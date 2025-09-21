Sui und Avalanche sorgen für Marktbuzz, während BullZilla im September 2025 zu den Top-Händlern bei neuen Vorverkäufen zählt Von: Coinstats 2025/09/21 11:15 Teilen

September 2025 hat sich als einer der faszinierendsten Monate in der jüngsten Krypto-Geschichte entfaltet. Der Blockchain-Markt, dem oft Unberechenbarkeit vorgeworfen wird, hat erneut seine Fähigkeit bewiesen, frisches Kapital anzuziehen und Begeisterung zu wecken. Zwei etablierte Akteure, Sui und Avalanche, haben mit ihrer Netzwerkaktivität und technischem Wachstum Aufmerksamkeit erregt. Währenddessen hat ein neuer Herausforderer, BullZilla [...]