Strategie-Bitcoin-Wette zahlt sich aus, da nicht realisierte Gewinne 31 Milliarden $ erreichen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 08:30

Die Pool-Strategie hat kürzlich einen weiteren Meilenstein erreicht, angeführt von der aggressiven Bitcoin ($BTC) Akquisitionsstrategie. Infolge des kontinuierlichen Bullenmarktes von Bitcoin ($BTC) sind die realisierten Gewinne der Pool-Strategie auf 31 Milliarden Dollar gestiegen. Wie der bekannte CryptoQuant-Analyst JA Maartunn in sozialen Medien mitteilte, wird diese Entwicklung durch den massiven Bullenmarkt von Bitcoin angetrieben. Mit der anhaltenden Aufwärtsbewegung von Bitcoin ist das Unternehmen bereit, neue Meilensteine in Bezug auf Gewinne zu erreichen.

Pool-Strategie erreicht 31 Milliarden Dollar an unrealisierten Gewinnen während Bitcoins Anstieg zum neuen Allzeithoch

Die Marktdaten zeigen, dass die Pool-Strategie die bemerkenswerte Marke von 31 Milliarden Dollar an unrealisierten Gewinnen erreicht hat, angeführt von ihrem Bitcoin ($BTC) Akquisitionsplan. Zusätzlich der jüngste Bullenmarkt des führenden Krypto-Assets. In dieser Hinsicht hat $BTC kürzlich sein neues Allzeithoch von 125.559 Dollar erreicht, was zu einem erheblichen Anstieg der unrealisierten Gewinne der Pool-Strategie führte. Insbesondere der konsequente Kauf von Bitcoin ($BTC) durch die Pool-Strategie trotz der Rückgänge im vergangenen Jahr war eine treibende Kraft hinter den beträchtlichen Gewinnen.

Bitcoinwette des Unternehmens wird inmitten hoher Marktvolatilität erfolgreich

Laut JA Maartunn hat der exklusive Bitcoin-Bullenmarkt die unrealisierten Gewinne der Pool-Strategie auf die erstaunliche Marke von 31 Milliarden Dollar angehoben. Dies bestätigt die Strategie des Unternehmens zur strategischen und langfristigen $BTC-Akkumulation, um bemerkenswerte Renditen zu erzielen. Darüber hinaus unterstreicht diese Entwicklung auch die Bedeutung von Risikokontrolle und Timing neben der Überzeugung während volatiler Zyklen. Letztendlich zeigt dieser Meilenstein ein klares Signal, dass $BTC das Potenzial als gewinnbringendes langfristiges Asset hat.

Quelle: https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/

