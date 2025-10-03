BörseDEX+
Strategie-Bitcoin-Bestand übersteigt 77,4 Mrd. $ mit Bitcoin zurück bei 120.000 $

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 16:40
Strategy Inc., das von Bitcoin-Bulle Michael Saylor mitgegründete Krypto-Treasury-Unternehmen, verzeichnete einen Rekordwert seiner Bitcoin-Bestände von über 77 Milliarden Dollar, als die führende Kryptowährung nach mehreren Wochen volatiler Kursbewegungen wieder das Niveau von 120.000 Dollar erreichte.

Zusammenfassung

  • Die Bitcoin-Bestände von Strategy Inc. haben ein neues Allzeithoch erreicht, als BTC auf über 120.000 Dollar zurückkehrte.
  • Das Unternehmen hat in den letzten sieben Wochen 11.085 BTC erworben.
  • Strategys mNAV erholte sich von einem Tief von 1,195 im September auf über 1,5.

Zum 03.10. wurde Strategys Bitcoin-Bestand, der 640.031 BTC umfasst, auf etwa 77,4 Milliarden Dollar geschätzt, wobei Saylor die Entwicklung mit einem X-Beitrag feierte, der an die erste Investition des Unternehmens von 250 Millionen Dollar und den anfänglichen unrealisierten Verlust erinnerte.

"Unsere Reise begann mit 0,25 Milliarden Dollar in Bitcoin — und einem sofortigen unrealisierten Verlust von 0,04 Milliarden Dollar. Heute haben wir mit einem neuen Allzeithoch abgeschlossen: 77,4 Milliarden Dollar in BTC NAV", sagte Saylor.

Ein Großteil dieses Wertes stieg sprunghaft an, nachdem der Bitcoin-Preis die 120.000-Dollar-Marke überschritten hatte, unterstützt durch kontinuierliche Käufe von Strategy, selbst in Zeiten größerer Marktunsicherheit. 

Die anhaltende Kaufwelle des Unternehmens hat dazu beigetragen, seine Position als größter Unternehmensinhaber von Bitcoin sowohl in Bezug auf den Wert als auch auf die Anzahl der gehaltenen Bitcoin zu behaupten. In den letzten sieben Wochen hat Strategy 11.085 BTC erworben, wobei der jüngste Kauf von 196 BTC am Montag verzeichnet wurde.

Die Bewertung von Strategy hat sich im Vergleich zum letztjährigen Allzeithoch von rund 41,8 Milliarden Dollar etwa verdoppelt und hat dazu beigetragen, dass der marktbasierte Nettovermögenswert des Unternehmens, oder mNAV, stark zurückgekehrt ist. Die Kennzahl war während der September-Korrektur auf ein Jahrestief von nur 1,195 gefallen, ist aber jetzt wieder über 1,5 gestiegen. Dies liegt jedoch immer noch unter der Schwelle von 2,5, die zuvor die Kapitalerhöhungsentscheidungen des Unternehmens geleitet hat.

Investoren waren vorsichtig geworden, als der mNAV-Multiplikator unter Niveaus fiel, die Michael Saylor einst als Untergrenze für die Kapitalbeschaffung beschrieben hatte. Diese Erholung stärkt daher nicht nur die Fähigkeit von Strategy, neue Aktien mit einem Aufschlag auszugeben, sondern gibt dem Unternehmen auch mehr Spielraum für zukünftige Bitcoin-Käufe, ohne Bedenken hinsichtlich der Risiken einer Aktionärsverwässerung zu wecken.

Ebenso begrüßten die Strategy-Aktionäre die Wende, wobei die MSTR-Aktien nach Wochen des Drucks, der mit fallenden Bitcoin-Preisen und einer schwächeren Stimmung rund um Digital-Asset-Aktien verbunden war, stark zurückprallten. Am 02.10. schloss MSTR bei 352,33 Dollar, nachdem die Aktie an diesem Tag um mehr als 4% gestiegen war, um Niveaus zu erreichen, die seit Anfang September nicht mehr gesehen wurden, laut Google Finance-Daten.

Während die Aktie immer noch unter ihrem Juli-Hoch von etwa 457 Dollar gehandelt wird, könnte der jüngste Aufwärtstrend der Beginn einer noch größeren Bewegung sein, die ihr hilft, neue Jahres- oder sogar Allzeithochs zu erreichen.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens deuten Daten von BitcoinTreasuries.NET darauf hin, dass Strategy etwa 48% der 1,32 Millionen BTC ausmacht, die weltweit von öffentlichen und privaten Unternehmen gehalten werden.

Quelle: https://crypto.news/strategys-bitcoin-holdings-hit-77-4b-as-btc-price-returns-to-120k/

