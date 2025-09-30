BörseDEX+
Die Bank of Japan (BOJ) beließ ihren Leitzins während der Sitzung vom 18.–19. September bei 0,5%.Die Bank of Japan (BOJ) beließ ihren Leitzins während der Sitzung vom 18.–19. September bei 0,5%.

Die Bank of Japan (BOJ) hat ihren Leitzins bei 0,5% belassen

Von: Cryptopolitan
2025/09/30 14:45
Die Bank of Japan (BOJ) scheint bereit zu sein, sich einer weiteren Zinserhöhung anzunähern, wobei wachsende Meinungsverschiedenheiten unter den Vorstandsmitgliedern die Spekulation anheizen, dass ein solcher Schritt bereits im Oktober erfolgen könnte.

Die BOJ ließ auf ihrer Sitzung am 18.-19. September ihren offiziellen Zinssatz unverändert bei 0,5%. Allerdings besagte die am Dienstag veröffentlichte Zusammenfassung der Diskussionen, die während der Sitzung stattfanden, dass zwei der neun Vorstandsmitglieder eine Erhöhung befürworteten. Eines argumentierte, dass es angemessen sein könnte, den Leitzins erneut anzuheben.

Andere wehrten sich dagegen und warnten, dass sich die US-Wirtschaft plötzlich stärker als erwartet verlangsamen könnte, mit Auswirkungen auf Japan. Vorerst hat der Vorstand zugestimmt, mit Vorsicht vorzugehen.

Meinungsverschiedenheiten erschüttern Erwartungen

Die Märkte reagierten fast sofort auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls. Der Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar ab und verdeutlichte die Nervosität der Anleger bezüglich der politischen Richtung Japans. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, da Händler die Wahrscheinlichkeit strafferer geldpolitischer Bedingungen einpreisten.

Die Marktwetten verschoben sich schnell, wobei der Overnight-Swap-Index nun eine 70%ige Chance für eine BOJ-Zinserhöhung am 30. Oktober impliziert. Noch vor wenigen Wochen lagen die Chancen für einen solchen Schritt wahrscheinlich näher bei 40%, was zeigt, wie schnell sich die Dinge geändert haben.

Die Überraschung war nicht nur der Dissens selbst, sondern auch seine Quelle. Eines der taubenhaftesten Mitglieder der BOJ, Vorstandsmitglied Asahi Noguchi, sagte diese Woche, dass die Wünschbarkeit einer Zinserhöhung "mehr denn je" gegeben sei. Noguchi hatte dem Druck jahrelang widerstanden und vor einer Einschränkung des Wachstums gewarnt. Sein Schritt spiegelt eine wachsende Besorgnis innerhalb des Vorstands über die Gefahren einer zu lockeren Politik in einem Umfeld anhaltend hoher Inflation wider.

Diese Opposition ist ein Wendepunkt, sagen Analysten. Angesichts einer Inflation, die schneller als das 2%-Ziel der BOJ läuft, und Lohnabschlüssen, die Dynamik zeigen, wächst der Fall für eine Normalisierung. Aber der Vorstand ist kaum einig. Andere bleiben vorsichtig und verweisen auf schwache Haushaltsausgaben und globale Risiken, die Japans fragile Erholung behindern könnten.

Der Schritt bedeutet, dass Gouverneur Kazuo Ueda, der erste Akademiker, der die BOJ leitete, als er letztes Jahr die Führung übernahm, vor seiner bisher härtesten Prüfung steht. Sein Stil war bisher einer des Gradualismus, der darauf hindeutet, dass sich Japan von der ultra-lockeren Politik entfernt, aber dies vorsichtig, mit kleinen Schritten tut. Die Spaltung innerhalb des Vorstands unterstreicht jedoch, wie zerbrechlich dieser Konsens geworden ist.

Investoren und Ökonomen betrachten Oktober nun als entscheidenden Zeitpunkt. Und wenn die BOJ bis dahin nichts unternimmt, wird der Druck steigen. Es ist nicht eine Frage, ob Japan die Zinsen erneut erhöht, sondern wann es dies tun wird.

BOJ hält Zinssatz vorerst unverändert, Tür bleibt 'offen'

Die BOJ hat ihren Zinssatz seit Juli unverändert gelassen, als sie ihn zum ersten Mal seit 17 Jahren anhob. Die Inflation hat ihr 2%-Ziel hartnäckig überschritten, hauptsächlich getrieben durch Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Die Bank hat erklärt, dass das Lohnwachstum gut im Gange sein müsste, bevor sie sich zuversichtlich für höhere Zinsen entscheiden könnte.

Die Bank signalisierte auch auf der September-Sitzung, dass sie ihre Bestände an börsengehandelten Fonds (ETFs) und Immobilieninvestmentfonds (REITs) schrittweise abbauen würde. Die Märkte interpretierten dies als ein weiteres Signal dafür, dass sich die BOJ der Normalisierung nähert.

Dennoch dominiert die Unsicherheit. Die globale Aussicht ist ebenfalls wackelig, mit einer Verlangsamung Chinas und gemischten Signalen der US-Wirtschaft. Viele BOJ-Entscheidungsträger wollen die Zahlen sehen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Tankan-Umfrage zum Geschäftsklima, die nächste Woche veröffentlicht wird, und regionale Wirtschaftsberichte könnten die Oktober-Entscheidung leiten.

Bisher hält die BOJ still, während sie sich nach vorne lehnt. Mit hartnäckiger Inflation und wachsendem Dissens könnte der Oktober einen Wendepunkt in Japans fast 10-jährigem Experiment mit Nullzinsen markieren.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren.

