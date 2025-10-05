BörseDEX+
Das Wallet Development Kit von Tether wird 2025 Open-Source, um den Aufbau von Billionen selbstverwalteter Wallets ohne Abhängigkeiten zu ermöglichen.Das Wallet Development Kit von Tether wird 2025 Open-Source, um den Aufbau von Billionen selbstverwalteter Wallets ohne Abhängigkeiten zu ermöglichen.

Tether WDK ist jetzt Open-Source – Der Weg zu Billionen von Self-Custodial Wallets

Von: Blockchainreporter
2025/10/05 12:00
Tether-usdt main

Tether-CEO Paolo Ardoino erklärte, dass das Wallet Development Kit (WDK) des Unternehmens ab dem 04.10.2025 als Open-Source verfügbar sein wird. Diese Errungenschaft ist ein Meilenstein für eine enorme Demokratisierung der Kryptowährungs-Wallet-Entwicklung und könnte zur Schaffung von Billionen selbstverwalteter Wallets führen, die Entwicklern die Freiheit bieten, ihre Anwendungen überall zu platzieren, wobei diese Wallets keine Abhängigkeit von externen Diensten haben werden.

Das WDK spiegelt Tethers Ambition wider, die Wallet-Infrastruktur in ein modulares und umfassendes Toolkit zu verwandeln. Dies ist ein kritischer Zeitpunkt, an dem der Kryptowährungssektor sichere und vom Benutzer kontrollierbare Wallet-Dienste benötigt, die Privatsphäre und Unabhängigkeit schätzen.

Zusammenstellung des Wallet Development Kit

Das WDK ist ein vollständig quelloffenes, selbstverwaltetes Toolkit, das entwickelt wurde, um fortschrittliche mobile und Desktop-Wallet-Erfahrungen über mehrere Blockchains hinweg zu bieten. Tethers Kit bietet ein vollständiges Framework für nicht-verwahrte Wallets, während traditionelle Lösungen Kompromisse oder Abhängigkeiten von Drittanbietern erfordern.

Der anfängliche Ansatz des Entwicklers besteht aus Protokollen wie Token-Swap, Cross-Chain Brücke und Lending sowie einer Indexer-API, die die Cross-Chain-Kommunikation erleichtert. Es ermöglicht Entwicklern, eine wirklich flexible Entwicklungsumgebung zu schaffen, da sie nur das Notwendige verwenden und die Funktionalität durch Einführung eigener Module erweitern können.

Tether integrierte im August 2025 Sparks Bitcoin Lightning-Infrastruktur in das WDK und ermöglichte es Entwicklern, Lightning-fähige, nicht-verwahrte Finanzinfrastruktur einzubinden. Diese Integration zeigt Tethers Engagement, mit aufkommender Blockchain-Technologie Schritt zu halten.

Stärkung verschiedener Entwicklergemeinschaften

Im Vergleich zu anderen Wallet-Projekten werden Eintrittsbarrieren erheblich reduziert, da neue Entwickler in wenigen Minuten komplette Wallets mit vertrauten JavaScript/TypeScript-Schnittstellen entwerfen können. Professionelle Ingenieure nutzen höhere Fähigkeiten wie die Möglichkeit, Konten und Tabellen zu haben, wie die Fähigkeit zu tippen, zu tauschen und zu kaufen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Bei Startups und Unternehmen, die Produkte mit Wallets auf den Markt gebracht haben, bietet WDK die volle Kontrolle über Benutzererfahrung, Logik und Design. CEO Paolo Ardoino behauptet, dass dieses Toolkit das Potenzial hat, bis zu eine Billion Blockchain-Wallets bereitzustellen, was die immensen Ambitionen von Tether für die Plattform unterstreicht.

Die Template-Wallet wurde im Juni 2025 angekündigt und bietet vorgefertigte Vorlagen, die die Erstellung von Wallets ohne komplizierten Code unterstützen, zusammen mit der Einbindung anderer Netzwerke über Bitcoin, Ethereum und den Rest hinaus. Dies spart viel Zeit und Entwicklungskosten.

Der Vorteil – Branchenauswirkungen von Open-Source

Es ist eine philosophische Aussage über die Zukunft der Kryptowährungs-Infrastruktur, wenn es darum geht, das WDK als Open-Source zu veröffentlichen. Open-Source-Entwicklung fördert Transparenz, ermöglicht Entwicklern weltweit, Code zu prüfen, Verbesserungen beizutragen und Vertrauen aufzubauen.

Durch die Bereitstellung einer erschwinglichen, hochwertigen Infrastruktur ermöglicht Tether effektiv, was traditionell komplex und teuer war. Dies könnte zur Entwicklung von Benutzererfahrungsdesign und spezialisierten Wallet-Anwendungen für Nischenmärkte führen, was das gesamte Kryptowährungs-Wallet-Ökosystem beeinflusst.

Fazit

Tethers Entscheidung, sein Wallet Development Kit als Open-Source zu veröffentlichen, stellt einen entscheidenden Moment für die Branche dar. Indem das Unternehmen Entwicklern weltweit kostenlosen Zugang zu Unternehmensinfrastruktur bietet, transformiert es, was einst ressourcenintensiv war. Dies könnte ein Katalysator für Innovation in selbstverwalteten Lösungen sein und Milliarden durch besser gestaltete und zugänglichere Erfahrungen ins Web3 bringen. Tether ist nicht nur ein Stablecoin-Emittent, sondern auch eine grundlegende Quelle für die Zukunft des dezentralen Finanzwesens. Der Kryptowährungs-Wallet-Bereich wird wettbewerbsfähiger und innovativer werden, was letztendlich den Benutzern mit sichereren, funktionsreicheren Lösungen zugute kommt.

