Stattdessen klammern sie sich mit 79-74 an den letzten Wild Card Spot, obwohl sie neun ihrer letzten 12 Spiele verloren haben. Sie wurden bereits vom Gewinn der National League East Division durch die Philadelphia Phillies ausgeschlossen. Soto, der die MLB mit 119 Walks anführt und 41 Homeruns sowie 33 Steals verzeichnet, hat eine Offensive angeführt, die sich behaupten konnte. Allerdings sind viele ihrer Pitching-Verstärkungen implodiert, und sie haben sich an Nachwuchstalente gewandt, um sie in den Oktober zu tragen. Ihr größtes Problem war ein katastrophales Bullpen. Closer Edwin Diaz war mit einem ERA von 1,85 und 87 Strikeouts in 58 1/3 Innings phänomenal, aber sonst hat sich niemand als zuverlässig erwiesen. Sie versuchten, das Problem zu lösen, indem sie Ryan Helsley, Tyler Rogers und Gregory Soto am Trade-Stichtag hinzufügten. Rogers war in Ordnung, aber Helsley hat einen ERA von 9,60 bei den Mets und Soto einen WHIP von 1,60. New Yorks September-Einbruch hat die Tür für einige überraschende Herausforderer geöffnet. Die Arizona Diamondbacks und Cincinnati Reds liegen beide mit 77-76 zwei Spiele hinter den Mets, und die San Francisco Giants sind mit 76-77 drei Spiele zurück. Die Diamondbacks waren Deadline-Verkäufer und gaben schlagkräftige Infielder ab...

Die Mets kämpfen gegen Herausforderer um den letzten NL Wild Card Spot

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:46
1
1$0.0251+16.20%
Threshold
T$0.01337+5.02%
Seed.Photo
PHOTO$0.4913-3.45%
PlaysOut
PLAY$0.02459+5.44%
GET
GET$0.001068+2.39%
WilderWorld
WILD$0.07885+4.29%

New York Mets Spieler feiern nach einem Baseballspiel gegen die San Diego Padres, Donnerstag, 18.09.2025, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)

Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.

Man kann nicht gewinnen, wenn man nicht dabei ist. Das ist das Motto für die MLB-Playoffs, und mit neun verbleibenden Spielen in der regulären Saison ist das Rennen um die National League Wild Card heißer als erwartet.

Die New York Mets sollten eigentlich nicht um einen Playoff-Platz zittern müssen. Nach der Verpflichtung von Juan Soto und Investitionen in Verbesserungen der Starting-Pitcher wurde erwartet, dass sie mühelos in die Postseason einziehen würden. Stattdessen klammern sie sich mit 79-74 an den letzten Wild-Card-Platz, obwohl sie neun ihrer letzten 12 Spiele verloren haben. Sie wurden bereits von den Philadelphia Phillies vom Gewinn der National League East Division ausgeschlossen.

Soto, der die MLB mit 119 Walks anführt und 41 Homeruns sowie 33 Steals verzeichnet, hat eine Offensive angeführt, die sich behaupten konnte. Allerdings sind viele ihrer Pitching-Verstärkungen implodiert, und sie haben sich Nachwuchsspielern zugewandt, um sie in den Oktober zu tragen.

Ihr größtes Problem war ein katastrophales Bullpen. Closer Edwin Diaz war mit einem ERA von 1,85 und 87 Strikeouts in 58 1/3 Innings phänomenal, aber sonst hat sich niemand als zuverlässig erwiesen. Sie versuchten, das Problem zu lösen, indem sie Ryan Helsley, Tyler Rogers und Gregory Soto am Trade-Stichtag hinzufügten. Rogers war in Ordnung, aber Helsley hat einen ERA von 9,60 bei den Mets und Soto einen WHIP von 1,60.

New Yorks September-Einbruch hat die Tür für einige überraschende Herausforderer geöffnet. Die Arizona Diamondbacks und Cincinnati Reds liegen beide mit 77-76 zwei Spiele hinter den Mets, und die San Francisco Giants sind mit 76-77 drei Spiele zurück.

Die Diamondbacks waren Deadline-Verkäufer und schickten die schlagkräftigen Infielder Josh Naylor und Eugenio Suárez zu den Seattle Mariners. Obwohl Suárez das Team immer noch bei Homeruns anführt, obwohl er seit Ende Juli eine andere Uniform trägt, hat der Club seit Anfang August eine Bilanz von 26-18 erzielt.

Arizona wird von zwei jungen Spielern angeführt, die in diesem Jahr mehr als 5,0 WAR erzielt haben (Baseball-Reference-Version). Shortstop Geraldo Perdomo hat aus dem Nichts eine Superstar-Saison zusammengestellt und schlägt .289/.391/.461 mit exzellenter Verteidigung. Right Fielder Corbin Carroll hat 30 Homeruns und 29 gestohlene Bases. Mit 17 Triples wird er die Liga in dieser Kategorie zum dritten Mal in Folge anführen.

Die Reds streben ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2020 an, haben aber seit 2012 kein Postseason-Spiel und seit 1995 keine Postseason-Serie mehr gewonnen. Im Gegensatz zu den Mets und Diamondbacks haben sie in der Offensive zu kämpfen und wurden von ihrem Pitching getragen.

Hunter Greene war bei guter Gesundheit einer der besten Arme der Liga und verzeichnete einen ERA von 2,74 und einen WHIP von 0,93 in 18 Starts. Andrew Abbott hat einen ERA von 2,88 und erhielt früher in diesem Jahr seine erste All-Star-Ehrung.

Die Giants sind ein weiterer spät aufkommender Club, der 15 ihrer letzten 23 Spiele gewonnen hat. Ihr großer Saisonwechsel war die schockierende Verpflichtung von Rafael Devers. Sie haben kürzlich den schlagkräftigen Top-Prospect Bryce Eldridge hochgeholt in der Hoffnung, dass er sie in die Playoffs führen kann.

Die Mets sind immer noch in der Position, die NL Wild Card Herausforderer abzuwehren. Sie müssen jedoch schnell ihr Bullpen in Ordnung bringen und einige Spiele gewinnen, um die Diamondbacks, Reds und Giants auf Distanz zu halten.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/danepstein/2025/09/19/the-mets-are-fighting-off-challengers-for-the-last-nl-wild-card-spot/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,169.22
$106,169.22$106,169.22

+2.32%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,643.23
$3,643.23$3,643.23

+3.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.76
$166.76$166.76

+2.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3980
$2.3980$2.3980

+3.54%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18144
$0.18144$0.18144

+1.88%