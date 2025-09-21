Tether CEO: Toyota, BYD und Yamaha unterstützen USDT-Zahlungen in Bolivien Von: PANews 2025/09/21 14:28 Teilen

PANews berichtete am 21.09., dass Tether-CEO Paolo Ardoino twitterte, dass Toyota, BYD und Yamaha jetzt USDT-Zahlungen in Bolivien unterstützen. Er erklärte, dass USDT zum "digitalen Dollar" für Hunderte Millionen Menschen in Schwellenländern geworden ist.