Der Start über Stripes Tochterunternehmen Bridge markiert einen Wandel darin, wie Unternehmen ihre digitale Dollar-Infrastruktur kontrollieren können, ohne von etablierten Emittenten wie Tether und Circle abhängig zu sein.Der Start über Stripes Tochterunternehmen Bridge markiert einen Wandel darin, wie Unternehmen ihre digitale Dollar-Infrastruktur kontrollieren können, ohne von etablierten Emittenten wie Tether und Circle abhängig zu sein.

Stripes Bridge startet Plattform für Unternehmen zur Erstellung individueller Stablecoins

Von: Brave Newcoin
2025/10/01 04:10
Stripe's Bridge startet Plattform für Unternehmen zur Erstellung eigener Stablecoins

Der Zahlungsriese Stripe enthüllte am 30.09.2025 eine neue Plattform, die es jedem Unternehmen ermöglicht, seinen eigenen Stablecoin innerhalb weniger Tage zu erstellen und zu verwalten.

Befreiung von den Stablecoin-Giganten

Die neue Plattform, genannt Open Issuance, löst ein Problem, mit dem viele Unternehmen konfrontiert sind. Unternehmen haben auf Stablecoins aufgebaut, die von einer Handvoll großer Anbieter ausgegeben werden, was bedeutet, dass sie die Wirtschaftlichkeit nicht kontrollieren können, unvorhersehbaren Gebühren ausgesetzt sind und den Roadmaps der Emittenten folgen müssen. Die Plattform von Bridge ändert dies, indem sie Unternehmen ermöglicht, Token ohne Einschränkungen zu prägen und zu verbrennen, nahezu jeden Aspekt ihres Stablecoins anzupassen und Belohnungen aus Reserven zu verdienen.

"Eine Sache hält Unternehmen zurück: Sie bauen auf Stablecoins auf, die von einem externen Anbieter ausgegeben werden", erklärte Bridge in ihrer Ankündigung. Die Plattform übernimmt die komplexe Arbeit des Reservemanagements, der Sicherheit, der Liquidität und der Einhaltung des GENIUS-Gesetzes, sodass sich Unternehmen auf ihre Kunden konzentrieren können.

Erster großer Kunde geht live

Phantom, eine Krypto-Wallet mit mehr als 15 Millionen Nutzern, wurde der erste große Kunde, der auf Open Issuance startete. Ihr neuer Stablecoin, genannt CASH, verwandelt Phantom von einer einfachen Wallet in eine vollständige Geld-App. Benutzer können ihre Konten sofort mit einer Bankkarte aufladen, Krypto ohne Gebühren auf Stablecoins kaufen und verkaufen, mit Visa über Apple Pay oder Google Pay bezahlen und Geld an andere senden.

Erster großer Kunde geht live

Quelle: @stripe

Die Plattform umfasst bereits mehrere andere Stablecoins, die vom vorherigen System von Bridge migrieren. Dazu gehören USDH (Hyperliquids nativer Stablecoin, entwickelt von Native Markets) und Token von MetaMask, Dakota, Slash, Lava und Takenos.

Revolutionäre Liquiditätslösung

Open Issuance bewältigt eine der größten Herausforderungen für neue Stablecoins: den Aufbau von Liquidität. Die Plattform schafft ein gemeinsames Netzwerk, in dem Unternehmen ihren Stablecoin aktivieren können, um ihn eins zu eins mit anderen Open Issuance Stablecoins zu tauschen. Mit der Einführung weiterer Stablecoins wächst die Gesamtliquidität und stärkt das gesamte Netzwerk.

Benutzer, die 10 $ in Phantom CASH halten, können es direkt gegen 10 $ USDH durch eine sofortige On-Chain-Transaktion ohne Vermittler tauschen. Zuvor hätte dies erfordert, zu einer Börse zu gehen, in USD zu konvertieren und dann den anderen Stablecoin zu kaufen – wobei mehrere Gebühren anfielen.

Massive Investition hinter der Plattform

Dieser Start folgt auf Stripes Übernahme von Bridge im Februar 2025 für 1,1 Milliarden Dollar, die größte Krypto-Akquisition aller Zeiten. Stripe-CEO Patrick Collison beschrieb Stablecoins als "Raumtemperatur-Supraleiter für Finanzdienstleistungen" und hob ihr Potenzial hervor, Geschwindigkeit, Abdeckung und Kosten für globale Zahlungen zu verbessern.

Die Übernahme machte für Stripe Sinn, nachdem das Unternehmen im April 2025 Krypto-Zahlungen wieder eingeführt hatte. Allein in der ersten Woche der Akzeptanz von Stablecoins verarbeitete Stripe mehr Stablecoin-Volumen als während seines gesamten vorherigen Laufs mit Bitcoin-Transaktionen. Das etwa 60-köpfige Team von Bridge schloss sich dem Hauptsitz von Stripe in San Francisco an, um die Technologie zu integrieren.

Anpassungsoptionen und Finanzpartner

Unternehmen, die Open Issuance nutzen, können anpassen, welche Blockchains ihre Münze unterstützt, spezifische Smart-Contract-Funktionen und die genaue Mischung der Reserven, die ihren Stablecoin absichern. Reservezuweisungen können zwischen Bargeld und Staatsanleihen durch Partnerschaften mit großen Finanzinstituten wie BlackRock, Fidelity Investments und Superstate ausbalanciert werden. Bridge bietet auch Tools zur Steigerung der Akzeptanz mit Onramps, Offramps, Wallets und Karten von Bridge, Privy und Stripe.

Die Plattform entspricht den neuen US-Vorschriften, einschließlich des GENIUS-Gesetzes, das Reserven, Audits und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche für Zahlungs-Stablecoins vorschreibt. Diese regulatorische Klarheit kam, nachdem Präsident Donald Trump am 18.07.2025 das wegweisende Gesetz unterzeichnet hatte.

Marktwachstum schafft Chancen

Das Timing stimmt mit dem explosiven Wachstum des Stablecoin-Marktes überein, der 2025 290 Milliarden Dollar überschritten hat. Im Jahr 2024 bewegten Stablecoins Werte in Höhe von 15,6 Billionen Dollar – entsprechend dem Transaktionsvolumen von Visa. Die Nettozuflüsse erreichten 56,5 Milliarden Dollar über sechs Monate, wobei fast 46 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal eintrafen.

Tethers USDT bleibt der Marktführer und prägte im letzten Quartal 19,6 Milliarden Dollar, während Circles USDC 12,3 Milliarden Dollar hinzufügte. Beide Unternehmen behalten jedoch alle Renditen aus den US-Staatsanleihen, die ihre Token absichern. Tether meldete für das zweite Quartal 2025 einen Nettogewinn von 4,9 Milliarden Dollar, was Fragen aufwirft, warum Stablecoin-Inhaber keine dieser Renditen erhalten.

Dies schafft eine Öffnung für die Plattform von Bridge. Unternehmen können jetzt die Wirtschaftlichkeit ihrer eigenen Stablecoins erfassen und wählen, ob sie Belohnungen mit ihren Nutzern teilen möchten. Mit Reserven, die in US-Staatsanleihen investiert sind und 3-4% verdienen, haben Unternehmen einen echten Anreiz, ihre eigenen Token auszugeben.

Standard Chartered prognostiziert, dass Stablecoins auf 10% der Devisentransaktionen anwachsen könnten, von heute nur 1%. Andere Analysten prognostizieren, dass der Markt bis 2028 2 Billionen Dollar erreichen könnte.

Der Weg nach vorn

Bridge plant, in den kommenden Wochen weitere Stablecoin-Starts anzukündigen und zusätzliche Details über das Design der Plattform zu teilen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Entwickler mit Werkzeugen auszustatten, um bessere Finanzerfahrungen zu schaffen, während sie ihre Produktvision kontrollieren und ihre Wirtschaftlichkeit besitzen können.

Fireblocks' Senior Vice President für Zahlungen, Ran Goldi, erwartet, bis Ende 2025 bis zu 50 neue Stablecoins zu sehen, angetrieben durch klarere Vorschriften und Plattformen wie Open Issuance, die den Emissionsprozess vereinfachen.

Die neue Stablecoin-Landschaft

Stripes Open Issuance Plattform stellt eine grundlegende Veränderung in der Stablecoin-Erstellung dar. Durch die Beseitigung technischer Barrieren und die Bereitstellung gemeinsamer Liquidität ermöglicht Bridge Unternehmen, ihre digitale Dollar-Infrastruktur zu kontrollieren, ohne von Tether oder Circle abhängig zu sein. Mit Phantom an der Spitze und verbesserter regulatorischer Klarheit scheint der Stablecoin-Markt bereit für seine nächste Wachstumsphase – eine, in der Unternehmen aller Größen an der Wirtschaftlichkeit digitaler Dollars teilhaben können.

