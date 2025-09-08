Tether weist Gerüchte über Bitcoin-Verkäufe zurück, verstärkt Engagement in BTC, Gold und Grundstücke

Das Internet liebt eine gute Verschwörungstheorie, besonders wenn es um Tether geht — das ewige Schreckgespenst des Krypto-Twitter. Diese Woche kursierten Gerüchte, dass der weltweit größte Stablecoin-Emittent seine Bitcoin-Bestände abwarf, um glänzendes Metall zu jagen. Aber Tether-CEO Paolo Ardoino ließ das nicht auf sich sitzen.

In einem Sonntagspost auf X bestritt Ardoino die Spekulation entschieden und erklärte, das Unternehmen habe "keinen einzigen Bitcoin verkauft". Stattdessen bekräftigte er Tethers Strategie, überschüssige Gewinne zu nehmen und sie in harte Vermögenswerte zu investieren: Bitcoin, Gold und — in einem Schritt, der jeden Prepper stolz machen würde — Land.

Ardoino bestritt die Spekulation entschieden, Quelle: X

Woher das Gerücht kam

Das Drama begann, als YouTuber Clive Thompson behauptete, dass Tethers vierteljährliche Nachweise einen Bitcoin-Ausverkauf zeigten. Nach seiner Berechnung schrumpfte Tethers BTC-Vorrat von 92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 BTC im zweiten Quartal 2025. Das löste Panik auf Twitter aus: Entledigte sich Tether heimlich seiner Coins, während alle anderen Sats anhäuften?

Nicht ganz. Samson Mow, CEO von Jan3 und langjähriger Bitcoin-Evangelist, schritt mit einem Reality-Check ein. Er erklärte, dass Tether einfach 19.800 BTC zu Twenty One Capital (XXI) verschoben hatte — einer neuen Bitcoin-nativen Finanzplattform unter der Leitung von Strikes Jack Mallers. Das umfasste 14.000 BTC im Juni und weitere 5.800 im Juli. Übersetzung: Coins wurden verschoben, nicht abgestoßen.

Mow wies sogar darauf hin, dass Tether, wenn man die Übertragung berücksichtigt, seine Nettobestände tatsächlich erhöht hat. Ardoino bestätigte dies, bezeichnete die Gerüchte als FUD und bekräftigte, dass Tether nach wie vor einer der größten institutionellen Bitcoin-Wale auf dem Planeten ist.

Das größere Bild: Tethers Kriegskasse

Derzeit kontrolliert Tether mehr als 100.521 BTC im Wert von rund 11,17 Milliarden Dollar, laut BitcoinTreasuries.net. Das stellt es in eine Reihe mit Michael Saylors MicroStrategy und sogar einigen souveränen Nationen. Tethers Bilanz dreht sich weniger um langweilige Anleihen und mehr um den Aufbau eines apokalypseresistenten Tresors für hartes Geld. Bitcoin für Wachstum, Gold für Tradition und Land für Beständigkeit.

Und seien wir ehrlich — Tether spielt ein Nationalstaaten-Spiel. Wenn Ardoino sagt, die Welt werde "dunkler" und sie sichern sich mit sicheren Vermögenswerten ab, ist das nicht nur PR-Geschwätz. Es ist ein Eingeständnis, dass der Dollar — genau das, woran Tethers USDT-Stablecoin gekoppelt ist — langfristig wackeliger aussieht.

Unterdessen in El Salvador...

Als weiterer Beleg für diese Erzählung gab El Salvador bekannt, dass es gerade 13.999 Feinunzen Gold (im Wert von etwa 50 Millionen Dollar) gekauft hat, seinen ersten Goldkauf seit 1990. Dies kommt zu seinem 700 Millionen Dollar schweren Bitcoin-Stapel (6.292 BTC) hinzu. Das Timing ist interessant: Während Tether leugnet, Bitcoin zu verkaufen, um Gold zu kaufen, betreibt ein Bitcoin-Nationalstaat tatsächlich diese Art von Diversifikation.

Der Internationale Währungsfonds beeilte sich natürlich zu bemerken, dass El Salvador seit Februar keine neuen Bitcoin gekauft hat. Aber Gold? In ihren Augen völlig respektabel. Es zeigt die Spaltung in den Spielbüchern: Institutionen der alten Welt segnen weiterhin Gold, während die Bitcoin-Gemeinschaft weiterhin digitales Gold anhäuft. Tether, als Gestaltwandler zwischen TradFi und Krypto, sichert sich in beide Richtungen ab.

Das Fazit

Tethers Dementi geht nicht nur darum, die Luft über die heiße Einschätzung eines YouTubers zu reinigen — es geht darum, Vertrauen in ihre Bitcoin-First-Strategie zu signalisieren. Wenn überhaupt, zeigt der Schritt, XXI mit fast 20.000 BTC zu finanzieren, dass Tether über passives Bilanzmanagement hinausgeht und aktiv Bitcoin-native Infrastruktur aufbaut.

Nennt es paranoide Vorbereitung, nennt es Bilanz-Brillanz — so oder so, Tether wirft seinen Bitcoin nicht ab. Es verschanzt sich tiefer im Bunker des harten Geldes.