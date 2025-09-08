Tether CEO widerlegt Behauptungen, dass das Unternehmen Bitcoin verkauft und Gold gekauft hat

BörseDEX+
Paolo Ardoino, CEO von Tether, dem Herausgeber des größten Stablecoins USDT, äußerte sich am Sonntag auf X, um Behauptungen zu widerlegen, dass das Unternehmen seine Bitcoin (BTC) verkauft habe, um in Gold zu investieren. In seinem Beitrag schrieb Ardoino, dass "Tether keine Bitcoin verkauft hat" und fügte hinzu:

"Während die Welt weiterhin dunkler wird, wird Tether weiterhin einen Teil seiner Gewinne in sichere Vermögenswerte wie Bitcoin, Gold und Land investieren."

Wie das Gerücht entstand

Am 06.09. behauptete der YouTuber Clive Thompson, dass "Tether kürzlich Gold gekauft und Bitcoin verkauft hat." Thompsons Behauptung basierte auf einer Untersuchung der Vermögensaufstellungen von Tether.

Laut Thompson verkaufte Tether im letzten Quartal BTC im Wert von über 1 Milliarde Dollar und kaufte Gold im Wert von über 1,6 Milliarden Dollar. Dies deutet darauf hin, dass Tether Bitcoin zugunsten von Gold abstößt, so Thompson.

Fehler in Thompsons Behauptungen

Jan3 CEO Samson Mow wies auf Fehler in Thompsons Theorie basierend auf öffentlichen Daten hin. In einem X-Beitrag erklärte Mow, dass Thompson zu einer falschen Schlussfolgerung kam, da er annahm, dass ein Rückgang der BTC-Bestände von Tether automatisch bedeutete, dass sie diese für Gold verkauft hätten.

Im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres meldete Tether Bestände von 92.650 BTC bzw. 83.274 BTC. Laut Mow vergaß Thompson, die Finanzierung eines separaten Projekts namens Twenty One Capital (XXI) durch Tether zu berücksichtigen. Tether überwies am 2. Juni 14.000 BTC und im Juli 5.800 BTC, insgesamt 19.800 BTC an XXI.

Daher erklärte Mow, dass Tether im zweiten Quartal 2025 4.624 BTC mehr hatte als im vorherigen Quartal. Unter Berücksichtigung der Überweisung im Juli "hat Tether (mindestens) einen Nettozuwachs an Bitcoin-Beständen von 10.424 BTC", schrieb Mow.

Folglich wies Mow Thompsons Behauptung als "falsch" zurück und bezeichnete sie als einen "verzweifelten" Versuch, bärische Nachrichten rund um Bitcoin zu erzeugen.

Tethers vertiefte Beziehung zu Gold

Die neueste Entwicklung rund um Tether kommt nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es Investitionen in Goldbergbauunternehmen in Betracht zieht. Aber Tether diversifiziert schon seit einiger Zeit in Gold.

Im Juni gab der Stablecoin-Emittent 90 Millionen Dollar aus, um einen erheblichen Anteil an einem Unternehmen zu erwerben, das sich auf Gold-Royalties spezialisiert hat. Anfang dieser Woche kündigte Tether an, weitere 100 Millionen Dollar in dasselbe Unternehmen – Elemental Altus Royalties Corp. – zu investieren.

Zusätzlich gibt Tether den goldgedeckten Stablecoin Tether Gold (XAUT) heraus – XAUT wird durch etwa 7,66 Tonnen Gold gedeckt, das in der Schweiz gelagert wird. Etwa 5% der USDT-Reserven werden von Tether ebenfalls in Gold gehalten.

In diesem Artikel erwähnt

Quelle: https://cryptoslate.com/tether-ceo-refutes-claims-that-the-firm-sold-bitcoin-and-bought-gold/

Quelle: https://cryptoslate.com/tether-ceo-refutes-claims-that-the-firm-sold-bitcoin-and-bought-gold/

