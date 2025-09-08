Strategie erwirbt weitere 1.955 BTC für 217 Mio. $ nach verpasster Aufnahme in den S&P 500

Der Beitrag Strategy erwirbt weitere 1.955 BTC für 217 Mio. $ nach verpasster Aufnahme in den S&P 500 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) gab am Montag einen weiteren Kauf von 1.955 BTC für 217 Millionen Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtbestände des Technologieunternehmens laut einer SEC-Einreichung auf 638.460 BTC erhöhen. Die jüngsten Käufe wurden zu 111.196 $ getätigt, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis auf 73.880 $ pro Bitcoin stieg. Die Ankündigung erfolgt, während BTC am Montagmorgen von 110.500 $ auf 112.200 $ stieg, wobei die Preise nach Bekanntwerden der Nachricht leicht auf 111.800 $ zurückgingen. Der Schritt erfolgt, nachdem MSTR kürzlich Kritik von seinen Aktionären erfahren hat, insbesondere wegen seines mNAV-Versprechens. Das Unternehmen erklärte im Juli, dass es keine Aktien ausgeben würde, wenn sein mNAV unter 2,5x fällt, nur um das Versprechen einen Monat später zu verwerfen und zu erklären, dass es die Richtlinie geändert habe, was eine potenzielle Verwässerung für seine Inhaber ermöglicht. Die Kennzahl, ein Verhältnis, das die Aktienbewertung im Vergleich zum Wert der Bitcoin-Bestände zeigt, ist in letzter Zeit auf etwa 1,5x gesunken, zusammen mit einem Einbruch der MSTR-Aktienkurse. Die Aktie wird derzeit bei 335 $ gehandelt und hat seit Juli 26% ihres Wertes verloren. Die neuen Käufe erfolgen auch, nachdem Strategy letzte Woche die Chance verpasst hat, in den S&P 500-Index aufgenommen zu werden, geschlagen von Robinhood (HOOD), trotz Hoffnungen auf eine Aufnahme, nachdem MSTR eines der stärksten Quartale seiner Geschichte verzeichnet und alle Kriterien für den Beitritt zum Index erfüllt hatte. Mehr lesen: Michael Saylors Strategy von S&P 500 abgelehnt inmitten überraschender Aufnahme von Robinhood Quelle: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m Der Beitrag Strategy erwirbt weitere 1.955 BTC für 217 Mio. $ nach verpasster Aufnahme in den S&P 500 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) gab am Montag einen weiteren Kauf von 1.955 BTC für 217 Millionen Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtbestände des Technologieunternehmens laut einer SEC-Einreichung auf 638.460 BTC erhöhen. Die jüngsten Käufe wurden zu 111.196 $ getätigt, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis auf 73.880 $ pro Bitcoin stieg. Die Ankündigung erfolgt, während BTC am Montagmorgen von 110.500 $ auf 112.200 $ stieg, wobei die Preise nach Bekanntwerden der Nachricht leicht auf 111.800 $ zurückgingen. Der Schritt erfolgt, nachdem MSTR kürzlich Kritik von seinen Aktionären erfahren hat, insbesondere wegen seines mNAV-Versprechens. Das Unternehmen erklärte im Juli, dass es keine Aktien ausgeben würde, wenn sein mNAV unter 2,5x fällt, nur um das Versprechen einen Monat später zu verwerfen und zu erklären, dass es die Richtlinie geändert habe, was eine potenzielle Verwässerung für seine Inhaber ermöglicht. Die Kennzahl, ein Verhältnis, das die Aktienbewertung im Vergleich zum Wert der Bitcoin-Bestände zeigt, ist in letzter Zeit auf etwa 1,5x gesunken, zusammen mit einem Einbruch der MSTR-Aktienkurse. Die Aktie wird derzeit bei 335 $ gehandelt und hat seit Juli 26% ihres Wertes verloren. Die neuen Käufe erfolgen auch, nachdem Strategy letzte Woche die Chance verpasst hat, in den S&P 500-Index aufgenommen zu werden, geschlagen von Robinhood (HOOD), trotz Hoffnungen auf eine Aufnahme, nachdem MSTR eines der stärksten Quartale seiner Geschichte verzeichnet und alle Kriterien für den Beitritt zum Index erfüllt hatte. Mehr lesen: Michael Saylors Strategy von S&P 500 abgelehnt inmitten überraschender Aufnahme von Robinhood Quelle: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m