Die demokratischen US-Senatoren Ed Markey aus Massachusetts und Richard Blumenthal aus Connecticut haben die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gebeten, Teslas Autopilot-Technologie zu untersuchen. In dem Schreiben wurde die Behörde aufgefordert, Teslas Full Self-Driving (FSD)-Software wegen der gemeldeten Fehler bei der korrekten Erkennung und Reaktion auf Bahnübergänge zu untersuchen. Es gibt eine wachsende

US-Senatoren nehmen Teslas FSD-Technologie wegen des Risikos "katastrophaler" Kollisionen ins Visier

Von: Cryptopolitan
2025/09/30 06:29
Die demokratischen US-Senatoren Ed Markey aus Massachusetts und Richard Blumenthal aus Connecticut haben die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gebeten, Teslas Autopilot-Technologie zu untersuchen. 

Das Schreiben forderte die Behörde auf, Teslas Full Self-Driving (FSD) Software wegen der gemeldeten Fehler bei der korrekten Erkennung und Reaktion auf Bahnübergänge zu untersuchen. 

Es gibt eine wachsende Zahl gemeldeter Beinahe-Kollisionen 

Das Full Self-Driving System, mit dem Tesla wirbt, ermöglicht es einem Fahrzeug, Insassen "fast überall" hinzufahren, und sie müssen nichts tun; es übernimmt alles von der Routennavigation über Spurwechsel, Lenkung und Parken. Es erfordert jedoch immer noch die Überwachung durch einen menschlichen Fahrer.

Die demokratischen Senatoren Ed Markey und Richard Blumenthal fordern in ihrem Schreiben an die National Highway Traffic Safety Administration eine Untersuchung und verweisen auf die wachsende Zahl dieser gemeldeten Beinahe-Kollisionen.

"Obwohl Fehler wie ein übersehenes Verkehrszeichen oder ein illegaler Spurwechsel gefährlich sind, kann eine Fehlkalkulation an einem Bahnübergang zu katastrophalen Kollisionen mit mehreren Todesopfern führen, an denen Fahrzeuginsassen, Zugpassagiere und Bahnarbeiter beteiligt sind", heißt es in dem Schreiben.

Die NHTSA hat seit Oktober 2024 eine Untersuchung des Full Self-Driving Systems von Tesla eingeleitet, nachdem vier gemeldete Kollisionen bei eingeschränkten Sichtverhältnissen wie Sonnenblendung, Nebel oder Staub in der Luft aufgetreten waren. 

Die beiden Senatoren wollen nun, dass die NHTSA erwägt, Einschränkungen für Teslas Nutzung des Systems zu verhängen.

"Die Behörde sollte klare und offensichtliche Maßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit in Betracht ziehen, einschließlich der Beschränkung von Teslas FSD auf die Straßen- und Wetterbedingungen, für die es entwickelt wurde", sagten sie.

Teslas FSD zeigt Potenzial in einigen realen Anwendungen 

Das Schreiben der Senatoren erscheint inmitten einer breiteren Überprüfung von Teslas autonomer Fahrtechnologie. Abgesehen von der Untersuchung, die die NHTSA im Oktober 2024 eingeleitet hat, begann die Behörde im Januar 2025 mit der Untersuchung von 2,6 Millionen Teslas wegen Unfällen im Zusammenhang mit einer Funktion zur Fernsteuerung von Fahrzeugen.

Die NHTSA untersucht auch Teslas Einsatz von selbstfahrenden Robotaxis in Austin, Texas, die im Juni gestartet wurden. Sie hat voreilige Schlussfolgerungen vermieden und laut einer E-Mail vom 1. Juli behauptete die Behörde, dass sie den Einsatz noch überprüfe und wissen wolle, ob Tesla-Mitarbeiter in der Lage sein würden, die Fahrzeuge fernzusteuern. 

Jüngste Mängel bei FSD sind zur Munition für Kritiker wie Dan O'Dowd, CEO von Green Hills Software und Gründer von The Dawn Project, einer Gruppe, die sich für ein Verbot von Tesla FSD einsetzt, geworden. 

In einem X-Post vom 20. September 2025 teilte Dan ein Video eines Tesla mit FSD, der sich auf einen aktiven Bahnübergang zubewegt. Obwohl rote Blinklichter zu sehen waren, fuhr das Fahrzeug weiter, ohne anzuhalten, und die ganze Zeit waren die Füße des Fahrers von den Pedalen entfernt, um den freihändigen Betrieb zu demonstrieren.

O'Dowd hat vorausgesagt, dass der Fehler "jemanden töten wird" und hat Unterstützer beschuldigt, die sich häufenden Beweise zu ignorieren. In dem von ihm geteilten Video war zu sehen, wie das Auto trotz der sichtbaren Warnungen stetig auf die Gleise zufuhr und sie überquerte, was mit den Bedenken der Senatoren hinsichtlich der Erkennungsfehler übereinstimmt.

Einige Verteidiger von Tesla haben jedoch gesagt, dass dieser Fehler nicht ausreicht, um die FSD-Technologie rundweg abzulehnen, sondern stattdessen ihre Weiterentwicklung zu fördern. Einige teilen auch positive Erfahrungen mit dem FSD. Die Probleme bei der Erkennung von Bahnübergängen und die zunehmende Zahl von Beinahe-Kollisionen sind jedoch reale Probleme, die letztendlich zu regulatorischen Hürden führen könnten, wenn Tesla die NHTSA und seine Nutzer nicht davon überzeugen kann, dass die Technologie sicher ist.

