Die Mets kämpfen gegen Herausforderer um den letzten NL Wild Card Spot

Man kann nicht gewinnen, wenn man nicht dabei ist. Das ist das Motto für die MLB-Playoffs, und mit neun verbleibenden Spielen in der regulären Saison ist das Rennen um die National League Wild Card heißer als erwartet.

Die New York Mets sollten eigentlich nicht um einen Playoff-Platz zittern müssen. Nach der Verpflichtung von Juan Soto und Investitionen in Verbesserungen der Starting-Pitcher wurde erwartet, dass sie mühelos in die Postseason einziehen würden. Stattdessen klammern sie sich mit 79-74 an den letzten Wild-Card-Platz, obwohl sie neun ihrer letzten 12 Spiele verloren haben. Sie wurden bereits von den Philadelphia Phillies vom Gewinn der National League East Division ausgeschlossen.

Soto, der die MLB mit 119 Walks anführt und 41 Homeruns sowie 33 Steals verzeichnet, hat eine Offensive angeführt, die sich behaupten konnte. Allerdings sind viele ihrer Pitching-Verstärkungen implodiert, und sie haben sich Nachwuchsspielern zugewandt, um sie in den Oktober zu tragen.

Ihr größtes Problem war ein katastrophales Bullpen. Closer Edwin Diaz war mit einem ERA von 1,85 und 87 Strikeouts in 58 1/3 Innings phänomenal, aber sonst hat sich niemand als zuverlässig erwiesen. Sie versuchten, das Problem zu lösen, indem sie Ryan Helsley, Tyler Rogers und Gregory Soto am Trade-Stichtag hinzufügten. Rogers war in Ordnung, aber Helsley hat einen ERA von 9,60 bei den Mets und Soto einen WHIP von 1,60.

New Yorks September-Einbruch hat die Tür für einige überraschende Herausforderer geöffnet. Die Arizona Diamondbacks und Cincinnati Reds liegen beide mit 77-76 zwei Spiele hinter den Mets, und die San Francisco Giants sind mit 76-77 drei Spiele zurück.

Die Diamondbacks waren Deadline-Verkäufer und schickten die schlagkräftigen Infielder Josh Naylor und Eugenio Suárez zu den Seattle Mariners. Obwohl Suárez das Team immer noch bei Homeruns anführt, obwohl er seit Ende Juli eine andere Uniform trägt, hat der Club seit Anfang August eine Bilanz von 26-18 erzielt.

Arizona wird von zwei jungen Spielern angeführt, die in diesem Jahr mehr als 5,0 WAR erzielt haben (Baseball-Reference-Version). Shortstop Geraldo Perdomo hat aus dem Nichts eine Superstar-Saison zusammengestellt und schlägt .289/.391/.461 mit exzellenter Verteidigung. Right Fielder Corbin Carroll hat 30 Homeruns und 29 gestohlene Bases. Mit 17 Triples wird er die Liga in dieser Kategorie zum dritten Mal in Folge anführen.

Die Reds streben ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2020 an, haben aber seit 2012 kein Postseason-Spiel und seit 1995 keine Postseason-Serie mehr gewonnen. Im Gegensatz zu den Mets und Diamondbacks haben sie in der Offensive zu kämpfen und wurden von ihrem Pitching getragen.

Hunter Greene war bei guter Gesundheit einer der besten Arme der Liga und verzeichnete einen ERA von 2,74 und einen WHIP von 0,93 in 18 Starts. Andrew Abbott hat einen ERA von 2,88 und erhielt früher in diesem Jahr seine erste All-Star-Ehrung.

Die Giants sind ein weiterer spät aufkommender Club, der 15 ihrer letzten 23 Spiele gewonnen hat. Ihr großer Saisonwechsel war die schockierende Verpflichtung von Rafael Devers. Sie haben kürzlich den schlagkräftigen Top-Prospect Bryce Eldridge hochgeholt in der Hoffnung, dass er sie in die Playoffs führen kann.

Die Mets sind immer noch in der Position, die NL Wild Card Herausforderer abzuwehren. Sie müssen jedoch schnell ihr Bullpen in Ordnung bringen und einige Spiele gewinnen, um die Diamondbacks, Reds und Giants auf Distanz zu halten.