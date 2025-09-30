BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Zahlungsriese SWIFT entwickelt ein Blockchain-basiertes Ledger mit mehr als 30 Top-Banken und Consensys, mit dem Ziel, 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. SWIFT arbeitet mit mehr als 30 globalen Finanzinstitutionen an einem Blockchain-Ledger. Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, plant SWIFT, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe [...] ein Blockchain-basiertes Ledger zu seinem Infrastruktur-Stack hinzuzufügen.Zahlungsriese SWIFT entwickelt ein Blockchain-basiertes Ledger mit mehr als 30 Top-Banken und Consensys, mit dem Ziel, 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. SWIFT arbeitet mit mehr als 30 globalen Finanzinstitutionen an einem Blockchain-Ledger. Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, plant SWIFT, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe [...] ein Blockchain-basiertes Ledger zu seinem Infrastruktur-Stack hinzuzufügen.

SWIFT enthüllt Blockchain-Ledger: Über 30 globale Banken unterstützen Push für 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen

Von: Bitcoinist
2025/09/30 12:00
EPNS
PUSH$0.01545+5.82%
CROSS
CROSS$0.1299+5.67%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Der Zahlungsriese SWIFT entwickelt ein Blockchain-basiertes Ledger mit mehr als 30 Top-Banken und Consensys, mit dem Ziel, 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen.

SWIFT arbeitet mit mehr als 30 globalen Finanzinstituten an einem Blockchain-Ledger

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, plant SWIFT, ein Blockchain-basiertes Ledger zu seiner Infrastruktur hinzuzufügen, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von mehr als 30 großen Finanzinstituten. SWIFT, die Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ist eine in Belgien ansässige Genossenschaft, die Banken weltweit über ein sicheres Nachrichtennetzwerk für die Einleitung internationaler Zahlungen verbindet.

SWIFT deckt mehr als 11.500 Institutionen in über 220 Ländern und Gebieten ab und wickelt jährlich schätzungsweise 150 Billionen Dollar an grenzüberschreitenden Transaktionen ab. Der Zahlungsnachrichten-Riese geht nun mit der Integration eines Ledger-Systems, das auf der Blockchain basiert, einen Schritt weiter - derselben Technologie, die Kryptowährungen wie Bitcoin antreibt.

Das Ziel hinter dem System ist es, Echtzeit-24/7-grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten. In der Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass SWIFT bereits mit großen globalen Banken zusammenarbeitet, um das Ledger zu entwerfen und zu bauen, beginnend mit einem konzeptionellen Prototyp von Consensys. Consensys, ein Blockchain-Softwareunternehmen, das vom Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin gegründet wurde, ist vor allem als Entwickler von Metamask und als Mitwirkender an wichtigen ETH-Netzwerk-Upgrades bekannt.

SWIFT-CEO Javier Pérez-Tasso sagte:

Derzeit geben Banken aus 16 Ländern Feedback zum Ledger-System. Nach erfolgreicher Entwicklung plant SWIFT, mit seiner globalen Gemeinschaft an der Implementierung zu arbeiten. Unter den großen Institutionen, die bereits an Bord sind, befinden sich mehrere Global Systemically Important Banks (G-SIBs), darunter JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup.

Gayathri Vasudev, Global Head of Core Payment Rails bei JP Morgan, der Bank, die vom Financial Stability Board (FSB) als die wichtigste für die globale wirtschaftliche Stabilität angesehen wird, sagte:

Laut der Pressemitteilung wird SWIFT auch Blockchain-Interoperabilität hinzufügen, die es Banken ermöglicht, nahtlos zwischen bestehenden Fiat-Systemen und aufkommenden Systemen zu wechseln.

Die Zahlungsnachrichtenplattform fügte hinzu:

Bitcoin-Preis hat sich etwas erholt

Bitcoin beendete die letzte Woche mit einem Absturz auf Tiefststände, aber die Kryptowährung scheint am Montag mit einer weiteren Verschiebung begonnen zu haben, da ihr Preis auf 112.300 $ zurückgekehrt ist.

Bitcoin Price Chart

Die Erholung bei Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten hat zu einer erheblichen Menge an Liquidationen für bärische Wetten an Derivatebörsen geführt.

Bitcoin & Crypto Liquidations

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,254.68
$106,254.68$106,254.68

+2.40%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,645.03
$3,645.03$3,645.03

+3.67%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.85
$166.85$166.85

+2.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4001
$2.4001$2.4001

+3.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18152
$0.18152$0.18152

+1.93%