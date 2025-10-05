Der Floating-Verlust des Wals, der viermal hintereinander BTC geshortet hat, ist auf 28,08 Millionen US-Dollar gestiegen

PANews berichtete am 05.10., dass laut dem On-Chain Analysten @ai_9684xtpa die PNL (-> auf GuV in Zukunft) eines "Whale, der seit März 2025 viermal hintereinander BTC geshortet hat" auf 28,08 Millionen Dollar angestiegen ist. Vor einer Stunde fügte der Whale weitere 4 Millionen USDC zur Margin von Hyperliquid hinzu, wodurch der Liquidationspreis auf 130.687 $ stieg. Der Eröffnungspreis lag bei 111.386,3 $, was einer Steigerung von 12,5 % in den letzten sieben Monaten entspricht, trotz kontinuierlicher Anpassungen. PANews berichtete am 05.10., dass laut dem On-Chain Analysten @ai_9684xtpa die PNL (-> auf GuV in Zukunft) eines "Whale, der seit März 2025 viermal hintereinander BTC geshortet hat" auf 28,08 Millionen Dollar angestiegen ist. Vor einer Stunde fügte der Whale weitere 4 Millionen USDC zur Margin von Hyperliquid hinzu, wodurch der Liquidationspreis auf 130.687 $ stieg. Der Eröffnungspreis lag bei 111.386,3 $, was einer Steigerung von 12,5 % in den letzten sieben Monaten entspricht, trotz kontinuierlicher Anpassungen.