Die Anrealage-Show auf der PFW verband Robotik mit menschlichen Herzschlägen

Anrealage-Show-Finale auf der Paris Fashion Week. [email protected]

Der Hinweis lag in der Einladung für die Anrealage-Laufstegshow auf der Paris Fashion Week. Zusammen mit dem Ticket wurde ein kleines rotes Plastikherz geliefert. Aktiviert über einen Knopf, vibrierte es sanft, begleitet vom Klang eines leicht pulsierenden Herzschlags.

Ebenso die Kollektion. Während sie über den Laufsteg liefen, wogten die Wirbel und Rüschen der Kleidungsstücke wie von selbst, als wären sie lebende Kreaturen. Dasselbe galt für die pelzigen, katzenartigen Handtaschen mit metronomischen "Schwänzen", die in den Armen der Models ruhten, die ihr Gepäck gedankenverloren streichelten, während sie liefen.

Hinter den Bewegungssensoren und der kinetischen Technologie, die in die Stoffe eingebettet waren, stand das Robotik-Startup Yukai Engineering Inc., das sich von seinem Robotikprodukt Qoobo inspirieren ließ – therapeutische Roboterkissen mit Schwänzen, die sanft wedeln, wenn sie gestreichelt werden. Die Idee dahinter ist, dass sie ähnliche Wohlbefindensvorteile bieten wie das Streicheln eines echten Tieres.

Das Konzept erinnerte an die animaltronischen LOVOT-Roboter, die in einer Installation von Hiroshi Fujiwaras Kult-Streetwear-Label FRGMT auf Monclers Art of Genius Show zu sehen waren, die vor ein paar Jahren in London stattfand. Sie wurden ursprünglich während der Pandemie konzipiert, um menschliche Verbindung für Menschen nachzuahmen, die isoliert waren.

Ein Model in der Anrealage-Show auf der Paris Fashion Week hält ein pelziges Accessoire mit metronomischem Schwanz. [email protected]

Die Drucke der Kollektion entstanden in Zusammenarbeit mit HERALBONY, mit Standorten in Tokio und auf dem Pariser Innovationscampus Station F. Das Unternehmen fördert Künstler mit Behinderungen, von denen 18 die Kunstwerke entwarfen, die von dem nachhaltigen Drucker FOREARTH auf die Stoffe gedruckt wurden, der laut den Show-Notizen den Wasserverbrauch in der Textilproduktion auf nahezu Null reduziert, indem er traditionelle Vor- und Nachbehandlungsprozesse optimiert.

HERALBONY erhielt 2024 einen Innovationspreis für EMployee Experience, Diversity und Inclusion sowie einen Gold Lion, Glass, The Lion for Change beim Cannes Lions International Festival for Creativity 2025.

Anrealages Kunihiko Morinaga ist seit langem ein Pionier in der Stoffinnovation, und letztes Jahr arbeitete er mit Kuchofuku zusammen, einem japanischen Pionier für klimatisierte, aufblasbare Kleidungsstücke, um Teile zu kreieren, die den Träger über eingebettete Ventilatoren kühlen.

Die Show wurde mit einem Herzschlag untermalt, der mit Thomas Bangalter von Daft Punk kreiert wurde, der seinen Rhythmus mit den Klängen der Künstler überlagerte, während sie die Drucke produzierten.

Laut Anrealages Morinaga markierte es eine Aussage darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein in einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz oder KI dominiert wird.