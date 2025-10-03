BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Die Anrealage-Show auf der PFW verband Robotik mit menschlichen Herzschlägen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anrealage-Show-Finale bei der Paris Fashion Week. koji@hiranokoji.com Der Hinweis lag in der Einladung zur Anrealage-Laufstegshow auf der Paris Fashion Week. Zusammen mit dem Ticket wurde ein kleines rotes Plastikherz geliefert. Aktiviert über einen Knopf vibrierte es sanft, begleitet vom Klang eines leicht pulsierenden Herzschlags. Ebenso die Kollektion. Während sie über den Laufsteg liefen, bewegten sich die Wirbel und Rüschen der Kleidungsstücke wie von selbst, als wären sie lebende Kreaturen. Dasselbe galt für pelzige, katzenartige Handtaschen mit metronomischen "Schwänzen", die in den Armen der Models lagen, die ihre Fracht gedankenverloren streichelten, während sie liefen. Hinter den Bewegungssensoren und der kinetischen Technologie, die in die Stoffe eingebettet waren, stand das Robotik-Startup Yukai Engineering Inc., das sich von seinem Robotikprodukt Qoobo inspirieren ließ – therapeutische Roboterkissen mit Schwänzen, die sich sanft bewegen, wenn sie gestreichelt werden. Die Idee dahinter ist, dass sie ähnliche Wohlbefindensvorteile bieten wie das Streicheln eines echten Tieres. Das Konzept erinnerte an die animalischen LOVOT-Roboter, die in einer Installation von Hiroshi Fujiwaras Kult-Streetwear-Label FRGMT bei Monclers Art of Genius-Show zu sehen waren, die vor ein paar Jahren in London stattfand. Sie wurden ursprünglich während der Pandemie konzipiert, um menschliche Verbindungen für isolierte Menschen nachzuahmen. Ein Model in der Anrealage-Show auf der Paris Fashion Week hält ein pelziges Accessoire mit metronomischem Schwanz. koji@hiranokoji.com Die Drucke der Kollektion entstanden in Zusammenarbeit mit HERALBONY, mit Niederlassungen in Tokio und auf dem Pariser Innovationscampus Station F. Das Unternehmen fördert Künstler mit Behinderungen, von denen 18 die Kunstwerke entwarfen, die von dem nachhaltigen Drucker FOREARTH auf die Stoffe gedruckt wurden, der laut den Show-Notizen den Wasserverbrauch in der Textilproduktion auf nahezu Null reduziert, indem er traditionelle Vor- und Nachbehandlungsprozesse optimiert. HERALBONY erhielt 2024 einen Innovationspreis für EMployee Experience, Diversity and Inclusion und einen Gold Lion, Glass, The Lion for Change...Der Beitrag Die Anrealage-Show auf der PFW verband Robotik mit menschlichen Herzschlägen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anrealage-Show-Finale bei der Paris Fashion Week. koji@hiranokoji.com Der Hinweis lag in der Einladung zur Anrealage-Laufstegshow auf der Paris Fashion Week. Zusammen mit dem Ticket wurde ein kleines rotes Plastikherz geliefert. Aktiviert über einen Knopf vibrierte es sanft, begleitet vom Klang eines leicht pulsierenden Herzschlags. Ebenso die Kollektion. Während sie über den Laufsteg liefen, bewegten sich die Wirbel und Rüschen der Kleidungsstücke wie von selbst, als wären sie lebende Kreaturen. Dasselbe galt für pelzige, katzenartige Handtaschen mit metronomischen "Schwänzen", die in den Armen der Models lagen, die ihre Fracht gedankenverloren streichelten, während sie liefen. Hinter den Bewegungssensoren und der kinetischen Technologie, die in die Stoffe eingebettet waren, stand das Robotik-Startup Yukai Engineering Inc., das sich von seinem Robotikprodukt Qoobo inspirieren ließ – therapeutische Roboterkissen mit Schwänzen, die sich sanft bewegen, wenn sie gestreichelt werden. Die Idee dahinter ist, dass sie ähnliche Wohlbefindensvorteile bieten wie das Streicheln eines echten Tieres. Das Konzept erinnerte an die animalischen LOVOT-Roboter, die in einer Installation von Hiroshi Fujiwaras Kult-Streetwear-Label FRGMT bei Monclers Art of Genius-Show zu sehen waren, die vor ein paar Jahren in London stattfand. Sie wurden ursprünglich während der Pandemie konzipiert, um menschliche Verbindungen für isolierte Menschen nachzuahmen. Ein Model in der Anrealage-Show auf der Paris Fashion Week hält ein pelziges Accessoire mit metronomischem Schwanz. koji@hiranokoji.com Die Drucke der Kollektion entstanden in Zusammenarbeit mit HERALBONY, mit Niederlassungen in Tokio und auf dem Pariser Innovationscampus Station F. Das Unternehmen fördert Künstler mit Behinderungen, von denen 18 die Kunstwerke entwarfen, die von dem nachhaltigen Drucker FOREARTH auf die Stoffe gedruckt wurden, der laut den Show-Notizen den Wasserverbrauch in der Textilproduktion auf nahezu Null reduziert, indem er traditionelle Vor- und Nachbehandlungsprozesse optimiert. HERALBONY erhielt 2024 einen Innovationspreis für EMployee Experience, Diversity and Inclusion und einen Gold Lion, Glass, The Lion for Change...

Die Anrealage-Show auf der PFW verband Robotik mit menschlichen Herzschlägen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 13:38

Anrealage-Show-Finale auf der Paris Fashion Week.

[email protected]

Der Hinweis lag in der Einladung für die Anrealage-Laufstegshow auf der Paris Fashion Week. Zusammen mit dem Ticket wurde ein kleines rotes Plastikherz geliefert. Aktiviert über einen Knopf, vibrierte es sanft, begleitet vom Klang eines leicht pulsierenden Herzschlags.

Ebenso die Kollektion. Während sie über den Laufsteg liefen, wogten die Wirbel und Rüschen der Kleidungsstücke wie von selbst, als wären sie lebende Kreaturen. Dasselbe galt für die pelzigen, katzenartigen Handtaschen mit metronomischen "Schwänzen", die in den Armen der Models ruhten, die ihr Gepäck gedankenverloren streichelten, während sie liefen.

Hinter den Bewegungssensoren und der kinetischen Technologie, die in die Stoffe eingebettet waren, stand das Robotik-Startup Yukai Engineering Inc., das sich von seinem Robotikprodukt Qoobo inspirieren ließ – therapeutische Roboterkissen mit Schwänzen, die sanft wedeln, wenn sie gestreichelt werden. Die Idee dahinter ist, dass sie ähnliche Wohlbefindensvorteile bieten wie das Streicheln eines echten Tieres.

Das Konzept erinnerte an die animaltronischen LOVOT-Roboter, die in einer Installation von Hiroshi Fujiwaras Kult-Streetwear-Label FRGMT auf Monclers Art of Genius Show zu sehen waren, die vor ein paar Jahren in London stattfand. Sie wurden ursprünglich während der Pandemie konzipiert, um menschliche Verbindung für Menschen nachzuahmen, die isoliert waren.

Ein Model in der Anrealage-Show auf der Paris Fashion Week hält ein pelziges Accessoire mit metronomischem Schwanz.

[email protected]

Die Drucke der Kollektion entstanden in Zusammenarbeit mit HERALBONY, mit Standorten in Tokio und auf dem Pariser Innovationscampus Station F. Das Unternehmen fördert Künstler mit Behinderungen, von denen 18 die Kunstwerke entwarfen, die von dem nachhaltigen Drucker FOREARTH auf die Stoffe gedruckt wurden, der laut den Show-Notizen den Wasserverbrauch in der Textilproduktion auf nahezu Null reduziert, indem er traditionelle Vor- und Nachbehandlungsprozesse optimiert.

HERALBONY erhielt 2024 einen Innovationspreis für EMployee Experience, Diversity und Inclusion sowie einen Gold Lion, Glass, The Lion for Change beim Cannes Lions International Festival for Creativity 2025.

Anrealages Kunihiko Morinaga ist seit langem ein Pionier in der Stoffinnovation, und letztes Jahr arbeitete er mit Kuchofuku zusammen, einem japanischen Pionier für klimatisierte, aufblasbare Kleidungsstücke, um Teile zu kreieren, die den Träger über eingebettete Ventilatoren kühlen.

Die Show wurde mit einem Herzschlag untermalt, der mit Thomas Bangalter von Daft Punk kreiert wurde, der seinen Rhythmus mit den Klängen der Künstler überlagerte, während sie die Drucke produzierten.

Laut Anrealages Morinaga markierte es eine Aussage darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein in einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz oder KI dominiert wird.

Ein Blick auf die Anrealage-Show auf der Paris Fashion Week.

[email protected]

Quelle: https://www.forbes.com/sites/stephaniehirschmiller/2025/10/03/the-anrealage-show-at-pfw-paired-robotics-with-human-heartbeats/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,486.28
$105,486.28$105,486.28

+1.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,593.40
$3,593.40$3,593.40

+2.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.73
$165.73$165.73

+1.96%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3821
$2.3821$2.3821

+2.85%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18040
$0.18040$0.18040

+1.30%