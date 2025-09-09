Strategie setzt 217 Mio. $ auf Bitcoin, während BTC reagiert

BörseDEX+
Der Beitrag Strategy setzt 217 Millionen Dollar auf Bitcoin, während BTC reagiert erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte Bitcoin-Treasury-Firma Strategy besitzt jetzt 638.460 BTC nach einer neuen Akquisition von 1.955 BTC. Der gesamte BTC-Bestand des Unternehmens ist 71,5 Milliarden Dollar wert. Strategy als Unternehmen hat die Ablehnung der S&P 500-Aufnahme überwunden. In einem neuen Update hat die Bitcoin BTC $112.635 24h Preisvolatilität: 1,2% Marktkapitalisierung: 2,24 T Vol. 24h: 34,12 Mrd. Treasury-Firma Strategy Inc. ihre Gesamtbestände auf 638.460 BTC erhöht. Sie gab kürzlich eine neue Akquisition bekannt und erklärte, dass sie zusätzlich 1.955 BTC gekauft hat. Das Unternehmen erlitt einen Rückschlag durch die Ablehnung der Aufnahme in den S&P 500, aber ihr jüngster Kauf deutet darauf hin, dass sie von dieser Wendung der Ereignisse unbeeindruckt ist. Eine weitere Bitcoin-Akquisition in der Tasche Strategy, früher als MicroStrategy bekannt, hat seine Bitcoin-Bestände mit einem neuen Kauf im Wert von 271 Millionen Dollar erweitert. Jeder BTC wurde zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 111.196 Dollar gekauft. Der Preis von Bitcoin liegt derzeit bei 111.959,15 Dollar, mit einem Anstieg von 0,74% innerhalb der letzten 24 Stunden. Bei diesem Kurs werden Strategys 638.460 BTC auf etwa 71,5 Milliarden Dollar geschätzt. Die jüngste Akquisition hob den durchschnittlichen Bitcoin-Kaufpreis für das Unternehmen auf 73.880 Dollar pro Bitcoin. Kurz vor der Ankündigung am Montagmorgen war der BTC-Preis von 110.500 auf 112.200 Dollar gestiegen. Obwohl er nach Bekanntwerden der Nachricht leicht auf etwa 111.900 Dollar gesunken ist. In einer 8-K-Einreichung, die letzte Woche bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC eingereicht wurde, gab Strategy an, dass es zwischen dem 26. August und dem 1. September 2025 4.048 Bitcoin gekauft hat. In diesem Fall lag der durchschnittliche Preis pro Bitcoin bei 110.981 Dollar, was den Gesamtkauf auf etwa 449,3 Millionen bringt. Die Mittel für diesen Kauf stammten aus At-the-Market-Verkäufen von Strategys Stammaktien der Klasse A, MSTR, ewigen Strike-Vorzugsaktien, STRK, ewigen Strife-Vorzugsaktien, STRF und ewigen Stride-Vorzugsaktien, STRD. Obwohl die...

Strategie setzt 217 Mio. $ auf Bitcoin, während BTC reagiert

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:18
Wichtige Hinweise

  • Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy besitzt jetzt 638.460 BTC nach einer neuen Akquisition von 1.955 BTC.
  • Der gesamte BTC-Bestand des Unternehmens ist 71,5 Milliarden Dollar wert.
  • Strategy als Unternehmen hat die Ablehnung der S&P 500-Aufnahme überwunden.

Treasury-Firma Strategy Inc. ihren Gesamtbestand auf 638.460 BTC erhöht.

Das Unternehmen gab kürzlich eine neue Akquisition bekannt und erklärte, dass es zusätzlich 1.955 BTC gekauft hat. Die Firma erlitt einen Rückschlag durch die Ablehnung der Aufnahme in den S&P 500, aber ihr jüngster Kauf deutet darauf hin, dass sie von dieser Wendung der Ereignisse unbeeindruckt ist.


Eine weitere Bitcoin-Akquisition im Bag

Strategy, früher als MicroStrategy bekannt, hat seinen Bitcoin-Bestand mit einem neuen Kauf im Wert von 271 Millionen Dollar erweitert.

Jeder BTC wurde zu einem durchschnittlichen Preis von $111.196 gekauft. Der Preis von Bitcoin liegt derzeit bei $111.959,15, mit einem Anstieg von 0,74% innerhalb der letzten 24 Stunden.

Bei diesem Kurs werden die 638.460 BTC von Strategy auf etwa 71,5 Milliarden Dollar geschätzt. Die jüngste Akquisition hob den durchschnittlichen Bitcoin-Kaufpreis für das Unternehmen auf $73.880 pro Bitcoin.

Kurz vor der Ankündigung am Montagmorgen war der BTC-Preis von $110.500 auf $112.200 gestiegen. Obwohl er nach Bekanntwerden der Nachricht leicht auf etwa $111.900 gesunken ist.

In einer 8-K-Einreichung, die letzte Woche bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC eingereicht wurde, gab Strategy an, dass es zwischen dem 26. August und dem 1. September 2025 4.048 Bitcoin gekauft hat.

In diesem Fall lag der durchschnittliche Preis pro Bitcoin bei $110.981, was den Gesamtkauf auf etwa 449,3 Millionen brachte.

Die Mittel für diesen Kauf stammten aus dem Marktverkauf von Strategy's Stammaktien der Klasse A, MSTR, ewigen Strike-Vorzugsaktien, STRK, ewigen Strife-Vorzugsaktien, STRF, und ewigen Stride-Vorzugsaktien, STRD.

Obwohl das Unternehmen weiterhin seine Aktien verkauft, um Mittel zu beschaffen, hat es keine Pläne, seinen Bitcoin-Bestand abzustoßen.

S&P 500 lehnt Strategy's Aufnahme ab, Saylor reagiert

Andererseits wurde Strategy am 5. September die Aufnahme in den S&P 500 Index verweigert, was einige Reaktionen aus der breiteren Kryptowährungsgemeinschaft auslöste.

Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) wurde stattdessen in den Index aufgenommen, anstelle der von Michael Saylor geführten Business-Intelligence-Softwarefirma, um Caesars Entertainment zu ersetzen.

Angesichts der stärkeren Leistung und finanziellen Aktivitäten von Strategy stellten Marktbeobachter die Aufnahme von Robinhood an seiner Stelle in Frage. Mehrere Investoren denken, dass es möglicherweise Probleme oder Voreingenommenheit bei den Kriterien und der Begründung hinter dem Auswahlprozess des S&P 500-Index geben könnte.

Anstatt verärgert zu sein, prahlte Saylor damit, wie MSTR-Aktien den S&P 500 seit langem übertreffen. Er teilte Infografiken, um seine Behauptungen zu untermauern, und führte an, dass Strategy's Einführung einer starken Bitcoin-Reserve maßgeblich zum Wachstum seiner Aktie beigetragen hat.

MSTR hat im Laufe der Jahre sogar Bitcoin übertroffen. Während MSTR um 92% gestiegen ist, liegt der S&P 500 nur 14% höher, und Bitcoin zeigt ein jährliches Wachstum von 55% basierend auf der "Bitcoin Standard Era Return".

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte jedoch nicht als Finanz- oder Anlageberatung betrachtet werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf der Grundlage dieses Inhalts treffen.

Kryptowährung News, News


Benjamin Godfrey ist ein Blockchain-Enthusiast und Journalist, der gerne über die realen Anwendungen der Blockchain-Technologie und Innovationen schreibt, um die allgemeine Akzeptanz und weltweite Integration der aufkommenden Technologie voranzutreiben. Sein Wunsch, Menschen über Kryptowährungen aufzuklären, inspiriert seine Beiträge zu renommierten Blockchain-Medien und -Seiten.

Godfrey Benjamin auf X


Quelle: https://www.coinspeaker.com/strategy-bets-217m-on-bitcoin/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

