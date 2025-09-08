Tether weist Gerüchte über Bitcoin-Verkäufe zurück, verstärkt Engagement in BTC, Gold und Grundstücke

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Tether weist Bitcoin-Ausverkaufsgerüchte zurück und verstärkt Engagement in BTC, Gold und Land" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Internet liebt eine gute Verschwörungstheorie, besonders wenn es um Tether geht — das ewige Schreckgespenst des Krypto-Twitter. Diese Woche kursierten Gerüchte, dass der weltweit größte Stablecoin-Emittent seine Bitcoin-Bestände verkaufe, um glänzendes Metall zu jagen. Aber Tether-CEO Paolo Ardoino ließ das nicht auf sich sitzen. In einem Sonntagsbeitrag auf X wies Ardoino die Spekulation entschieden zurück und erklärte, das Unternehmen habe "keinen einzigen Bitcoin verkauft". Stattdessen bekräftigte er Tethers Strategie, überschüssige Gewinne in harte Vermögenswerte zu investieren: Bitcoin, Gold und — in einem Schritt, der jeden Prepper stolz machen würde — Land. Ardoino wies die Spekulation entschieden zurück, Quelle: X Woher das Gerücht kam Das Drama begann, als YouTuber Clive Thompson behauptete, dass Tethers vierteljährliche Nachweise einen Bitcoin-Ausverkauf zeigten. Nach seiner Berechnung schrumpfte Tethers BTC-Bestand von 92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 BTC im zweiten Quartal 2025. Daraufhin brach Panik auf Twitter aus: Verkaufte Tether heimlich Coins, während alle anderen Sats anhäuften? Nicht ganz. Samson Mow, CEO von Jan3 und langjähriger Bitcoin-Evangelist, sorgte für einen Realitätscheck. Er erklärte, dass Tether einfach 19.800 BTC zu Twenty One Capital (XXI) verschoben hatte — einer neuen Bitcoin-nativen Finanzplattform unter der Leitung von Strikes Jack Mallers. Das umfasste 14.000 BTC im Juni und weitere 5.800 im Juli. Übersetzung: Coins wurden verschoben, nicht verkauft. Mow wies sogar darauf hin, dass Tether, wenn man die Übertragung berücksichtigt, seinen Nettobestand tatsächlich erhöht hat. Ardoino bestätigte dies und bezeichnete die Gerüchte als FUD und bekräftigte, dass Tether nach wie vor einer der größten institutionellen Bitcoin-Wale des Planeten ist. Das große Ganze: Tethers Kriegskasse Derzeit kontrolliert Tether mehr als 100.521 BTC im Wert von rund 11,17 Milliarden Dollar, laut BitcoinTreasuries.net. Das stellt Tether in eine Liga mit Michael Saylors MicroStrategy und sogar einigen souveränen Staaten. Tethers Bilanz ist weniger...Der Beitrag "Tether weist Bitcoin-Ausverkaufsgerüchte zurück und verstärkt Engagement in BTC, Gold und Land" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Internet liebt eine gute Verschwörungstheorie, besonders wenn es um Tether geht — das ewige Schreckgespenst des Krypto-Twitter. Diese Woche kursierten Gerüchte, dass der weltweit größte Stablecoin-Emittent seine Bitcoin-Bestände verkaufe, um glänzendes Metall zu jagen. Aber Tether-CEO Paolo Ardoino ließ das nicht auf sich sitzen. In einem Sonntagsbeitrag auf X wies Ardoino die Spekulation entschieden zurück und erklärte, das Unternehmen habe "keinen einzigen Bitcoin verkauft". Stattdessen bekräftigte er Tethers Strategie, überschüssige Gewinne in harte Vermögenswerte zu investieren: Bitcoin, Gold und — in einem Schritt, der jeden Prepper stolz machen würde — Land. Ardoino wies die Spekulation entschieden zurück, Quelle: X Woher das Gerücht kam Das Drama begann, als YouTuber Clive Thompson behauptete, dass Tethers vierteljährliche Nachweise einen Bitcoin-Ausverkauf zeigten. Nach seiner Berechnung schrumpfte Tethers BTC-Bestand von 92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 BTC im zweiten Quartal 2025. Daraufhin brach Panik auf Twitter aus: Verkaufte Tether heimlich Coins, während alle anderen Sats anhäuften? Nicht ganz. Samson Mow, CEO von Jan3 und langjähriger Bitcoin-Evangelist, sorgte für einen Realitätscheck. Er erklärte, dass Tether einfach 19.800 BTC zu Twenty One Capital (XXI) verschoben hatte — einer neuen Bitcoin-nativen Finanzplattform unter der Leitung von Strikes Jack Mallers. Das umfasste 14.000 BTC im Juni und weitere 5.800 im Juli. Übersetzung: Coins wurden verschoben, nicht verkauft. Mow wies sogar darauf hin, dass Tether, wenn man die Übertragung berücksichtigt, seinen Nettobestand tatsächlich erhöht hat. Ardoino bestätigte dies und bezeichnete die Gerüchte als FUD und bekräftigte, dass Tether nach wie vor einer der größten institutionellen Bitcoin-Wale des Planeten ist. Das große Ganze: Tethers Kriegskasse Derzeit kontrolliert Tether mehr als 100.521 BTC im Wert von rund 11,17 Milliarden Dollar, laut BitcoinTreasuries.net. Das stellt Tether in eine Liga mit Michael Saylors MicroStrategy und sogar einigen souveränen Staaten. Tethers Bilanz ist weniger...

Tether weist Gerüchte über Bitcoin-Verkäufe zurück, verstärkt Engagement in BTC, Gold und Grundstücke

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:35
Threshold
T$0.01336+4.94%
Fud the Pug
FUD$0.0000000208-14.26%
Bitcoin
BTC$106,097.54+4.11%
Moonveil
MORE$0.004937-6.63%
Movement
MOVE$0.06306+1.05%
Outlanders
LAND$0.0005696-4.23%

Das Internet liebt eine gute Verschwörungstheorie, besonders wenn es um Tether geht — das ewige Schreckgespenst des Krypto-Twitter. Diese Woche kursierten Gerüchte, dass der weltweit größte Stablecoin-Emittent seine Bitcoin-Bestände abwarf, um glänzendes Metall zu jagen. Aber Tether-CEO Paolo Ardoino ließ das nicht auf sich sitzen.

In einem Sonntagspost auf X bestritt Ardoino die Spekulation entschieden und erklärte, das Unternehmen habe "keinen einzigen Bitcoin verkauft". Stattdessen bekräftigte er Tethers Strategie, überschüssige Gewinne zu nehmen und sie in harte Vermögenswerte zu investieren: Bitcoin, Gold und — in einem Schritt, der jeden Prepper stolz machen würde — Land.

Ardoino bestritt die Spekulation entschieden, Quelle: X

Woher das Gerücht kam

Das Drama begann, als YouTuber Clive Thompson behauptete, dass Tethers vierteljährliche Nachweise einen Bitcoin-Ausverkauf zeigten. Nach seiner Berechnung schrumpfte Tethers BTC-Vorrat von 92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 BTC im zweiten Quartal 2025. Das löste Panik auf Twitter aus: Entledigte sich Tether heimlich seiner Coins, während alle anderen Sats anhäuften?

Nicht ganz. Samson Mow, CEO von Jan3 und langjähriger Bitcoin-Evangelist, schritt mit einem Reality-Check ein. Er erklärte, dass Tether einfach 19.800 BTC zu Twenty One Capital (XXI) verschoben hatte — einer neuen Bitcoin-nativen Finanzplattform unter der Leitung von Strikes Jack Mallers. Das umfasste 14.000 BTC im Juni und weitere 5.800 im Juli. Übersetzung: Coins wurden verschoben, nicht abgestoßen.

Mow wies sogar darauf hin, dass Tether, wenn man die Übertragung berücksichtigt, seine Nettobestände tatsächlich erhöht hat. Ardoino bestätigte dies, bezeichnete die Gerüchte als FUD und bekräftigte, dass Tether nach wie vor einer der größten institutionellen Bitcoin-Wale auf dem Planeten ist.

Das größere Bild: Tethers Kriegskasse

Derzeit kontrolliert Tether mehr als 100.521 BTC im Wert von rund 11,17 Milliarden Dollar, laut BitcoinTreasuries.net. Das stellt es in eine Reihe mit Michael Saylors MicroStrategy und sogar einigen souveränen Nationen. Tethers Bilanz dreht sich weniger um langweilige Anleihen und mehr um den Aufbau eines apokalypseresistenten Tresors für hartes Geld. Bitcoin für Wachstum, Gold für Tradition und Land für Beständigkeit.

Und seien wir ehrlich — Tether spielt ein Nationalstaaten-Spiel. Wenn Ardoino sagt, die Welt werde "dunkler" und sie sichern sich mit sicheren Vermögenswerten ab, ist das nicht nur PR-Geschwätz. Es ist ein Eingeständnis, dass der Dollar — genau das, woran Tethers USDT-Stablecoin gekoppelt ist — langfristig wackeliger aussieht.

Unterdessen in El Salvador...

Als weiterer Beleg für diese Erzählung gab El Salvador bekannt, dass es gerade 13.999 Feinunzen Gold (im Wert von etwa 50 Millionen Dollar) gekauft hat, seinen ersten Goldkauf seit 1990. Dies kommt zu seinem 700 Millionen Dollar schweren Bitcoin-Stapel (6.292 BTC) hinzu. Das Timing ist interessant: Während Tether leugnet, Bitcoin zu verkaufen, um Gold zu kaufen, betreibt ein Bitcoin-Nationalstaat tatsächlich diese Art von Diversifikation.

Der Internationale Währungsfonds beeilte sich natürlich zu bemerken, dass El Salvador seit Februar keine neuen Bitcoin gekauft hat. Aber Gold? In ihren Augen völlig respektabel. Es zeigt die Spaltung in den Spielbüchern: Institutionen der alten Welt segnen weiterhin Gold, während die Bitcoin-Gemeinschaft weiterhin digitales Gold anhäuft. Tether, als Gestaltwandler zwischen TradFi und Krypto, sichert sich in beide Richtungen ab.

Das Fazit

Tethers Dementi geht nicht nur darum, die Luft über die heiße Einschätzung eines YouTubers zu reinigen — es geht darum, Vertrauen in ihre Bitcoin-First-Strategie zu signalisieren. Wenn überhaupt, zeigt der Schritt, XXI mit fast 20.000 BTC zu finanzieren, dass Tether über passives Bilanzmanagement hinausgeht und aktiv Bitcoin-native Infrastruktur aufbaut.

Nennt es paranoide Vorbereitung, nennt es Bilanz-Brillanz — so oder so, Tether wirft seinen Bitcoin nicht ab. Es verschanzt sich tiefer im Bunker des harten Geldes.

Quelle: https://bravenewcoin.com/insights/tether-shoots-down-bitcoin-sell-off-rumors-doubles-down-on-btc-gold-and-land

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,097.54
$106,097.54$106,097.54

+2.25%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,638.55
$3,638.55$3,638.55

+3.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.50
$166.50$166.50

+2.44%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3975
$2.3975$2.3975

+3.51%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18130
$0.18130$0.18130

+1.80%