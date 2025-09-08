Strategie stapelt 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in Woche acht ununterbrochener Käufe

Wichtige Erkenntnisse
- Bitcoin-Proxy Strategy kaufte 1.955 Bitcoin für 217 Millionen Dollar in seiner achten aufeinanderfolgenden Woche von Akquisitionen.
- Die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens erreichten 638.460 BTC, mit einer Rendite von etwa 26% seit Jahresbeginn.
Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, kaufte zwischen dem 2. und 7. September 1.955 Bitcoin für ungefähr 217 Millionen Dollar, was die achte Woche in Folge mit Krypto-Asset-Käufen markiert, berichtete das Unternehmen heute.
Der weltweit größte Unternehmens-Bitcoin-Halter zahlte während dieser jüngsten Akkumulationsperiode durchschnittlich 111.196 Dollar pro Coin, laut einer SEC-Einreichung. Strategys gesamte Bitcoin-Bestände belaufen sich nun auf 638.460 BTC, erworben für 47 Milliarden Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 73.880 Dollar pro Coin.
Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn eine BTC-Rendite von etwa 26% erzielt.
Die jüngsten Bitcoin-Käufe wurden durch Strategys At-the-market-Eigenkapitalprogramme finanziert, einschließlich Serie A Finanzierung bevorzugter Aktien und Ausgaben von Stammaktien der Klasse A.
Das Unternehmen sammelte im gleichen Zeitraum über 217 Millionen Dollar durch diese Angebote ein und leitete die Mittel in Bitcoin-Akquisitionen.
Quelle: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/