Stray Kids erzielen die zweitgrößten Verkaufszahlen einer Woche des Jahres 2025 in Amerika

Der Beitrag Stray Kids erzielen die zweitgrößte Verkaufswoche von 2025 in Amerika erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Stray Kids' Karma debütiert auf Platz 1 der Billboard 200 mit 313.000 Einheiten, darunter 296.000 reine Verkäufe — das zweitgrößte Verkaufsergebnis der ersten Woche im Jahr 2025. Auf diesem am 12.12.2024 veröffentlichten Bild treten Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N. von Stray Kids bei den Billboard Music Awards 2024 auf. (Foto von JYP Entertainment/Penske Media via Getty Images) Penske Media via Getty Images Stray Kids' neue Veröffentlichung Karma ist derzeit mit Abstand das größte Album in Amerika. Die südkoreanische Boyband erobert mit dem kürzlich veröffentlichten Projekt mehrere Charts, und es schleicht sich nicht einfach ein — Karma schlägt jeden anderen Titel mit einem enormen Vorsprung. Karma schafft einen der größten Starts des Jahres 2025 im größten Musikmarkt der Welt, und Stray Kids stehen nur hinter einer anderen berühmten Musikfigur. Karma startet mit riesigen Verkäufen in der ersten Woche Karma kommt in seiner ersten Woche auf 296.000 reine Käufe. Das ist die zweitgrößte Verkaufssumme der ersten Woche im Jahr 2025 in Amerika. The Weeknd besitzt immer noch den größten Verkaufsstart des Jahres Platz 1 für Verkäufe in der ersten Woche gehört immer noch dem neuesten Album von The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Dieses Set startete mit 359.000 Verkäufen und einer viel beeindruckenderen Gesamtsumme. Stray Kids erreichen Platz 1 der Billboard 200 Karma debütiert auf Platz 1 der Billboard 200 — die die meistkonsumierten Alben und EPs in den USA auflistet — mit 313.000 Äquivalenteinheiten. Morgan Wallens I'm the Problem führt die Veröffentlichungen von 2025 an, da es mit 493.000 Äquivalenteinheiten startete, während Hurry Up Tomorrow seine Zeit auf dem ersten Platz derselben Liste mit 495.000 Äquivalentkopien begann. Taylor Swift könnte sie alle bald übertreffen Diese Rekorde werden wahrscheinlich in nur wenigen Wochen gebrochen, wenn Taylor Swift ihr kommendes Album The Life of a Showgirl veröffentlicht...