SWIFT enthüllt Blockchain-Ledger: Über 30 globale Banken unterstützen Push für 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen

Der Zahlungsriese SWIFT entwickelt ein Blockchain-basiertes Ledger mit mehr als 30 Top-Banken und Consensys, mit dem Ziel, 24/7 grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen.

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, plant SWIFT, ein Blockchain-basiertes Ledger zu seiner Infrastruktur hinzuzufügen, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von mehr als 30 großen Finanzinstituten. SWIFT, die Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ist eine in Belgien ansässige Genossenschaft, die Banken weltweit über ein sicheres Nachrichtennetzwerk für die Einleitung internationaler Zahlungen verbindet.

SWIFT deckt mehr als 11.500 Institutionen in über 220 Ländern und Gebieten ab und wickelt jährlich schätzungsweise 150 Billionen Dollar an grenzüberschreitenden Transaktionen ab. Der Zahlungsnachrichten-Riese geht nun mit der Integration eines Ledger-Systems, das auf der Blockchain basiert, einen Schritt weiter - derselben Technologie, die Kryptowährungen wie Bitcoin antreibt.

Das Ziel hinter dem System ist es, Echtzeit-24/7-grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten. In der Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass SWIFT bereits mit großen globalen Banken zusammenarbeitet, um das Ledger zu entwerfen und zu bauen, beginnend mit einem konzeptionellen Prototyp von Consensys. Consensys, ein Blockchain-Softwareunternehmen, das vom Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin gegründet wurde, ist vor allem als Entwickler von Metamask und als Mitwirkender an wichtigen ETH-Netzwerk-Upgrades bekannt.

SWIFT-CEO Javier Pérez-Tasso sagte:

Derzeit geben Banken aus 16 Ländern Feedback zum Ledger-System. Nach erfolgreicher Entwicklung plant SWIFT, mit seiner globalen Gemeinschaft an der Implementierung zu arbeiten. Unter den großen Institutionen, die bereits an Bord sind, befinden sich mehrere Global Systemically Important Banks (G-SIBs), darunter JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup.

Gayathri Vasudev, Global Head of Core Payment Rails bei JP Morgan, der Bank, die vom Financial Stability Board (FSB) als die wichtigste für die globale wirtschaftliche Stabilität angesehen wird, sagte:

Laut der Pressemitteilung wird SWIFT auch Blockchain-Interoperabilität hinzufügen, die es Banken ermöglicht, nahtlos zwischen bestehenden Fiat-Systemen und aufkommenden Systemen zu wechseln.

Die Zahlungsnachrichtenplattform fügte hinzu:

Bitcoin-Preis hat sich etwas erholt

Bitcoin beendete die letzte Woche mit einem Absturz auf Tiefststände, aber die Kryptowährung scheint am Montag mit einer weiteren Verschiebung begonnen zu haben, da ihr Preis auf 112.300 $ zurückgekehrt ist.

Die Erholung bei Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten hat zu einer erheblichen Menge an Liquidationen für bärische Wetten an Derivatebörsen geführt.