Strategie kauft mehr Bitcoin trotz S&P 500-Ablehnung; MSTR-Aktie fällt

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Strategy kauft mehr Bitcoin trotz S&P 500 Ablehnung; MSTR-Aktie fällt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy, früher MicroStrategy, hat einen weiteren wöchentlichen Bitcoin-Kauf angekündigt, obwohl es letzte Woche nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Dies geschieht, während der Bitcoin-Preis sich erholt und heute über 112.000 $ steigt, obwohl die MSTR-Aktie im vorbörslichen Handel weiterhin fällt. Strategy erwirbt 1.955 BTC für 217 Millionen Dollar In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es letzte Woche 1.955 BTC für 217,4 Millionen Dollar zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 111.196 Dollar pro Bitcoin erworben hat. Es hat auch eine BTC-Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn (YTD) erzielt und hält nun 638.460 BTC, die es für 41,17 Milliarden Dollar zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 73.880 Dollar pro Bitcoin erworben hat. Die SEC-Einreichung zeigt, dass Strategy erneut hauptsächlich MSTR-Aktien verkauft hat, um diesen Kauf zu finanzieren. Das Unternehmen sammelte 200,5 Millionen Dollar aus dem Verkauf von 591.606 MSTR-Aktien und zusätzliche 11,6 Millionen und 5,2 Millionen Dollar aus dem Verkauf von STRF- und STRK-Aktien. Quelle: Strategy's SEC-Einreichung Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste Kauf inmitten des Scheiterns des Unternehmens erfolgt, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Es hatte alle Kriterien für eine mögliche Aufnahme in den Aktienindex erfüllt. Das Komitee wählte jedoch Robinhood, AppLovin und Emcor anstelle von Michael Saylors Unternehmen. Unterdessen hatte Saylor gestern in seinem üblichen X-Beitrag auf den Kauf hingewiesen. Er teilte ein Bild von Strategys Bitcoin-Portfolio-Tracker mit der Bildunterschrift "Needs More Orange", was auf einen neuen Kauf hindeutete. Needs More Orange pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 07.09.2025 Dies markiert den sechsten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Bitcoin-Kauf des Unternehmens. Letzte Woche kündigte es einen Kauf von 4.048 BTC für 444 Millionen Dollar an. Es ist erwähnenswert, dass Strategy mit diesen jüngsten Käufen nun über 3% der gesamten BTC-Versorgung hält. MSTR-Aktie fällt um über 2% Die Strategy-Aktie ist im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung dieses jüngsten Bitcoin-Kaufs um über 2% gefallen. TradingView-Daten zeigen...Der Beitrag Strategy kauft mehr Bitcoin trotz S&P 500 Ablehnung; MSTR-Aktie fällt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy, früher MicroStrategy, hat einen weiteren wöchentlichen Bitcoin-Kauf angekündigt, obwohl es letzte Woche nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Dies geschieht, während der Bitcoin-Preis sich erholt und heute über 112.000 $ steigt, obwohl die MSTR-Aktie im vorbörslichen Handel weiterhin fällt. Strategy erwirbt 1.955 BTC für 217 Millionen Dollar In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es letzte Woche 1.955 BTC für 217,4 Millionen Dollar zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 111.196 Dollar pro Bitcoin erworben hat. Es hat auch eine BTC-Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn (YTD) erzielt und hält nun 638.460 BTC, die es für 41,17 Milliarden Dollar zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 73.880 Dollar pro Bitcoin erworben hat. Die SEC-Einreichung zeigt, dass Strategy erneut hauptsächlich MSTR-Aktien verkauft hat, um diesen Kauf zu finanzieren. Das Unternehmen sammelte 200,5 Millionen Dollar aus dem Verkauf von 591.606 MSTR-Aktien und zusätzliche 11,6 Millionen und 5,2 Millionen Dollar aus dem Verkauf von STRF- und STRK-Aktien. Quelle: Strategy's SEC-Einreichung Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste Kauf inmitten des Scheiterns des Unternehmens erfolgt, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Es hatte alle Kriterien für eine mögliche Aufnahme in den Aktienindex erfüllt. Das Komitee wählte jedoch Robinhood, AppLovin und Emcor anstelle von Michael Saylors Unternehmen. Unterdessen hatte Saylor gestern in seinem üblichen X-Beitrag auf den Kauf hingewiesen. Er teilte ein Bild von Strategys Bitcoin-Portfolio-Tracker mit der Bildunterschrift "Needs More Orange", was auf einen neuen Kauf hindeutete. Needs More Orange pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 07.09.2025 Dies markiert den sechsten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Bitcoin-Kauf des Unternehmens. Letzte Woche kündigte es einen Kauf von 4.048 BTC für 444 Millionen Dollar an. Es ist erwähnenswert, dass Strategy mit diesen jüngsten Käufen nun über 3% der gesamten BTC-Versorgung hält. MSTR-Aktie fällt um über 2% Die Strategy-Aktie ist im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung dieses jüngsten Bitcoin-Kaufs um über 2% gefallen. TradingView-Daten zeigen...

Strategie kauft mehr Bitcoin trotz S&P 500-Ablehnung; MSTR-Aktie fällt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:53
STRK
STRK$0.15+11.44%
Bitcoin
BTC$105,821.38+3.67%
Moonveil
MORE$0.00494-6.72%
Index Cooperative
INDEX$0.934+14.88%

Strategy, früher MicroStrategy, hat trotz des Scheiterns, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden, einen weiteren wöchentlichen Bitcoin-Kauf angekündigt. Dies geschieht, während der Bitcoin-Preis sich erholt und heute über 112.000 $ steigt, obwohl die MSTR-Aktie im vorbörslichen Handel immer noch fällt.

Strategy erwirbt 1.955 BTC für 217 Millionen $

In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es letzte Woche 1.955 BTC für 217,4 Millionen $ zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 111.196 $ pro Bitcoin erworben hat. Es hat auch eine BTC-Rendite von 25,8% seit Jahresbeginn (YTD) erzielt und hält nun 638.460 BTC, die es für 41,17 Milliarden $ zu einem Durchschnittlichen Einstiegspreis von 73.880 $ pro Bitcoin erworben hat.

Die SEC-Einreichung zeigt, dass Strategy erneut hauptsächlich MSTR-Aktien verkauft hat, um diesen Kauf zu finanzieren. Das Unternehmen sammelte 200,5 Millionen $ aus dem Verkauf von 591.606 MSTR-Aktien und zusätzliche 11,6 Millionen $ und 5,2 Millionen $ aus dem Verkauf von STRF- und STRK-Aktien.

Quelle: Strategy's SEC-Einreichung

Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste Kauf inmitten des Scheiterns des Unternehmens erfolgt, letzte Woche in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Es hatte alle Kriterien für eine potenzielle Aufnahme in den Aktienindex erfüllt. Das Komitee entschied sich jedoch für Robinhood, AppLovin und Emcor anstelle von Michael Saylors Unternehmen.

Unterdessen hatte Saylor gestern in seinem üblichen X-Post auf den Kauf hingewiesen. Er teilte ein Bild von Strategys Bitcoin-Portfolio-Tracker mit der Bildunterschrift "Needs More Orange", was auf einen neuen Kauf hindeutete.

Dies markiert den sechsten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Bitcoin-Kauf des Unternehmens. Letzte Woche kündigte es einen Kauf von 4.048 BTC für 444 Millionen $ an. Es ist erwähnenswert, dass Strategy mit diesen jüngsten Käufen nun über 3% der gesamten BTC-Versorgung hält.

MSTR-Aktie fällt um über 2%

Die Strategy-Aktie ist im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung dieses jüngsten Bitcoin-Kaufs um über 2% gefallen. TradingView-Daten zeigen, dass die Aktie derzeit bei etwa 327 $ gehandelt wird, was einem Rückgang gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche von 335 $ entspricht.

Quelle: TradingView; MSTR Tagesdiagramm

Die MSTR-Aktie war nach der Entscheidung des S&P 500-Komitees gefallen, die am Freitag nach Handelsschluss bekannt gegeben wurde. Bemerkenswert ist, dass die Aktie letzte Woche flach gehandelt wurde, aber im letzten Monat um über 10% gefallen ist.

Dies fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, als Saylors Unternehmen begann, wieder MSTR-Aktien zu verkaufen, um BTC-Käufe zu finanzieren, und damit ein früheres Versprechen brach, keine Stammaktien zum Kauf von Aktien zu verwenden, wenn der mNAV unter 2,5x liegt.

Unterdessen ist der Rückgang der Strategy-Aktie trotz der heutigen Erholung des Bitcoin-Preises eingetreten. BTC kletterte heute über 112.000 $, aber MSTR hat darauf noch nicht positiv reagiert, trotz der Korrelation zwischen beiden Vermögenswerten aufgrund des Bitcoin-Engagements des Unternehmens.

Boluwatife Adeyemi

Boluwatife Adeyemi ist ein erfahrener Krypto-Nachrichtenschreiber und -Redakteur, der Themen behandelt hat, die mehrere Nischen abdecken. Seine Geschwindigkeit und Schnelligkeit bei der Berichterstattung über aktuelle Updates sind unübertroffen. Er hat ein Talent dafür, die technischsten Konzepte zu vereinfachen und sie für Krypto-Neulinge leicht verständlich zu machen.

Boluwatife ist auch Anwalt mit einem Jurastudium von der Universität Ibadan. Er besitzt auch eine Zertifizierung im Bereich Digital Marketing.

Abseits des Schreibens ist er ein begeisterter Basketballfan, ein Reisender und ein Teilzeit-Degen.

Warum CoinGape vertrauen: CoinGape berichtet seit 2017 über die Kryptowährungsbranche und zielt darauf ab, unseren Lesern informative Einblicke zu bieten. Unsere Journalisten und Analysten bringen jahrelange Erfahrung in Marktanalyse und Blockchain-Technologie mit, um sachliche Genauigkeit und ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten. Durch Befolgung unserer redaktionellen Richtlinien überprüfen unsere Autoren jede Quelle, prüfen jede Geschichte auf Fakten, verlassen sich auf seriöse Quellen und ordnen Zitate und Medien korrekt zu. Wir folgen auch einer strengen Überprüfungsmethodik bei der Bewertung von Börsen und Tools. Von aufkommenden Blockchain-Projekten und Coin-Launches bis hin zu Branchenevents und technischen Entwicklungen decken wir alle Facetten des digitalen Vermögensraums mit unerschütterlichem Engagement für zeitnahe, relevante Informationen ab.

Investment-Haftungsausschluss: Der Inhalt spiegelt die persönlichen Ansichten des Autors und die aktuellen Marktbedingungen wider. Bitte führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie in Kryptowährungen investieren, da weder der Autor noch die Publikation für finanzielle Verluste verantwortlich sind.

Anzeigenoffenlegung: Diese Website kann gesponserte Inhalte und Affiliate-Links enthalten. Alle Anzeigen sind deutlich gekennzeichnet, und Werbepartner haben keinen Einfluss auf unsere redaktionellen Inhalte.

Quelle: https://coingape.com/strategy-adds-1955-bitcoin-mstr-stock-falls/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,821.38
$105,821.38$105,821.38

+1.98%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,634.52
$3,634.52$3,634.52

+3.38%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.03
$167.03$167.03

+2.76%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3995
$2.3995$2.3995

+3.60%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18138
$0.18138$0.18138

+1.85%