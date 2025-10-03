BörseDEX+
SWIFTs Blockchain-Move mit Ethereum gut für Ripple?

Von: Bitemycoin
2025/10/03 16:43
SWIFT, die globale mitgliedergeführte Genossenschaft und weltweit führender Anbieter sicherer Finanzübermittlungsdienste, hat kürzlich ein Blockchain-basiertes Ledger eingeführt, das die Rolle von XRP im globalen Finanzwesen gefährden könnte. SWIFT baut Berichten zufolge ein Blockchain-basiertes gemeinsames Ledger in sein bestehendes globales Geldüberweisungsnetzwerk ein, an dem mehr als 30 namhafte Banken beteiligt sind, darunter Bank of America, Citi, JPMorgan Chase und Toronto-Dominion Bank. Laut unseren Finanzexperten könnte diese neu implementierte Initiative von SWIFT keine direkte Herausforderung für XRP darstellen, wird aber einen großen Einfluss auf das Billionen-Dollar-Rennen zur Neugestaltung der Zukunft des digitalen Geldes haben.

Swift führt ein Blockchain-basiertes Ledger in Partnerschaft mit Ethereum ein

Der globale Zahlungsriese SWIFT hat seine Pläne zur Integration der Blockchain-Technologie in seine globale Finanzinfrastruktur mit der Einführung eines neuen Blockchain-basierten Ledgers initiiert. In der offiziellen Pressemitteilung von SWIFT hieß es, dass ihre Mission schon immer darin bestand, die grenzüberschreitende Zahlungserfahrung kontinuierlich zu innovieren und zu verbessern. Es wurde hinzugefügt, dass sie einen entscheidenden Schritt nach vorne machen, indem sie ein Blockchain-basiertes gemeinsames Ledger zu ihrer technologischen Infrastruktur hinzufügen. Swift-CEO Javier Perez-Tasso sagte, dass er sehr erfreut sei, bekannt zu geben, dass sie ihrer technologischen Infrastruktur ein Blockchain-basiertes Ledger hinzufügen würden, um die vertrauenswürdige Bewegung von tokenisiertem Wert über die digitalen Ökosysteme zu ermöglichen.   

Swift arbeitet mit einer Gruppe von mehr als 30 globalen Finanzinstituten zusammen, um dieses gemeinsame Ledger zu entwickeln, und sie konzentrieren sich hauptsächlich darauf, Echtzeit-24/7-grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten. Sie haben bestätigt, dass sie planen, ihre Blockchain-Zahlungsabwicklungsplattform auf Linea aufzubauen, der Layer-2-Skalierungslösung von Ethereum. Das gesamte Swift-Team ist begeistert, traditionelle Finanzen und dezentralisierte Finanzen zu verschmelzen, und sie behaupten, dass sie nichts anderes als die Zukunft anstreben. Javier Perez-Tasso rief aus, dass dies Gegensätze seien: Swift und Blockchain, TradFi und DeFi, und fragte sich, ob sie wirklich zusammengehen könnten. Er erklärte, dass sie im regulierten System der Zukunft glaubten, dass sie es könnten. Er erwähnte, dass die Banken dafür bereit seien und dass sie sie bäten, eine größere Rolle zu spielen. Ihm zufolge schafft die Kombination eines gemeinsamen Ledgers mit Swifts bestehenden Messaging, APIs und ISO 20022 ein fortschrittlicheres und leistungsfähigeres Konstrukt für die 24/7-Interbanken-grenzüberschreitenden Zahlungen.   

Ist der Schritt von Swift gut für Ripple? Warum XRP als Top-Wahl bestehen bleiben könnte?  

Swifts Einführung der Blockchain-Technologie deutet auf die verstärkte Rolle der Blockchain als Zukunft der grenzüberschreitenden Zahlungen hin. Der Eintritt eines traditionellen Finanzriesen in ein dezentrales Finanzsystem wird viele Veränderungen und Herausforderungen für bestehende Dienstleister wie Ripple mit sich bringen. Swifts neueste Blockchain-Initiative wird jedoch ein exklusives, genehmigungspflichtiges Ledger hauptsächlich für Banken und regulierte Einrichtungen sein, während XRPs dezentrales Ledger schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen betont. Trotz Swifts Eintritt in DeFi sind Experten der Meinung, dass XRP heute immer noch die beste Option für skalierbare, dezentralisierte grenzüberschreitende Zahlungen ist.

Swifts Eintritt könnte den Wettbewerb erhöhen und viele Herausforderungen für XRP schaffen, aber letztendlich könnte der Schritt den Bereich legitimieren und bessere Marktchancen für Ripple schaffen, um sich zu ergänzen und zu koexistieren. Unsere Finanzexperten glauben, dass XRP langfristig von der erhöhten institutionellen Akzeptanz von Blockchain-Zahlungen insgesamt profitieren könnte, selbst wenn SWIFT sein eigenes Ökosystem aufbaut. Swifts Blockchain-Einführung ist positiv für die verstärkte Anerkennung von Blockchain-Zahlungslösungen. Inmitten der Anerkennung, die Swift erhalten hat, hat XRP immer noch einen Vorteil für skalierbare und offene grenzüberschreitende Zahlungen, da es über ein reiferes Netzwerk und eine reifere Liquiditätsinfrastruktur verfügt.  

Warum XRP die Top-Wahl ist und einen Vorteil gegenüber Swift hat

Die neuesten Daten besagen, dass das XRP Ledger bereits Funktionen wie Unternehmensleistung mit schnellen (3-5 Sekunden) und kostengünstigen Transaktionen bietet, ein Ökosystem mit mehr als 100 Banken und Regulierungsbehörden verspricht und reale Anwendung usw., was XRP einen signifikanten Vorteil gegenüber Swift verschaffen wird. Ripple hat kürzlich seinen langjährigen Streit mit der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC beendet und regulatorische Klarheit mit der Befugnis erlangt, institutionelle Verwahrung und breitere institutionelle Akzeptanz zu ermöglichen. 

Swift arbeitet derzeit mit Ethereum zusammen, und laut verschiedenen Analysten ist XRP effizienter als Ethereum, wenn es um skalierbare und offene grenzüberschreitende Zahlungen geht, was XRP bessere Chancen gibt, als Top-Wahl zu bleiben. Marktexperten erklärten, dass Ethereum Skalierbarkeitsherausforderungen und Transaktionskosten hatte, während Ripple über ein bewährtes, weit verbreitetes Netzwerk verfügt, das für grenzüberschreitende Zahlungen optimiert ist.

Die Möglichkeit, dass Swift die Spitze erreicht, kann auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Laut ihrer offiziellen Dokumentation bietet das neue Projekt Vorteile wie Echtzeit-Sichtbarkeit und Vorhersehbarkeit von Zahlungen, automatisierte Compliance durch Smart-Contracts, Interoperabilität mit traditionellen Schienen und aufkommenden Netzwerken sowie die Fähigkeit, regulierte tokenisierte Werte sicher zu bewegen. Pérez-Tasso ist zuversichtlich mit dem Projekt und sagte: "Dies ist eine leistungsfähige Plattform für die Zukunft. Und sie kann in Zukunft noch transformativer sein."  

Der Beitrag SWIFT's Blockchain Move with Ethereum Good For Ripple? erschien zuerst auf BiteMyCoin.

