Tesla-Aktie ist diesen Monat um 30% gestiegen und nähert sich ihrem Allzeithoch

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Teslas U.S. Aktie ist laut Daten von Bloomberg im September um mehr als 30% gestiegen, da Händler und Aktionäre gleichermaßen um Elon Musks Rückkehr zum Unternehmen rallyen. Der Anstieg hat die Aktie unter die Top 10 Performer im S&P 500 für September gebracht, und nun stehen später in dieser Woche die Verkaufsergebnisse des dritten Quartals an. Der Anstieg der Aktie war seit dem 8. April dramatisch, dem Tag, an dem Präsident Donald Trump globale Zölle aussetzte, was mit Teslas Tiefpunkt des Jahres zusammenfiel. Von dort aus ist die Aktie um fast 100% gestiegen, die beste Performance eines Unternehmens in der Magnificent Seven Gruppe. Tesla wird jetzt bei etwa $440 gehandelt und nähert sich seinem Rekordhoch von $479,86, das am 17. Dezember erreicht wurde. Analysten erhöhen Ziele, während Tesla auf KI-Wetten setzt Die neue Kaufwelle basiert auf Erwartungen, dass Elon Tesla von einem reinen Autohersteller weg und in die Welt der künstlichen Intelligenz steuern kann. Anfang dieses Monats hat Teslas Vorstand ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für ihn vorgeschlagen, was erneut beweist, wie stark sie die Idee unterstützen, Tesla in ein Unternehmen zu verwandeln, das humanoide Roboter baut und Flotten von selbstfahrenden Taxis betreibt. Aber trotz der Rally sind die Bedenken laut. "Tesla wird zu einem atemberaubenden Vielfachen gehandelt, seine Gewinne schrumpfen angesichts einer nachlassenden EV-Nachfrage und eines erbitterten Wettbewerbs, und EV-Kredite laufen bald aus, was die Verkäufe weiter dämpft", sagte Irene Tunkel, Chef-US-Aktienstratege bei BCA Research. Diese EV-Kredite verschwinden nach Dienstag, wenn Trumps Regierung das Anreizprogramm beendet. Analysten sagen, dass die Verkäufe für das Quartal wahrscheinlich einen Last-Minute-Ansturm von Käufern zeigen werden, die versuchen, den Rabatt zu sichern, bevor die Nachfrage in den kommenden Monaten abkühlt. Gleichzeitig haben Wall-Street-Analysten Tesla aufgewertet. Dan Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von $500 auf $600, das derzeit höchste Ziel für Tesla. Er sagte, das Unternehmen betrete "die nächste Phase seines KI-autonomen Pfades". Die Aktie hat auch mehrere andere Upgrades erhalten, da Händler über Autos hinaus auf potenzielle KI-Einnahmen blicken. Investoren jagen KI-Traum trotz schwacher EV-Verkäufe Elon hat diesen Wahnsinn mit kühnen Behauptungen angeheizt. Auf seiner Plattform X sagte er letzte Woche, Tesla würde sich bald "fast wie ein empfindendes Wesen anfühlen". Er prognostizierte auch, dass 80% von Teslas Umsatz in Zukunft von KI-Robotern kommen werden. Diese Botschaft ist bei Kleinanlegern stark angekommen. "Tesla ist der Liebling der Kleinanleger", sagte Tunkel. "Teslas scharfe Rally wurde durch die Begeisterung dieser Investoren für seine Zukunft jenseits von EVs angeheizt, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massenproduktion herstellt und dabei potenziell seinen Wert verdreifacht." Aber die Fundamentaldaten zeichnen immer noch ein schwächeres Bild. Die EV-Verkäufe haben zu kämpfen, und Teslas Bemühungen um autonome Fahrzeuge hatten einen langsamen Start. Als Reaktion darauf hat Elon die Aufmerksamkeit auf das Optimus-Roboter-Projekt verlagert und es als Teslas nächsten Wachstumsmotor präsentiert. Die Wende spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem KI der Haupttreiber für Aktiengewinne in der Magnificent Seven war. Doch im Gegensatz zu Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft hat Tesla noch keine KI-Produkte, die konstante Gewinne generieren. Diese Lücke hat Skepsis hervorgerufen. "Eine Dosis Skepsis ist wahrscheinlich gerechtfertigt", sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. "Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat einen frühen Vorsprung bei verkörperter Intelligenz. Im Moment zählen die Ergebnisse weniger als die Vision." Er sagte auch, Tesla habe "echten Momentum-Indikator hinter sich" und könnte zu einem neuen Hoch durchbrechen, weil Investoren "einen frischen Traum zum Jagen haben". Aber er warnte, dass das Unternehmen echte Fortschritte bei Projekten zeigen muss, wenn es will, dass die Rally anhält. Die Einsätze sind klar. Der Verkaufsbericht dieser Woche könnte kurzfristig Treibstoff liefern, aber der langfristige Test liegt darin, ob Elon tatsächlich die große KI-Geschichte liefern kann. "Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn", sagte Tunkel. "Kann die Rally weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und FOMO Emotionen. Doch wenn es eine Blase im heutigen heißen Markt gibt, ist Tesla 'es'." Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem HandelsprogrammTeslas U.S. Aktie ist laut Daten von Bloomberg im September um mehr als 30% gestiegen, da Händler und Aktionäre gleichermaßen um Elon Musks Rückkehr zum Unternehmen rallyen. Der Anstieg hat die Aktie unter die Top 10 Performer im S&P 500 für September gebracht, und nun stehen später in dieser Woche die Verkaufsergebnisse des dritten Quartals an. Der Anstieg der Aktie war seit dem 8. April dramatisch, dem Tag, an dem Präsident Donald Trump globale Zölle aussetzte, was mit Teslas Tiefpunkt des Jahres zusammenfiel. Von dort aus ist die Aktie um fast 100% gestiegen, die beste Performance eines Unternehmens in der Magnificent Seven Gruppe. Tesla wird jetzt bei etwa $440 gehandelt und nähert sich seinem Rekordhoch von $479,86, das am 17. Dezember erreicht wurde. Analysten erhöhen Ziele, während Tesla auf KI-Wetten setzt Die neue Kaufwelle basiert auf Erwartungen, dass Elon Tesla von einem reinen Autohersteller weg und in die Welt der künstlichen Intelligenz steuern kann. Anfang dieses Monats hat Teslas Vorstand ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für ihn vorgeschlagen, was erneut beweist, wie stark sie die Idee unterstützen, Tesla in ein Unternehmen zu verwandeln, das humanoide Roboter baut und Flotten von selbstfahrenden Taxis betreibt. Aber trotz der Rally sind die Bedenken laut. "Tesla wird zu einem atemberaubenden Vielfachen gehandelt, seine Gewinne schrumpfen angesichts einer nachlassenden EV-Nachfrage und eines erbitterten Wettbewerbs, und EV-Kredite laufen bald aus, was die Verkäufe weiter dämpft", sagte Irene Tunkel, Chef-US-Aktienstratege bei BCA Research. Diese EV-Kredite verschwinden nach Dienstag, wenn Trumps Regierung das Anreizprogramm beendet. Analysten sagen, dass die Verkäufe für das Quartal wahrscheinlich einen Last-Minute-Ansturm von Käufern zeigen werden, die versuchen, den Rabatt zu sichern, bevor die Nachfrage in den kommenden Monaten abkühlt. Gleichzeitig haben Wall-Street-Analysten Tesla aufgewertet. Dan Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von $500 auf $600, das derzeit höchste Ziel für Tesla. Er sagte, das Unternehmen betrete "die nächste Phase seines KI-autonomen Pfades". Die Aktie hat auch mehrere andere Upgrades erhalten, da Händler über Autos hinaus auf potenzielle KI-Einnahmen blicken. Investoren jagen KI-Traum trotz schwacher EV-Verkäufe Elon hat diesen Wahnsinn mit kühnen Behauptungen angeheizt. Auf seiner Plattform X sagte er letzte Woche, Tesla würde sich bald "fast wie ein empfindendes Wesen anfühlen". Er prognostizierte auch, dass 80% von Teslas Umsatz in Zukunft von KI-Robotern kommen werden. Diese Botschaft ist bei Kleinanlegern stark angekommen. "Tesla ist der Liebling der Kleinanleger", sagte Tunkel. "Teslas scharfe Rally wurde durch die Begeisterung dieser Investoren für seine Zukunft jenseits von EVs angeheizt, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massenproduktion herstellt und dabei potenziell seinen Wert verdreifacht." Aber die Fundamentaldaten zeichnen immer noch ein schwächeres Bild. Die EV-Verkäufe haben zu kämpfen, und Teslas Bemühungen um autonome Fahrzeuge hatten einen langsamen Start. Als Reaktion darauf hat Elon die Aufmerksamkeit auf das Optimus-Roboter-Projekt verlagert und es als Teslas nächsten Wachstumsmotor präsentiert. Die Wende spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem KI der Haupttreiber für Aktiengewinne in der Magnificent Seven war. Doch im Gegensatz zu Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft hat Tesla noch keine KI-Produkte, die konstante Gewinne generieren. Diese Lücke hat Skepsis hervorgerufen. "Eine Dosis Skepsis ist wahrscheinlich gerechtfertigt", sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. "Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat einen frühen Vorsprung bei verkörperter Intelligenz. Im Moment zählen die Ergebnisse weniger als die Vision." Er sagte auch, Tesla habe "echten Momentum-Indikator hinter sich" und könnte zu einem neuen Hoch durchbrechen, weil Investoren "einen frischen Traum zum Jagen haben". Aber er warnte, dass das Unternehmen echte Fortschritte bei Projekten zeigen muss, wenn es will, dass die Rally anhält. Die Einsätze sind klar. Der Verkaufsbericht dieser Woche könnte kurzfristig Treibstoff liefern, aber der langfristige Test liegt darin, ob Elon tatsächlich die große KI-Geschichte liefern kann. "Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn", sagte Tunkel. "Kann die Rally weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und FOMO Emotionen. Doch wenn es eine Blase im heutigen heißen Markt gibt, ist Tesla 'es'." Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem Handelsprogramm

Tesla-Aktie ist diesen Monat um 30% gestiegen und nähert sich ihrem Allzeithoch

Von: Coinstats
2025/10/01 02:50
Moonveil
MORE$0,004937-6,63%
Dogelon Mars
ELON$0,00000006803+7,81%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Nowchain
NOW$0,00209+2,45%
RISE
RISE$0,008622+4,26%

Die Tesla-Aktie ist im September laut Daten von Bloomberg um mehr als 30% gestiegen, da sich Händler und Aktionäre gleichermaßen um Elon Musks Rückkehr zum Unternehmen scharen.

Dieser Anstieg hat die Aktie unter die Top 10 der S&P 500-Performer im September gebracht, und nun stehen später in dieser Woche die Verkaufsergebnisse des dritten Quartals an.

Der Anstieg der Aktie war seit dem 8. April dramatisch, dem Tag, an dem Präsident Donald Trump globale Zölle aussetzte, was mit Teslas niedrigstem Punkt des Jahres zusammenfiel.

Von dort aus ist die Aktie um fast 100% gestiegen, die beste Performance aller Unternehmen in der Magnificent Seven-Gruppe. Tesla wird jetzt bei etwa $440 gehandelt und nähert sich seinem Rekordhoch von $479,86, das am 17. Dezember erreicht wurde.

Analysten erhöhen Ziele, während Tesla auf KI-Wetten setzt

Die neue Kaufwelle basiert auf der Erwartung, dass Elon Tesla von einem reinen Autohersteller weg und in die Welt der künstlichen Intelligenz steuern kann.

Anfang dieses Monats hat der Tesla-Vorstand ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für ihn vorgeschlagen, was erneut beweist, wie stark sie die Idee unterstützen, Tesla in ein Unternehmen zu verwandeln, das humanoide Roboter baut und Flotten von selbstfahrenden Taxis betreibt.

Doch trotz der Rally sind die Bedenken laut. "Tesla wird zu einem atemberaubenden Vielfachen gehandelt, seine Gewinne schrumpfen angesichts der nachlassenden EV-Nachfrage und des harten Wettbewerbs, und EV-Kredite laufen bald aus, was die Verkäufe weiter dämpft", sagte Irene Tunkel, Chef-US-Aktienstratege bei BCA Research.

Diese EV-Kredite verschwinden nach Dienstag, wenn Trumps Regierung das Anreizprogramm beendet. Analysten sagen, dass die Verkaufszahlen für das Quartal wahrscheinlich einen Last-Minute-Ansturm von Käufern zeigen werden, die versuchen, den Rabatt zu sichern, bevor die Nachfrage in den kommenden Monaten abkühlt.

Gleichzeitig haben Wall-Street-Analysten Tesla aufgewertet. Dan Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von $500 auf $600, das derzeit höchste Ziel für Tesla. Er sagte, das Unternehmen betrete "die nächste Phase seines KI-autonomen Pfades". Die Aktie hat auch mehrere andere Upgrades erhalten, da Händler über Autos hinaus auf potenzielle KI-Einnahmen blicken.

Investoren jagen KI-Traum trotz schwacher EV-Verkäufe

Elon hat diesen Wahnsinn mit kühnen Behauptungen angeheizt. Auf seiner Plattform X sagte er letzte Woche, Tesla würde sich bald "fast wie ein empfindendes Wesen anfühlen". Er prognostizierte auch, dass 80% von Teslas Umsatz in Zukunft von KI-Robotern kommen werden. Diese Botschaft ist bei Kleinanlegern stark angekommen.

"Tesla ist der Liebling der Kleinanleger", sagte Tunkel. "Teslas starke Rally wurde durch die Begeisterung dieser Investoren für seine Zukunft jenseits von EVs angetrieben, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massenproduktion herstellt und dabei potenziell seinen Wert verdreifacht."

Aber die Fundamentaldaten zeichnen immer noch ein schwächeres Bild. Die EV-Verkäufe haben zu kämpfen, und Teslas Bemühungen um autonome Fahrzeuge hatten einen langsamen Start. Als Reaktion darauf hat Elon die Aufmerksamkeit auf das Optimus-Roboter-Projekt verlagert und es als Teslas nächsten Wachstumsmotor präsentiert.

Der Schwenk spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem KI der Haupttreiber für Aktiengewinne in der Magnificent Seven war. Doch im Gegensatz zu Nvidia, Alphabet, Meta und Microsoft hat Tesla noch keine KI-Produkte, die konstante Gewinne generieren.

Diese Lücke hat Skepsis hervorgerufen. "Eine Dosis Skepsis ist wahrscheinlich gerechtfertigt", sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. "Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat einen frühen Vorsprung bei verkörperter Intelligenz. Im Moment zählen die Ergebnisse weniger als die Vision."

Er sagte auch, Tesla habe "echten Momentum-Indikator hinter sich" und könnte zu einem neuen Hoch durchbrechen, weil Investoren "einen frischen Traum zum Jagen haben". Aber er warnte, dass das Unternehmen echte Fortschritte bei Projekten zeigen muss, wenn es will, dass die Rally anhält.

Die Einsätze sind klar. Der Verkaufsbericht dieser Woche könnte kurzfristig Treibstoff liefern, aber der langfristige Test liegt darin, ob Elon tatsächlich die große KI-Geschichte liefern kann. "Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn", sagte Tunkel. "Kann die Rally weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und FOMO Emotionen. Doch wenn es eine Blase im heutigen heißen Markt gibt, dann ist Tesla 'es'."

Schärfen Sie Ihre Strategie mit Mentoring + täglichen Ideen - 30 Tage kostenloser Zugang zu unserem Handelsprogramm

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4077+5,74%
Intuition
TRUST$0,2067-1,66%
Xrp Classic
XRPC$0,0007184+5,29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02005+5,97%
Moonveil
MORE$0,00495-6,32%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0,000436+2,34%
Threshold
T$0,01333+4,96%
Tron Bull
BULL$0,001166-1,10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106 220,31
$106 220,31$106 220,31

+2,37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 643,31
$3 643,31$3 643,31

+3,63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,77
$166,77$166,77

+2,60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3997
$2,3997$2,3997

+3,61%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18146
$0,18146$0,18146

+1,89%