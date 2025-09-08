BörseDEX+
Die Spam-Kriege von 2025 werden zu einer "ernsthaften Bedrohung" für Bitcoin

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:49
Wenn Sie schon länger als eine Minute im Bitcoin-Bereich sind, haben Sie wahrscheinlich gehört, wie Leute die heutigen "Spam Wars" mit den berüchtigten Blocksize Wars von vor fast einem Jahrzehnt vergleichen.

Die Energie, die Gehässigkeit, der Tribalismus; alles ist wieder mit voller Kraft zurück, nur dass diesmal, anstatt über Blockgrößen zu streiten, das Schlachtfeld OP_RETURN und die wachsende Kluft zwischen Bitcoin Core und Knots ist.

Wie die Spam Wars begannen

Die Wurzeln der Spam Wars reichen bis ins Jahr 2023 zurück. Damals tauchten Ordinals auf der Bildfläche auf. Sie ermöglichten es jedem, digitale Kunst, NFTs und andere Arten von Daten direkt in die Bitcoin-Blockchain einzubetten.

Viele begrüßten Ordinals für die Entfesselung aller Arten von Innovationen auf Bitcoin. Einige sahen das Problem von Spam und Aufblähung der Chain voraus, die die Transaktionsgebühren für alltägliche Nutzer in die Höhe treiben würden.

Anfang 2025 schalteten die Spam Wars einen Gang höher. Bitcoin Core-Entwickler enthüllten Pläne, das 80-Byte OP_RETURN-Limit in ihrer kommenden v30-Version zu streichen.

Sie hofften, Bitcoin vielseitiger für neue Arten von On-Chain-Aktivitäten zu machen. Für viele auf der Core-Seite ist, solange Transaktionsgebühren bezahlt werden, jede Nutzung von Bitcoin legitim.

Aber nicht jeder teilt diese Vision. Luke Dashjr, langjähriger Bitcoin-Entwickler und Hauptbetreuer von Bitcoin Knots, sieht die Verschiebung weniger als offenes Experimentieren und mehr als ein massives Warnsignal.

Für ihn ist die Aufhebung der Grenzen eine offene Einladung für Spam, der Bitcoin in eine Datenmülltonne für nicht-finanzielle Inhalte verwandeln und seine Rolle als Geld gefährden würde.

Knots wird schnell zum Sammelpunkt für Kritiker, die glauben, dass Core die Neutralität von Bitcoin aufgibt, und während die Spannungen steigen, beginnen immer mehr Node-Betreiber herüberzuwechseln: Der Anteil von Knots am Netzwerk hat 18,5% erreicht.

Worum es wirklich geht

Im Kern geht es bei den Spam Wars nicht um eine Codezeile oder eine technische Änderung. Es geht um Philosophie.

Soll Bitcoin eine reine monetäre Abwicklungsschicht bleiben, die sich auf Zensurresistenz und Dezentralisierung konzentriert?

Oder sollte es eine breitere Rolle einnehmen und als Leinwand für Experimente, Kunst und Daten dienen, solange die Nutzer die Kosten tragen?

Die Bitcoin Core-Seite argumentiert für maximale Freiheit. Wie Core-Entwickler und Libertärer Jameson Lopp postete:

Die Knots-Seite argumentiert, dass ohne Regeln zum Erhalt der monetären Funktion von Bitcoin das Netzwerk Gefahr läuft, aufgebläht und zentralisiert zu werden. Luke Dashjr hat gewarnt:

Und es ist nicht nur Luke, der die Warnflagge schwenkt. Samson Mow, ehemaliger CSO bei Blockstream und Gründer von Jan3, hat sich ebenfalls auf die Seite von Knots gestellt.

Er warnt davor, dass die Zulassung von unbegrenztem Spam ein Dammbruch sein könnte, der die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel untergräbt.

Ein ernsthaftes Risiko für Bitcoin?

Je länger die Spam Wars andauern, desto lauter werden die Stimmen, und nicht alle von ihnen sind sauber einem Lager zugeordnet.

Adam Back, CEO von Blockstream und langjähriger Core-Unterstützer, brach am Freitag im Ton, wenn nicht in der Substanz, mit der Linie. Er warnte davor, dass es falsch sei, das Spam-Risiko rundweg abzulehnen. Er schrieb:

Backs Kommentare sind nicht nur wegen seiner Position bemerkenswert, sondern auch, weil sie andeuten, was übersehen wird.

Es geht hier nicht nur um zwei Codebasen im luftleeren Raum, sondern um die globale Wahrnehmung der Neutralität und des Zwecks von Bitcoin.

Peter Todd, ein weiterer langjähriger Core-naher Entwickler, schlug am Samstag einen noch härteren Ton an und gab nicht Core, sondern den Knots-Unterstützern die Schuld an der Eskalation der Spannungen:

Wie es von hier aus weitergeht

Der Oktober 2025 rückt näher, mit der geplanten Veröffentlichung der v30-Version von Bitcoin Core, die die OP_RETURN-Änderung einführen soll.

Wie Miner, Node-Betreiber und Börsen reagieren, wird darüber entscheiden, ob dies ein lauter, aber eingedämmter Bürgerkrieg bleibt oder in eine weitere kettenspaltende Krise wie 2017 umschlägt.

Die Spam Wars sind längst kein Nischenstreit unter Entwicklern mehr. Mit gewichtigen Stimmen, zunehmendem Tribalismus und dem Oktober-Termin, der mit jedem Tag näher rückt, könnte Bitcoin bald vor seinem größten ideologischen Test seit den Blocksize Wars stehen.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/the-2025-spam-wars-are-becoming-a-serious-threat-to-bitcoin/

