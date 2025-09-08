BörseDEX+
Tether-CEO weist Gerüchte über Bitcoin-Verkauf für Goldkäufe zurück

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:31
Bitcoin

Gerüchte über einen Bitcoin-Verkauf bei Tether erschütterten diese Woche Teile der Krypto-Community, nur damit die Unternehmensführung und Branchenverbündete mit einer anderen Geschichte zurückschlugen: Die Coins wurden überhaupt nicht verkauft — sie wurden umverteilt.

Das Gerede begann, als Kommentatoren einen offensichtlichen Rückgang in Tethers gemeldeten Bitcoin-Beständen zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2025 bemerkten. Laut BDO-Attestierungsdaten schienen die Bestände um mehr als 9.000 BTC zu fallen, was zu Behauptungen führte, dass der Stablecoin-Emittent einen Teil seiner Reserve liquidiert hatte, um Gold zu jagen.

YouTuber Clive Thompson verstärkte die Theorie und deutete an, dass sich Tethers Strategie von Bitcoin wegbewege.

Die Gegenerzählung

Führungskräfte und nahestehende Branchenfiguren bestritten diese Interpretation schnell. Samson Mow, CEO von Jan3, erklärte, dass die fehlenden Bitcoin an Twenty One Capital (XXI) gesendet wurden, eine separate Finanzinitiative, die mit Strike CEO Jack Mallers verbunden ist. Überweisungen im Juni und Juli beliefen sich auf fast 20.000 BTC, mehr als genug, um die Diskrepanz zu erklären.

Tether CEO Paolo Ardoino bekräftigte den Punkt und bestand darauf, dass keine Coins verkauft wurden. Stattdessen, sagte er, leite das Unternehmen weiterhin Gewinne in das, was es als langfristig sichere Vermögenswerte betrachtet — "Bitcoin, Gold und Land".

Multi-Milliarden-Dollar-Überweisungen

Blockchain-Aufzeichnungen bestätigen, dass Tether Anfang Juni über 37.000 BTC — damals fast 3,9 Milliarden Dollar wert — zur Unterstützung von XXI verschoben hat. Wären diese Überweisungen unter Tethers direkten Beständen gezählt worden, hätte seine Bilanz einen Nettoanstieg gezeigt, keine Reduzierung.

Unabhängige Datentracker führen Tether immer noch mit mehr als 100.000 BTC im Wert von über 11 Milliarden Dollar, was seinen Platz unter den größten institutionellen Haltern sichert.

Timing mit El Salvadors Goldkauf

Die Kontroverse entfaltete sich neben unabhängigen Schlagzeilen aus El Salvador, das seinen ersten Goldkauf seit über drei Jahrzehnten ankündigte. Die Zentralbank fügte 13.999 Feinunzen, im Wert von etwa 50 Millionen Dollar, zu ihren Reserven hinzu, als Teil eines Diversifikationsplans weg vom US-Dollar.

Das Land hat sich zuvor stark auf Bitcoin gestützt und seit 2021 mehr als 6.200 BTC angesammelt. Seine jüngste Hinwendung zu Gold befeuerte Spekulationen, dass Tether eine ähnliche Strategie in Betracht ziehen könnte.

Bitcoin immer noch im Kern

Trotz der Gerüchte formulierte Ardoino Tethers Position klar: Bitcoin bleibt im Zentrum der Reserveallokation des Unternehmens. Während die Diversifikation in andere harte Vermögenswerte Teil der Strategie ist, erscheinen Vorschläge eines vollständigen Wechsels aus BTC unbegründet.

Vorerst unterstreicht die Episode das Mikroskop, unter dem Tether operiert — und wie schnell einige Datenpunkte eine Debatte in der Kryptowelt entfachen können.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungs-Enthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu zerlegen. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: https://coindoo.com/tether-ceo-slams-rumors-of-bitcoin-sell-off-for-gold-buys/

