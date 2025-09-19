Strategie nähert sich dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt während BTC ralliert

Der Beitrag "Strategy nähert sich dem 200 Simple Moving Average während BTC steigt" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) nähert sich seinem 200-Tage-Simple-Moving-Average (200SMA), einem weithin beachteten technischen Indikator, der die Preisbewegungen glättet, indem er den durchschnittlichen Schlusspreis der letzten 200 Handelstage berechnet. Händler betrachten ihn oft als wichtigen Marker für die langfristige Trendrichtung. MSTR wird derzeit knapp über 350 $ gehandelt, leicht unter dem 200SMA bei 355 $. Die Aktie liegt seit dem 25. August unter diesem Niveau, wobei die einzige andere Schwächeperiode in diesem Jahr im April während des sogenannten Trump-Zoll-Wutanfalls auftrat. Am Donnerstag sprangen die Aktien um 6%, erholten sich von einer Unterstützungsstufe, die zuletzt im September 2024 und April 2025 getestet wurde. Die Rallye fällt mit der Stärke des Bitcoin zusammen, der sich der Marke von 118.000 $ nähert, fast ein Monatshoch. Bitcoin ist im September um mehr als 8% gestiegen und damit auf dem besten Weg, seinen besten September seit mindestens 2013 zu erreichen. Seit Jahresbeginn hat MSTR 18% zugelegt, verglichen mit dem Anstieg von Bitcoin um 22%. Anderswo im Bitcoin-Treasury-Bereich werden Unternehmen weiterhin hart getroffen. Japans Metaplanet (3350) fiel am Donnerstag um 10% und liegt nun fast 75% unter seinem Allzeithoch. Quelle: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies Der Beitrag "Strategy nähert sich dem 200 Simple Moving Average während BTC steigt" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) nähert sich seinem 200-Tage-Simple-Moving-Average (200SMA), einem weithin beachteten technischen Indikator, der die Preisbewegungen glättet, indem er den durchschnittlichen Schlusspreis der letzten 200 Handelstage berechnet. Händler betrachten ihn oft als wichtigen Marker für die langfristige Trendrichtung. MSTR wird derzeit knapp über 350 $ gehandelt, leicht unter dem 200SMA bei 355 $. Die Aktie liegt seit dem 25. August unter diesem Niveau, wobei die einzige andere Schwächeperiode in diesem Jahr im April während des sogenannten Trump-Zoll-Wutanfalls auftrat. Am Donnerstag sprangen die Aktien um 6%, erholten sich von einer Unterstützungsstufe, die zuletzt im September 2024 und April 2025 getestet wurde. Die Rallye fällt mit der Stärke des Bitcoin zusammen, der sich der Marke von 118.000 $ nähert, fast ein Monatshoch. Bitcoin ist im September um mehr als 8% gestiegen und damit auf dem besten Weg, seinen besten September seit mindestens 2013 zu erreichen. Seit Jahresbeginn hat MSTR 18% zugelegt, verglichen mit dem Anstieg von Bitcoin um 22%. Anderswo im Bitcoin-Treasury-Bereich werden Unternehmen weiterhin hart getroffen. Japans Metaplanet (3350) fiel am Donnerstag um 10% und liegt nun fast 75% unter seinem Allzeithoch. Quelle: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies