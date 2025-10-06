Der HackerNoon Newsletter: Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert von Klink Finance (05.10.2025)

BörseDEX+
Wie geht es dir, Hacker? 🪐 Was passiert heute in der Technikwelt, 05.10.2025? Der HackerNoon Newsletter bringt die HackerNoon-Startseite direkt in deinen Posteingang. An diesem Tag veröffentlichten The Beatles 1962 ihre erste Single, der erste James-Bond-Film feierte 1962 in London Premiere, Steve Jobs verstarb 2011, und wir präsentieren dir diese hochwertigen Geschichten. Von "Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen?" bis zu "Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober", lass uns direkt eintauchen. Wie der Clarke-Gürtel der Science-Fiction zu unserer geostationären Satellitenrealität wurde Von @ivyhackwell [6 Min Lesezeit] Entdecke, wie der fiktive Clarke-Gürtel in der Science-Fiction zur Grundlage für heutige geostationäre Satelliten wurde und die globale Kommunikation revolutionierte. Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen? Von @isaacsamuel [4 Min Lesezeit] Von Science-Fiction-Träumen bis zu NASAs Artemis-Plänen: Entdecke, wie die Menschheit den Mond zu unserer nächsten Grenze für Leben und Erkundung macht. Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert durch Klink Finance Von @klink_finance [6 Min Lesezeit] Klink Finance ist die KI-gesteuerte Infrastruktur für Web3-Einnahmen, die Krypto-Vermögensbildung durch sein Multi-Chain-Partner-Ökosystem und Integrationstechnologie vorantreibt. ChatGPT wurde zum Gesicht der KI – aber der wahre Kampf ist der Aufbau von Ökosystemen, nicht einzelner Modelle Von @hacker53037367 [12 Min Lesezeit] ChatGPT machte KI zum Mainstream, aber echte Transformation kommt von Ökosystemen, die KI in Unternehmen einbetten, nicht vom Vertrauen auf ein einzelnes Modell. Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober Von @klink_finance [4 Min Lesezeit] Klink ist eine Einnahmeplattform, auf der du in bar oder Krypto bezahlt wirst, wenn du Online-Angebote abschließt, Spiele spielst und soziale Quests erfüllst. Wie wir eine Gaming-Plattform aufgebaut haben, die niemals dein Geld nimmt (aber trotzdem Millionen verdient) Von @slotozilla [6 Min Lesezeit] Slotozilla hostet über 40.000 Slot-Demos von mehr als 200 Anbietern und skaliert global ohne Einzahlungen. Hier erfährst du, wie der Tech-Stack Millionen verdient, ohne Echtgeld-Spiele anzubieten. Wie man Integrationen zu beliebten Apps hinzufügt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Membrane Von @membrane [5 Min Lesezeit] Nutze Membrane (Integration App), um Integrationen für jede App mit KI zu erstellen. Wie die Beseitigung von Weltraumschrott zur nächsten Billionen-Dollar-Industrie werden könnte Von @samuelogbonna138 [5 Min Lesezeit] Weltraumschrott bedroht Satelliten und Volkswirtschaften. Sieh, wie Aufräumtechnologien eine Billionen-Dollar-Raumfahrttechnikindustrie erschließen könnten. Wie geht es dir, Hacker?


🪐 Was passiert heute in der Technikwelt, am 5. Oktober 2025?


Der HackerNoon Newsletter bringt die HackerNoon-Startseite direkt in deinen Posteingang. An diesem Tag veröffentlichten The Beatles ihre erste Single im Jahr 1962, feierte der erste James-Bond-Film in London Premiere im Jahr 1962, verstarb Steve Jobs im Jahr 2011, und wir präsentieren dir diese hochwertigen Geschichten. Von Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen? bis hin zu Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober, lass uns direkt eintauchen.

Wie der Clarke-Gürtel der Science-Fiction zu unserer geostationären Satellitenrealität wurde


Von @ivyhackwell [ 6 Min Lesezeit ] Entdecke, wie der fiktive Clarke-Gürtel in der Science-Fiction zur Grundlage für die heutigen geostationären Satelliten wurde und die globale Kommunikation revolutionierte. Mehr lesen.

Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen?


Von @isaacsamuel [ 4 Min Lesezeit ] Von Science-Fiction-Träumen bis zu NASAs Artemis-Plänen, entdecke wie die Menschheit den Mond zu unserer nächsten Grenze für Leben und Erforschung macht. Mehr lesen.

Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert durch Klink Finance


Von @klink_finance [ 6 Min Lesezeit ] Klink Finance ist die KI-gesteuerte Infrastruktur für Web3-Einnahmen, die Krypto-Vermögensbildung durch sein Multi-Chain-Partner-Ökosystem und Integrationstechnologie vorantreibt. Mehr lesen.

ChatGPT wurde zum Gesicht der KI—Aber der wahre Kampf ist der Aufbau von Ökosystemen, nicht einzelner Modelle


Von @hacker53037367 [ 12 Min Lesezeit ] ChatGPT machte KI zum Mainstream, aber echte Transformation kommt von Ökosystemen, die KI in Unternehmen einbetten, nicht vom Vertrauen auf ein einzelnes Modell. Mehr lesen.

Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober


Von @klink_finance [ 4 Min Lesezeit ] Klink ist eine Einnahmeplattform, auf der du in Bargeld oder Krypto bezahlt wirst, wenn du Online-Angebote abschließt, Spiele spielst und soziale Quests erfüllst. Mehr lesen.

Wie wir eine Gaming-Plattform aufgebaut haben, die niemals dein Geld nimmt (aber trotzdem Millionen verdient)


Von @slotozilla [ 6 Min Lesezeit ] Slotozilla hostet über 40.000 Slot-Demos von mehr als 200 Anbietern und skaliert global ohne Einzahlungen. Hier erfährst du, wie der Tech-Stack Millionen verdient, ohne Echtgeld-Spiel. Mehr lesen.

Wie man Integrationen zu beliebten Apps hinzufügt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Membrane


Von @membrane [ 5 Min Lesezeit ] Nutze Membrane (Integrations-App), um Integrationen für jede App mit KI zu erstellen. Mehr lesen.

Wie die Beseitigung von Weltraumschrott zur nächsten Billionen-Dollar-Industrie werden könnte


Von @samuelogbonna138 [ 5 Min Lesezeit ] Weltraumschrott bedroht Satelliten und Volkswirtschaften. Sieh, wie Aufräumtechnologie eine Billionen-Dollar-Raumfahrttechnikindustrie erschließen könnte. Mehr lesen.


🧑‍💻 Was ist diese Woche in deiner Welt passiert?

Es heißt, dass Schreiben dabei helfen kann, technisches Wissen zu festigen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und zu aufkommenden Gemeinschaftsstandards beizutragen. Fühlst du dich festgefahren? Wir haben dich abgedeckt ⬇️⬇️⬇️


BEANTWORTE DIESE GRÖSSTEN VORSTELLUNGSGESPRÄCH-FRAGEN ALLER ZEITEN


Wir hoffen, dass du dieses kostenlose Lesematerial genießt. Fühle dich frei, diese E-Mail an einen nerdigen Freund weiterzuleiten, der dich dafür lieben wird. Wir sehen uns im Planet Internet! Mit Liebe, das HackerNoon-Team ✌️


