Strategie fügt 22 Mio. $ in Bitcoin hinzu, stärkt 47 Mrd. $ Treasury

Von: LiveBitcoinNews
2025/09/30 05:30
Pool-Strategie steigert Bitcoin-Treasury mit Kauf von 22 Mio. $, hält insgesamt 47 Mrd. $. Das institutionelle Vertrauen wächst, während die Unternehmensadoption digitale Asset-Strategien neu gestaltet.

Strategy Inc. hat seine bereits rekordverdächtigen Bitcoin-Bestände aufgestockt und den Kauf von 196 BTC im Wert von etwa 22,1 Millionen Dollar bekannt gegeben. Der Kauf wurde auf X vom Vorstandsvorsitzenden Michael Saylor bestätigt, der den starken Glauben an Bitcoin hervorhob, den das Unternehmen trotz der nahezu rekordverdächtigen Preise hat.

Strategy erweitert Bitcoin-Bestände mit neuem Kauf von 22 Mio. $

Laut Saylor erfolgte die Akquisition des Unternehmens am 28.09.2025 zu einem durchschnittlichen Preis von 113.048 $ pro Bitcoin. Mit diesem Schritt verfügt Strategy über 640.031 BTC in der Treasury. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 47,35 Milliarden Dollar mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 73.983 $ pro Coin.

Während der neue Kauf das anhaltende Vertrauen des Unternehmens signalisiert, ist es eine der kleinsten wöchentlichen Akquisitionen der letzten Monate. Das Kauftempo von Strategy hat sich verlangsamt, was Fragen zur kurzfristigen Kaufstrategie aufwirft. Dennoch hat das Unternehmen seinen Status als größter Unternehmensinhaber von Bitcoin beibehalten und seine Position als Pionier im Bereich der digitalen Vermögenswerte gefestigt.

Verwandter Artikel: Bitcoin übertrifft 'Mag 7'-Aktien in der Strategy-Performance

Die Akquisition folgt einem größeren Trend von Institutionen, die Bitcoin zu ihrer Finanzstrategie hinzufügen. Mit diesem Kauf festigte Strategy seine Führungsrolle bei der Einführung digitaler Vermögenswerte auf dem Weg zur Monetarisierung digitaler Vermögenswerte in Unternehmensreserven.

Michael Saylor hat immer argumentiert, dass Bitcoin eine bessere Investition ist als traditionelle Aktien. Kürzlich verglich er Strategys Strategie mit Bitcoin mit den sogenannten "Magnificent 7" Tech-Aktien: Tesla, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon und Microsoft. Laut Saylor hat Bitcoin überlegene Renditen geboten und Strategy geholfen, sich selbst gegen die größten Namen im Markt abzuheben.

Saylor schreibt Bitcoin die langfristige Widerstandsfähigkeit von Strategy zu

In öffentlichen Erklärungen schrieb Saylor Bitcoin zu, dem Unternehmen geholfen zu haben, langfristig besser zu performen und widerstandsfähig zu sein. Er deutete an, dass die institutionelle Adoption bis zum Jahresende an Fahrt gewinnen wird und die Bitcoin-Preise einem Aufwärtstrend folgen werden. Seine Prognose kommt zu einer Zeit, in der es mehr Klarheit bei den Vorschriften gibt und ETFs erhebliche Kapitalzuflüsse verzeichnen.

Branchenbeobachter sagen, dass die Bestände von Strategy, wenn sie mit den Treasury-Beständen von Unternehmen auf den Märkten konsolidiert werden, eine Größe von über 1 Million BTC erreichen, was das Ausmaß des institutionellen Engagements in digitalen Vermögenswerten demonstriert. Befürworter sehen dies als Bestätigung dafür, dass Bitcoin nicht nur eine Absicherung gegen Inflation ist, sondern auch ein Reservevermögen für Unternehmen mit einer zukunftsorientierten Strategie.

Gleichzeitig bezweifeln Skeptiker, ob die konzentrierte Exposition Risiken birgt. Kritiker sagen, dass die Verlangsamung der Käufe ein Zeichen der Vorsicht sein könnte, insbesondere da Bitcoin für seine Volatilität bekannt ist. Befürworter glauben jedoch, dass die langfristige Überzeugung von Strategy es gut positioniert, um angesichts unsicherer Bedingungen widerstandsfähig zu sein.

Wenn Bitcoin weiterhin den Weg gegenüber traditionellen Aktien anführt, könnte Strategys Strategie dazu beitragen, die Normen des Treasury-Managements weltweit zu verändern. Während Institutionen neue Reservestrategien in Betracht ziehen, könnte der Erfolg oder Misserfolg dieser Strategie beeinflussen, ob mehr Unternehmen ähnliche Strategien anwenden.

Politische Entscheidungsträger und Marktteilnehmer werden weiterhin die Auswirkungen solch großer Bestände beobachten. Mit einem Gesamtwert der Treasury von Strategy von über 47 Milliarden Dollar haben seine Entscheidungen nicht nur Gewicht für die Aktionäre, sondern für das gesamte Ökosystem digitaler Vermögenswerte.

Der Beitrag Strategy fügt 22 Mio. $ in Bitcoin hinzu, stärkt 47 Mrd. $ Treasury erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

