Stripe enthüllt Open Issuance und revolutioniert die Stablecoin-Erstellung für Unternehmen

Stripe hat Open Issuance eingeführt, eine neue Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen Stablecoins zu erstellen und zu verwalten. Diese Plattform, die durch die Krypto-Infrastrukturfirma Bridge erworben wurde, zielt darauf ab, die Dominanz der aktuellen großen Stablecoin-Emittenten wie Tether und Circle zu durchbrechen. Der Dienst bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Stablecoins zu prägen, zu verbrennen und anzupassen, wobei verbesserte Liquidität und Compliance-Funktionen angeboten werden. Mit der wachsenden Nachfrage nach Stablecoins im globalen Finanzwesen positioniert Stripe Open Issuance als Game-Changer für Unternehmen, die mehr Kontrolle suchen.

Phantom führt mit Stablecoin-Einführung

Phantom, ein beliebter Krypto-Wallet-Anbieter mit über 15 Millionen Nutzern, ist das erste Unternehmen, das einen Stablecoin über Stripes Open Issuance einführt. Der neue Token namens CASH wird die Zahlungsfunktionen der Wallet antreiben, einschließlich Peer-to-Peer-Überweisungen und dezentralisierte Finanzen (DeFi)-Transaktionen. Phantoms Entscheidung unterstreicht das Potenzial für Unternehmen, Stripes Plattform für den Aufbau und die Verwaltung ihrer eigenen Stablecoins zu nutzen.

Durch die Nutzung von Open Issuance profitiert Phantom von Stripes Infrastruktur, die Sicherheit, Reserveverwaltung und Liquidität handhabt. Infolgedessen kann sich Phantom auf Produktinnovation und Nutzerakzeptanz konzentrieren und komplexe technische Aufgaben Stripe überlassen.

Mehrere andere Unternehmen planen bereits, ihre Stablecoins auf die Open Issuance-Plattform zu übertragen. Hyperliquids USDH und MetaMasks mUSD sowie Tokens, die mit Dakota, Slash, Lava und Takenos verbunden sind, werden vom gemeinsamen Liquiditätspool profitieren. Diese gemeinsame Liquidität zielt darauf ab, diese Stablecoins interoperabel und wettbewerbsfähig im überfüllten Markt etablierter Tokens zu machen.

Open Issuance bietet Anpassung und Compliance

Stripe betont, dass Open Issuance Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Stablecoin-Reserven bietet. Unternehmen können ihre Reserven mit Guthaben in Bargeld, US-Staatsanleihen und anderen sicheren Vermögenswerten strukturieren, die von Partnern wie BlackRock und Fidelity verwaltet werden. Dieses Maß an Anpassung ermöglicht es Emittenten, ihre Token-Angebote auf spezifische Geschäftsanforderungen zuzuschneiden und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Open Issuance ist darauf ausgelegt, die sich entwickelnde Regulierungslandschaft zu erfüllen, insbesondere unter dem GENIUS Act und anderen aufkommenden Stablecoin-Gesetzen. Stripes Engagement für Compliance-Regeln stellt sicher, dass Unternehmen ihre Stablecoins ohne regulatorische Bedenken skalieren können. Stripes Infrastruktur garantiert auch, dass Sicherheit und Liquidität über alle teilnehmenden Tokens hinweg konsistent aufrechterhalten werden.

Da Stablecoins im globalen Finanzwesen weiter wachsen, zielt Stripes Open Issuance darauf ab, Unternehmen eine zuverlässige, anpassbare und konforme Plattform für die Ausgabe von Stablecoins zu bieten. Mit der raschen Expansion des Marktes wird Stripes Infrastruktur für Unternehmen, die in diese wachsende Anlageklasse einsteigen wollen, entscheidend. Die Fähigkeit, Stablecoins zu ihren eigenen Bedingungen zu prägen und zu verwalten, bietet einen Wettbewerbsvorteil in einem Bereich, der von wenigen großen Akteuren dominiert wird.

