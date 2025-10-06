Der HackerNoon Newsletter: Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert von Klink Finance (05.10.2025)

Wie geht es dir, Hacker? 🪐 Was passiert heute in der Technikwelt, 05.10.2025? Der HackerNoon Newsletter bringt die HackerNoon-Startseite direkt in deinen Posteingang. An diesem Tag veröffentlichten The Beatles 1962 ihre erste Single, der erste James-Bond-Film feierte 1962 in London Premiere, Steve Jobs verstarb 2011, und wir präsentieren dir diese hochwertigen Geschichten. Von "Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen?" bis zu "Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober", lass uns direkt eintauchen. Wie der Clarke-Gürtel der Science-Fiction zu unserer geostationären Satellitenrealität wurde Von @ivyhackwell [6 Min Lesezeit] Entdecke, wie der fiktive Clarke-Gürtel in der Science-Fiction zur Grundlage für heutige geostationäre Satelliten wurde und die globale Kommunikation revolutionierte. Mehr lesen. Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen? Von @isaacsamuel [4 Min Lesezeit] Von Science-Fiction-Träumen bis zu NASAs Artemis-Plänen: Entdecke, wie die Menschheit den Mond zu unserer nächsten Grenze für Leben und Erkundung macht. Mehr lesen. Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert durch Klink Finance Von @klink_finance [6 Min Lesezeit] Klink Finance ist die KI-gesteuerte Infrastruktur für Web3-Einnahmen, die Krypto-Vermögensbildung durch sein Multi-Chain-Partner-Ökosystem und Integrationstechnologie vorantreibt. Mehr lesen. ChatGPT wurde zum Gesicht der KI – aber der wahre Kampf ist der Aufbau von Ökosystemen, nicht einzelner Modelle Von @hacker53037367 [12 Min Lesezeit] ChatGPT machte KI zum Mainstream, aber echte Transformation kommt von Ökosystemen, die KI in Unternehmen einbetten, nicht vom Vertrauen auf ein einzelnes Modell. Mehr lesen. Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober Von @klink_finance [4 Min Lesezeit] Klink ist eine Einnahmeplattform, auf der du in bar oder Krypto bezahlt wirst, wenn du Online-Angebote abschließt, Spiele spielst und soziale Quests erfüllst. Mehr lesen. Wie wir eine Gaming-Plattform aufgebaut haben, die niemals dein Geld nimmt (aber trotzdem Millionen verdient) Von @slotozilla [6 Min Lesezeit] Slotozilla hostet über 40.000 Slot-Demos von mehr als 200 Anbietern und skaliert global ohne Einzahlungen. Hier erfährst du, wie der Tech-Stack Millionen verdient, ohne Echtgeld-Spiele anzubieten. Mehr lesen. Wie man Integrationen zu beliebten Apps hinzufügt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Membrane Von @membrane [5 Min Lesezeit] Nutze Membrane (Integration App), um Integrationen für jede App mit KI zu erstellen. Mehr lesen. Wie die Beseitigung von Weltraumschrott zur nächsten Billionen-Dollar-Industrie werden könnte Von @samuelogbonna138 [5 Min Lesezeit] Weltraumschrott bedroht Satelliten und Volkswirtschaften. Sieh, wie Aufräumtechnologien eine Billionen-Dollar-Raumfahrttechnikindustrie erschließen könnten. Mehr lesen. 🧑‍💻 Was ist diese Woche in deiner Welt passiert? Es heißt, dass Schreiben dabei helfen kann, technisches Wissen zu festigen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und zu aufkommenden Community-Standards beizutragen. Fühlst du dich festgefahren? Wir haben die Lösung ⬇️⬇️⬇️ BEANTWORTE DIESE GRÖSSTEN INTERVIEW-FRAGEN ALLER ZEITEN Wir hoffen, du genießt dieses kostenlose Lesematerial. Leite diese E-Mail gerne an einen nerdigen Freund weiter, der dir dafür dankbar sein wird. Bis bald auf dem Planeten Internet! Mit Liebe, das HackerNoon-Team ✌️ Wie geht es dir, Hacker? 🪐 Was passiert heute in der Technikwelt, 05.10.2025? Der HackerNoon Newsletter bringt die HackerNoon-Startseite direkt in deinen Posteingang. An diesem Tag veröffentlichten The Beatles 1962 ihre erste Single, der erste James-Bond-Film feierte 1962 in London Premiere, Steve Jobs verstarb 2011, und wir präsentieren dir diese hochwertigen Geschichten. Von "Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen?" bis zu "Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober", lass uns direkt eintauchen. Wie der Clarke-Gürtel der Science-Fiction zu unserer geostationären Satellitenrealität wurde Von @ivyhackwell [6 Min Lesezeit] Entdecke, wie der fiktive Clarke-Gürtel in der Science-Fiction zur Grundlage für heutige geostationäre Satelliten wurde und die globale Kommunikation revolutionierte. Mehr lesen. Von Science-Fiction zur Realität: Wie nah sind wir daran, den Mond unser Zuhause zu nennen? Von @isaacsamuel [4 Min Lesezeit] Von Science-Fiction-Träumen bis zu NASAs Artemis-Plänen: Entdecke, wie die Menschheit den Mond zu unserer nächsten Grenze für Leben und Erkundung macht. Mehr lesen. Eine neue Ära für digitale Werbung - Neu definiert durch Klink Finance Von @klink_finance [6 Min Lesezeit] Klink Finance ist die KI-gesteuerte Infrastruktur für Web3-Einnahmen, die Krypto-Vermögensbildung durch sein Multi-Chain-Partner-Ökosystem und Integrationstechnologie vorantreibt. Mehr lesen. ChatGPT wurde zum Gesicht der KI – aber der wahre Kampf ist der Aufbau von Ökosystemen, nicht einzelner Modelle Von @hacker53037367 [12 Min Lesezeit] ChatGPT machte KI zum Mainstream, aber echte Transformation kommt von Ökosystemen, die KI in Unternehmen einbetten, nicht vom Vertrauen auf ein einzelnes Modell. Mehr lesen. Klink Finance stört versagende Web2-Werbung - Einführung des $KLINK Token diesen Oktober Von @klink_finance [4 Min Lesezeit] Klink ist eine Einnahmeplattform, auf der du in bar oder Krypto bezahlt wirst, wenn du Online-Angebote abschließt, Spiele spielst und soziale Quests erfüllst. Mehr lesen. Wie wir eine Gaming-Plattform aufgebaut haben, die niemals dein Geld nimmt (aber trotzdem Millionen verdient) Von @slotozilla [6 Min Lesezeit] Slotozilla hostet über 40.000 Slot-Demos von mehr als 200 Anbietern und skaliert global ohne Einzahlungen. Hier erfährst du, wie der Tech-Stack Millionen verdient, ohne Echtgeld-Spiele anzubieten. Mehr lesen. Wie man Integrationen zu beliebten Apps hinzufügt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Membrane Von @membrane [5 Min Lesezeit] Nutze Membrane (Integration App), um Integrationen für jede App mit KI zu erstellen. Mehr lesen. Wie die Beseitigung von Weltraumschrott zur nächsten Billionen-Dollar-Industrie werden könnte Von @samuelogbonna138 [5 Min Lesezeit] Weltraumschrott bedroht Satelliten und Volkswirtschaften. Sieh, wie Aufräumtechnologien eine Billionen-Dollar-Raumfahrttechnikindustrie erschließen könnten. Mehr lesen. 🧑‍💻 Was ist diese Woche in deiner Welt passiert? Es heißt, dass Schreiben dabei helfen kann, technisches Wissen zu festigen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und zu aufkommenden Community-Standards beizutragen. Fühlst du dich festgefahren? Wir haben die Lösung ⬇️⬇️⬇️ BEANTWORTE DIESE GRÖSSTEN INTERVIEW-FRAGEN ALLER ZEITEN Wir hoffen, du genießt dieses kostenlose Lesematerial. Leite diese E-Mail gerne an einen nerdigen Freund weiter, der dir dafür dankbar sein wird. Bis bald auf dem Planeten Internet! Mit Liebe, das HackerNoon-Team ✌️