Strategie-Bitcoin-Treasury von 77 Milliarden Dollar konkurriert mit dem BIP von Nationen

Michael Saylors Unternehmen für digitale Vermögenswerte, Strategy Inc., hat gerade ein neues Allzeithoch im Krypto-Wert erreicht; es ist jetzt mehr wert als mehrere führende Banken und entspricht dem Bruttoinlandsprodukt einiger Nationen.

"Unsere Reise begann mit 0,25 Milliarden Dollar in Bitcoin — und einem sofortigen unrealisierten Verlust von 0,04 Milliarden Dollar", sagte Saylor am Donnerstag und merkte an, dass Strategys Bitcoin-Bestände jetzt mit 77,4 Milliarden Dollar bewertet werden, fast doppelt so viel wie ihr Wert im Jahr 2024.

Die Bewertung kommt, als Bitcoin auf das Niveau von 120.000 Dollar zurückkehrte. Während Bitcoin immer noch 3% unter seinem Allzeithoch von Mitte August liegt, kommt Strategys neuer Bitcoin-Wertrekord als Ergebnis davon, dass es in den letzten sieben Wochen 11.085 BTC aufgekauft hat.

Der jüngste Kauf war relativ klein, nur 196 BTC am Montag.

Strategys Bitcoin-Bestand ist jetzt mehr wert als die Marktkapitalisierung mehrerer großer Banken, darunter BNY Mellon, Sberbank, US Bancorp, CIBC, ING, Barclays, Deutsche Bank, ANZ Bank und Lloyds.

Ein Bestand größer als das BIP einer ganzen Nation

Quelle: Michael Saylor

Strategy hält derzeit 640.031 BTC, was 3,2% des gesamten Umlaufangebots entspricht. Der nächstgrößte Bitcoin DAT ist MARA Holdings, der 52.477 BTC hält, im Wert von ungefähr 6,3 Milliarden Dollar.

Mit Bitcoin im Wert von 77 Milliarden Dollar könnten Sie 2.566.667 Autos für je 30.000 Dollar oder 385.000 Häuser für je 200.000 Dollar kaufen.

Es ist auch vergleichbar mit dem gesamten BIP von Ländern wie Uruguay, Sri Lanka und Slowenien, was bedeutet, dass Strategys Bitcoin-Bestände so viel wert sind wie die jährliche Wirtschaftsleistung ganzer Nationen.

El Salvadors Bitcoin-Bestände liegen knapp unter dem Allzeithoch

Die größte Bitcoin-Staatskasse gehört El Salvador, das laut dem El Salvador Bitcoin Office derzeit 6.338 BTC im Wert von etwa 762,5 Millionen Dollar halten soll.

Dies liegt leicht unter seiner Allzeithoch-Bewertung von fast 770 Millionen Dollar Mitte August, da das Land mit einem viel langsameren Tempo von einem BTC pro Tag akkumuliert hat, obwohl, ob es Bitcoin gekauft hat, immer noch ein heiß diskutiertes Thema in Krypto-Kreisen ist.

Strategy hält fast die Hälfte der gesamten BTC-Treasury-Bestände

Die Gesamtmenge an BTC, die von öffentlichen und privaten Unternehmen gehalten wird, beträgt 1,32 Millionen BTC oder 6,6% des Gesamtangebots, was bei aktuellen Marktpreisen etwa 159 Milliarden Dollar wert ist, laut BitcoinTreasuries.NET.

Strategy ist der 800-Pfund-Gorilla der DATs und hält satte 48% der Gesamtmenge an BTC, die von rund 266 öffentlichen und privaten Unternehmen gehalten wird.

