Der Dollar ist im Jahr 2025 um über 10% gefallen und steuert auf sein schlechtestes Jahr seit 1973 zu

Von: Cryptopolitan
2025/10/06 01:33
Der Dollar steuert auf sein schlechtestes Jahr seit 1973 zu und fällt seit Jahresbeginn um mehr als 10%, während fast alle anderen wichtigen Anlageklassen nach oben explodieren. Erst gestern Abend erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von 125.000 $, wodurch sein Gesamtmarktwert auf 2,5 Billionen $ stieg, wie Cryptopolitan berichtete.

Gold liegt jetzt nahe bei 4.000 $ pro Unze, nachdem es 2025 40 Rekordhöhen erreicht hat, mit einem Marktwert von 26,3 Billionen $, mehr als zehnmal so groß wie Bitcoin. Silber ist in diesem Jahr um mehr als 60% auf einen Marktwert von 2,7 Billionen $ gestiegen. Alle drei (Gold, Silber und Bitcoin) zählen nun zu den zehn größten Vermögenswerten der Welt.

Diese Bewegungen finden parallel zu einem Aktien-Boom statt. Der S&P 500 ist in sechs Monaten um 40% gestiegen und hat 16 Billionen $ an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, während der Nasdaq 100 sechs Monate in Folge Gewinne verzeichnet hat, eine Serie, die seit 1986 nur sechsmal vorgekommen ist.

Die sogenannten Magnificent 7 Unternehmen pumpen mehr als 100 Milliarden $ pro Quartal in Investitionsausgaben, um die KI-Revolution zu finanzieren. Vermögenswerte, die traditionell als sichere Häfen angesehen wurden, fungieren nicht mehr als Absicherungen. Sie steigen jetzt gemeinsam mit Aktien.

Sichere Anlagen steigen parallel zu Aktien

Daten von Bloomberg zeigen, dass der Korrelationskoeffizient zwischen Gold und dem S&P 500 letzte Woche einen Rekordwert von 0,91 erreichte, was bedeutet, dass sich beide Märkte 91% der Zeit in die gleiche Richtung bewegen.

Investoren jagen nach allem mit einem Preischart (sichere Häfen, risikoreiche Anlagen, Immobilien, Krypto), während die Inflation wieder ansteigt und der Arbeitsmarkt schwächer wird. Die Federal Reserve senkt die Zinsen bei einer annualisierten Inflation von 4,0%, etwas, das seit den 1990er Jahren nicht mehr vorgekommen ist.

Sie lockert auch zum ersten Mal seit Jahrzehnten bei einer Kern-PCE-Inflation von über 2,9%. Der Dollar hat seit 2000 bereits 40% seiner Kaufkraft verloren.

Die marktbasierten Inflationserwartungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre steigen, da die Fed weniger Kontrolle über langfristige Renditen signalisiert. Der Anstieg in allen Anlageklassen signalisiert, dass die Menschen nicht mehr nur absichern; sie positionieren sich neu für eine Welt, in der der Einfluss der Fed schwächer ist.

Die KI-Revolution treibt einen Investitionsboom an. Technologieausgaben in diesem Ausmaß hat es seit dem Aufstieg des Internets nicht mehr gegeben.

Fed-Zinssenkungen befeuern breiten Ansturm auf Vermögenswerte

Investoren stürzen sich auf alles, während sich die Fed-Wende abzeichnet. Der Rückgang des Dollars ist Teil dieser Geschichte, aber der Ansturm ist breiter. Vermögensbesitzer erzielen enorme Gewinne, während der Rest der Bevölkerung zurückbleibt. Die unteren 50% der US-Haushalte halten jetzt nur noch 2,5% des Gesamtvermögens.

Diejenigen, die bereits Aktien, Krypto oder Rohstoffe besitzen, erfassen das Aufwärtspotenzial, während Nicht-Besitzer leer ausgehen.

Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 sind die Stellenangebote zurückgegangen, aber die Aktien sind in die Höhe geschnellt, was zeigt, wie Märkte auf strukturelle Veränderungen reagieren und nicht auf kurzfristige Schlagzeilen.

Dieser generationelle Wandel hat Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Krypto gleichzeitig handelbarer und investierbarer gemacht. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass sichere Häfen, risikoreiche Anlagen und inflationsgebundene Geschäfte alle zusammen steigen.

Die Vermögenspreise werden in Echtzeit neu geschrieben, und das Ausmaß des Ansturms zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

