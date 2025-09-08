Strategie kauft mehr Bitcoin trotz S&P 500-Ablehnung; MSTR-Aktie fällt

Strategy, früher MicroStrategy, hat trotz des Scheiterns, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden, einen weiteren wöchentlichen Bitcoin-Kauf angekündigt. Dies geschieht, während der Bitcoin-Preis sich erholt und heute über 112.000 $ steigt, obwohl die MSTR-Aktie im vorbörslichen Handel immer noch fällt.

Strategy erwirbt 1.955 BTC für 217 Millionen $

In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es letzte Woche 1.955 BTC für 217,4 Millionen $ zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 111.196 $ pro Bitcoin erworben hat. Es hat auch eine BTC-Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn (YTD) erzielt und hält nun 638.460 BTC, die es für 41,17 Milliarden $ zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 73.880 $ pro Bitcoin erworben hat.

Die SEC-Einreichung zeigt, dass Strategy erneut hauptsächlich MSTR-Aktien verkauft hat, um diesen Kauf zu finanzieren. Das Unternehmen sammelte 200,5 Millionen $ aus dem Verkauf von 591.606 MSTR-Aktien und zusätzliche 11,6 Millionen $ und 5,2 Millionen $ aus dem Verkauf von STRF- und STRK-Aktien.

Quelle: Strategy's SEC-Einreichung

Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste Kauf inmitten des Scheiterns des Unternehmens erfolgt, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Es hatte alle Kriterien für eine potenzielle Aufnahme in den Aktienindex erfüllt. Das Komitee entschied sich jedoch für Robinhood, AppLovin und Emcor anstelle von Michael Saylors Unternehmen.

Unterdessen hatte Saylor gestern in seinem üblichen X-Post auf den Kauf hingewiesen. Er teilte ein Bild von Strategys Bitcoin-Portfolio-Tracker mit der Bildunterschrift "Needs More Orange", was auf einen neuen Kauf hindeutete.

Dies markiert den sechsten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Bitcoin-Kauf des Unternehmens. Letzte Woche kündigte es einen Kauf von 4.048 BTC für 444 Millionen $ an. Es ist erwähnenswert, dass Strategy mit diesen jüngsten Käufen nun über 3% der gesamten BTC-Versorgung hält.

MSTR-Aktie fällt um über 2%

Die Strategy-Aktie ist im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung dieses jüngsten Bitcoin-Kaufs um über 2% gefallen. TradingView-Daten zeigen, dass die Aktie derzeit bei etwa 327 $ gehandelt wird, was einem Rückgang gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche von 335 $ entspricht.

Quelle: TradingView; MSTR Tagesdiagramm

Die MSTR-Aktie war nach der Entscheidung des S&P 500-Komitees gefallen, die am Freitag nach Handelsschluss bekannt gegeben wurde. Bemerkenswert ist, dass die Aktie letzte Woche flach gehandelt wurde, aber im letzten Monat um über 10% gefallen ist.

Dies fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, als Saylors Unternehmen begann, wieder MSTR-Aktien zu verkaufen, um BTC-Käufe zu finanzieren, und damit ein früheres Versprechen brach, keine Stammaktien zum Kauf von Aktien zu verwenden, wenn der mNAV unter 2,5x liegt.

Unterdessen ist der Rückgang der Strategy-Aktie trotz der heutigen Erholung des Bitcoin-Preises eingetreten. BTC kletterte heute über 112.000 $, aber MSTR hat darauf noch nicht positiv reagiert, trotz der Korrelation zwischen beiden Vermögenswerten aufgrund des Bitcoin-Engagements des Unternehmens.

Boluwatife Adeyemi Boluwatife Adeyemi ist ein erfahrener Krypto-Nachrichtenschreiber und -Redakteur, der Themen behandelt hat, die mehrere Nischen abdecken. Seine Geschwindigkeit und Schnelligkeit bei der Berichterstattung über aktuelle Updates sind unübertroffen. Er hat ein Talent dafür, die technischsten Konzepte zu vereinfachen und sie für Krypto-Neulinge leicht verständlich zu machen.



Boluwatife ist auch Anwalt mit einem Jurastudium von der Universität Ibadan. Er besitzt auch eine Zertifizierung im Bereich Digital Marketing.



Abseits des Schreibens ist er ein begeisterter Basketballfan, ein Reisender und ein Teilzeit-Degen.