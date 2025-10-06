Der HackerNoon Newsletter: Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert von Klink Finance (05.10.2025)

Wie geht es dir, Hacker?
🪐 Was passiert heute in der Technikwelt, am 5. Oktober 2025?
Der HackerNoon Newsletter bringt die HackerNoon-Startseite direkt in deinen Posteingang. An diesem Tag veröffentlichten The Beatles ihre erste Single im Jahr 1962, feierte der erste James-Bond-Film in London Premiere im Jahr 1962, verstarb Steve Jobs im Jahr 2011, und wir präsentieren dir diese hochwertigen Geschichten. Von Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen? bis hin zu Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober, lass uns direkt eintauchen.
Von @ivyhackwell [ 6 Min Lesezeit ] Entdecke, wie der fiktive Clarke-Gürtel in der Science-Fiction zur Grundlage für die heutigen geostationären Satelliten wurde und die globale Kommunikation revolutionierte. Mehr lesen.
Von @isaacsamuel [ 4 Min Lesezeit ] Von Science-Fiction-Träumen bis zu NASAs Artemis-Plänen, entdecke wie die Menschheit den Mond zu unserer nächsten Grenze für Leben und Erforschung macht. Mehr lesen.
Von @klink_finance [ 6 Min Lesezeit ] Klink Finance ist die KI-gesteuerte Infrastruktur für Web3-Einnahmen, die Krypto-Vermögensbildung durch sein Multi-Chain-Partner-Ökosystem und Integrationstechnologie vorantreibt. Mehr lesen.
Von @hacker53037367 [ 12 Min Lesezeit ] ChatGPT machte KI zum Mainstream, aber echte Transformation kommt von Ökosystemen, die KI in Unternehmen einbetten, nicht vom Vertrauen auf ein einzelnes Modell. Mehr lesen.
Von @klink_finance [ 4 Min Lesezeit ] Klink ist eine Einnahmeplattform, auf der du in Bargeld oder Krypto bezahlt wirst, wenn du Online-Angebote abschließt, Spiele spielst und soziale Quests erfüllst. Mehr lesen.
Von @slotozilla [ 6 Min Lesezeit ] Slotozilla hostet über 40.000 Slot-Demos von mehr als 200 Anbietern und skaliert global ohne Einzahlungen. Hier erfährst du, wie der Tech-Stack Millionen verdient, ohne Echtgeld-Spiel. Mehr lesen.
Von @membrane [ 5 Min Lesezeit ] Nutze Membrane (Integrations-App), um Integrationen für jede App mit KI zu erstellen. Mehr lesen.
Von @samuelogbonna138 [ 5 Min Lesezeit ] Weltraumschrott bedroht Satelliten und Volkswirtschaften. Sieh, wie Aufräumtechnologie eine Billionen-Dollar-Raumfahrttechnikindustrie erschließen könnte. Mehr lesen.
