Tesla-Aktie ist diesen Monat um 30% gestiegen und nähert sich ihrem Allzeithoch

Teslas U.S. Aktie ist laut Daten von Bloomberg im September um mehr als 30% gestiegen, da Händler und Aktionäre gleichermaßen um Elon Musks Rückkehr zum Unternehmen rallyen. Der Anstieg hat die Aktie unter die Top 10 Performer im S&P 500 für September gebracht, und nun stehen später in dieser Woche die Verkaufsergebnisse des dritten Quartals an. Der Anstieg der Aktie war seit dem 8. April dramatisch, dem Tag, an dem Präsident Donald Trump globale Zölle aussetzte, was mit Teslas Tiefpunkt des Jahres zusammenfiel. Von dort aus ist die Aktie um fast 100% gestiegen, die beste Performance eines Unternehmens in der Magnificent Seven Gruppe. Tesla wird jetzt bei etwa $440 gehandelt und nähert sich seinem Rekordhoch von $479,86, das am 17. Dezember erreicht wurde. Analysten erhöhen Ziele, während Tesla auf KI-Wetten setzt Die neue Kaufwelle basiert auf Erwartungen, dass Elon Tesla von einem reinen Autohersteller weg und in die Welt der künstlichen Intelligenz steuern kann. Anfang dieses Monats hat Teslas Vorstand ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für ihn vorgeschlagen, was erneut beweist, wie stark sie die Idee unterstützen, Tesla in ein Unternehmen zu verwandeln, das humanoide Roboter baut und Flotten von selbstfahrenden Taxis betreibt. Aber trotz der Rally sind die Bedenken laut. "Tesla wird zu einem atemberaubenden Vielfachen gehandelt, seine Gewinne schrumpfen angesichts einer nachlassenden EV-Nachfrage und eines erbitterten Wettbewerbs, und EV-Kredite laufen bald aus, was die Verkäufe weiter dämpft", sagte Irene Tunkel, Chef-US-Aktienstratege bei BCA Research. Diese EV-Kredite verschwinden nach Dienstag, wenn Trumps Regierung das Anreizprogramm beendet. Analysten sagen, dass die Verkäufe für das Quartal wahrscheinlich einen Last-Minute-Ansturm von Käufern zeigen werden, die versuchen, den Rabatt zu sichern, bevor die Nachfrage in den kommenden Monaten abkühlt. Gleichzeitig haben Wall-Street-Analysten Tesla aufgewertet. Dan Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von $500 auf $600, das derzeit höchste Ziel für Tesla. Er sagte, das Unternehmen betrete "die nächste Phase seines KI-autonomen Pfades". Die Aktie hat auch mehrere andere Upgrades erhalten, da Händler über Autos hinaus auf potenzielle KI-Einnahmen blicken. Investoren jagen KI-Traum trotz schwacher EV-Verkäufe Elon hat diesen Wahnsinn mit kühnen Behauptungen angeheizt. Auf seiner Plattform X sagte er letzte Woche, Tesla würde sich bald "fast wie ein empfindendes Wesen anfühlen". Er prognostizierte auch, dass 80% von Teslas Umsatz in Zukunft von KI-Robotern kommen werden. Diese Botschaft ist bei Kleinanlegern stark angekommen. "Tesla ist der Liebling der Kleinanleger", sagte Tunkel. "Teslas scharfe Rally wurde durch die Begeisterung dieser Investoren für seine Zukunft jenseits von EVs angeheizt, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massenproduktion herstellt und dabei potenziell seinen Wert verdreifacht." Aber die Fundamentaldaten zeichnen immer noch ein schwächeres Bild. Die EV-Verkäufe haben zu kämpfen, und Teslas Bemühungen um autonome Fahrzeuge hatten einen langsamen Start. Als Reaktion darauf hat Elon die Aufmerksamkeit auf das Optimus-Roboter-Projekt verlagert und es als Teslas nächsten Wachstumsmotor präsentiert. Die Wende spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem KI der Haupttreiber für Aktiengewinne in der Magnificent Seven war. Doch im Gegensatz zu Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft hat Tesla noch keine KI-Produkte, die konstante Gewinne generieren. Diese Lücke hat Skepsis hervorgerufen. "Eine Dosis Skepsis ist wahrscheinlich gerechtfertigt", sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. "Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat einen frühen Vorsprung bei verkörperter Intelligenz. Im Moment zählen die Ergebnisse weniger als die Vision." Er sagte auch, Tesla habe "echten Momentum-Indikator hinter sich" und könnte zu einem neuen Hoch durchbrechen, weil Investoren "einen frischen Traum zum Jagen haben". Aber er warnte, dass das Unternehmen echte Fortschritte bei Projekten zeigen muss, wenn es will, dass die Rally anhält. Die Einsätze sind klar. Der Verkaufsbericht dieser Woche könnte kurzfristig Treibstoff liefern, aber der langfristige Test liegt darin, ob Elon tatsächlich die große KI-Geschichte liefern kann. "Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn", sagte Tunkel. "Kann die Rally weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und FOMO Emotionen. Doch wenn es eine Blase im heutigen heißen Markt gibt, ist Tesla 'es'." Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem Handelsprogramm Teslas U.S. Aktie ist laut Daten von Bloomberg im September um mehr als 30% gestiegen, da Händler und Aktionäre gleichermaßen um Elon Musks Rückkehr zum Unternehmen rallyen. Der Anstieg hat die Aktie unter die Top 10 Performer im S&P 500 für September gebracht, und nun stehen später in dieser Woche die Verkaufsergebnisse des dritten Quartals an. Der Anstieg der Aktie war seit dem 8. April dramatisch, dem Tag, an dem Präsident Donald Trump globale Zölle aussetzte, was mit Teslas Tiefpunkt des Jahres zusammenfiel. Von dort aus ist die Aktie um fast 100% gestiegen, die beste Performance eines Unternehmens in der Magnificent Seven Gruppe. Tesla wird jetzt bei etwa $440 gehandelt und nähert sich seinem Rekordhoch von $479,86, das am 17. Dezember erreicht wurde. Analysten erhöhen Ziele, während Tesla auf KI-Wetten setzt Die neue Kaufwelle basiert auf Erwartungen, dass Elon Tesla von einem reinen Autohersteller weg und in die Welt der künstlichen Intelligenz steuern kann. Anfang dieses Monats hat Teslas Vorstand ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für ihn vorgeschlagen, was erneut beweist, wie stark sie die Idee unterstützen, Tesla in ein Unternehmen zu verwandeln, das humanoide Roboter baut und Flotten von selbstfahrenden Taxis betreibt. Aber trotz der Rally sind die Bedenken laut. "Tesla wird zu einem atemberaubenden Vielfachen gehandelt, seine Gewinne schrumpfen angesichts einer nachlassenden EV-Nachfrage und eines erbitterten Wettbewerbs, und EV-Kredite laufen bald aus, was die Verkäufe weiter dämpft", sagte Irene Tunkel, Chef-US-Aktienstratege bei BCA Research. Diese EV-Kredite verschwinden nach Dienstag, wenn Trumps Regierung das Anreizprogramm beendet. Analysten sagen, dass die Verkäufe für das Quartal wahrscheinlich einen Last-Minute-Ansturm von Käufern zeigen werden, die versuchen, den Rabatt zu sichern, bevor die Nachfrage in den kommenden Monaten abkühlt. Gleichzeitig haben Wall-Street-Analysten Tesla aufgewertet. Dan Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von $500 auf $600, das derzeit höchste Ziel für Tesla. Er sagte, das Unternehmen betrete "die nächste Phase seines KI-autonomen Pfades". Die Aktie hat auch mehrere andere Upgrades erhalten, da Händler über Autos hinaus auf potenzielle KI-Einnahmen blicken. Investoren jagen KI-Traum trotz schwacher EV-Verkäufe Elon hat diesen Wahnsinn mit kühnen Behauptungen angeheizt. Auf seiner Plattform X sagte er letzte Woche, Tesla würde sich bald "fast wie ein empfindendes Wesen anfühlen". Er prognostizierte auch, dass 80% von Teslas Umsatz in Zukunft von KI-Robotern kommen werden. Diese Botschaft ist bei Kleinanlegern stark angekommen. "Tesla ist der Liebling der Kleinanleger", sagte Tunkel. "Teslas scharfe Rally wurde durch die Begeisterung dieser Investoren für seine Zukunft jenseits von EVs angeheizt, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massenproduktion herstellt und dabei potenziell seinen Wert verdreifacht." Aber die Fundamentaldaten zeichnen immer noch ein schwächeres Bild. Die EV-Verkäufe haben zu kämpfen, und Teslas Bemühungen um autonome Fahrzeuge hatten einen langsamen Start. Als Reaktion darauf hat Elon die Aufmerksamkeit auf das Optimus-Roboter-Projekt verlagert und es als Teslas nächsten Wachstumsmotor präsentiert. Die Wende spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem KI der Haupttreiber für Aktiengewinne in der Magnificent Seven war. Doch im Gegensatz zu Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft hat Tesla noch keine KI-Produkte, die konstante Gewinne generieren. Diese Lücke hat Skepsis hervorgerufen. "Eine Dosis Skepsis ist wahrscheinlich gerechtfertigt", sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. "Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat einen frühen Vorsprung bei verkörperter Intelligenz. Im Moment zählen die Ergebnisse weniger als die Vision." Er sagte auch, Tesla habe "echten Momentum-Indikator hinter sich" und könnte zu einem neuen Hoch durchbrechen, weil Investoren "einen frischen Traum zum Jagen haben". Aber er warnte, dass das Unternehmen echte Fortschritte bei Projekten zeigen muss, wenn es will, dass die Rally anhält. Die Einsätze sind klar. Der Verkaufsbericht dieser Woche könnte kurzfristig Treibstoff liefern, aber der langfristige Test liegt darin, ob Elon tatsächlich die große KI-Geschichte liefern kann. "Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn", sagte Tunkel. "Kann die Rally weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und FOMO Emotionen. Doch wenn es eine Blase im heutigen heißen Markt gibt, ist Tesla 'es'." Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem Handelsprogramm