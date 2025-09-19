Strategie nähert sich dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt während BTC ralliert

Strategy (MSTR) nähert sich seinem 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (200SMA), einem weithin beachteten technischen Indikator, der die Preisbewegungen glättet, indem er den durchschnittlichen Schlusspreis der letzten 200 Handelstage berechnet. Händler betrachten ihn oft als wichtigen Marker für die langfristige Trendrichtung.
MSTR wird derzeit knapp über 350 $ gehandelt, etwas unter dem 200SMA bei 355 $. Die Aktie liegt seit dem 25. August unter diesem Niveau, wobei die einzige andere Schwächeperiode in diesem Jahr im April während des sogenannten Trump-Zoll-Wutanfalls kam. Am Donnerstag stiegen die Aktien um 6% und erholten sich von einer Unterstützungsstufe, die zuletzt im September 2024 und April 2025 getestet wurde.
Die Rallye fällt mit der Stärke des Bitcoin zusammen, der sich der 118.000 $-Marke nähert, fast ein Monatshoch. Bitcoin ist im September um mehr als 8% gestiegen, was ihn auf dem besten Weg zu seinem besten September seit mindestens 2013 bringt. Seit Jahresbeginn hat MSTR 18% zugelegt, verglichen mit dem Anstieg von Bitcoin um 22%.
Anderswo im Bereich der Bitcoin-Treasury werden Unternehmen weiterhin hart getroffen. Japans Metaplanet (3350) fiel am Donnerstag um 10% und liegt nun fast 75% unter seinem Allzeithoch.
Quelle: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies