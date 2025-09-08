Strategie stapelt 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in Woche acht ununterbrochener Käufe

Der Beitrag "Strategy stapelt 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in der achten Woche ununterbrochener Käufe" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Bitcoin-Proxy Strategy kaufte 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in seiner achten aufeinanderfolgenden Woche von Akquisitionen. Die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens erreichten 638.460 BTC, mit einer Jahresrendite von ungefähr 26%. Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, kaufte zwischen dem 2.-7. September 1.955 Bitcoin für ungefähr 217 Millionen Dollar, was die achte Woche in Folge von Krypto-Asset-Käufen markiert, berichtete das Unternehmen heute. Strategy hat 1.955 BTC für ~217,4 Millionen Dollar zu ~111.196 Dollar pro Bitcoin erworben und eine BTC-Rendite von 25,8% YTD 2025 erzielt. Zum 07.09.2025 hodln wir 638.460 $BTC, die für ~47,17 Milliarden Dollar zu ~73.880 Dollar pro Bitcoin erworben wurden. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8. September 2025 Der weltweit größte Unternehmens-Bitcoin-Halter zahlte während dieser jüngsten Akkumulationsperiode einen Durchschnittspreis von 111.196 Dollar pro Coin, laut einer SEC-Einreichung. Strategys gesamte Bitcoin-Bestände belaufen sich nun auf 638.460 BTC, erworben für 47 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro Coin. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn eine BTC-Rendite von ungefähr 26% generiert. Die jüngsten Bitcoin-Käufe wurden durch Strategys At-the-market-Equity-Programme finanziert, einschließlich Serie A Vorzugsaktien und Stammaktien der Klasse A. Das Unternehmen sammelte im gleichen Zeitraum über 217 Millionen Dollar durch diese Angebote ein und leitete die Mittel in Bitcoin-Akquisitionen. Quelle: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/ Der Beitrag "Strategy stapelt 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in der achten Woche ununterbrochener Käufe" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Bitcoin-Proxy Strategy kaufte 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in seiner achten aufeinanderfolgenden Woche von Akquisitionen. Die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens erreichten 638.460 BTC, mit einer Jahresrendite von ungefähr 26%. Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, kaufte zwischen dem 2.-7. September 1.955 Bitcoin für ungefähr 217 Millionen Dollar, was die achte Woche in Folge von Krypto-Asset-Käufen markiert, berichtete das Unternehmen heute. Strategy hat 1.955 BTC für ~217,4 Millionen Dollar zu ~111.196 Dollar pro Bitcoin erworben und eine BTC-Rendite von 25,8% YTD 2025 erzielt. Zum 07.09.2025 hodln wir 638.460 $BTC, die für ~47,17 Milliarden Dollar zu ~73.880 Dollar pro Bitcoin erworben wurden. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8. September 2025 Der weltweit größte Unternehmens-Bitcoin-Halter zahlte während dieser jüngsten Akkumulationsperiode einen Durchschnittspreis von 111.196 Dollar pro Coin, laut einer SEC-Einreichung. Strategys gesamte Bitcoin-Bestände belaufen sich nun auf 638.460 BTC, erworben für 47 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro Coin. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn eine BTC-Rendite von ungefähr 26% generiert. Die jüngsten Bitcoin-Käufe wurden durch Strategys At-the-market-Equity-Programme finanziert, einschließlich Serie A Vorzugsaktien und Stammaktien der Klasse A. Das Unternehmen sammelte im gleichen Zeitraum über 217 Millionen Dollar durch diese Angebote ein und leitete die Mittel in Bitcoin-Akquisitionen. Quelle: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/