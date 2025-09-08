BörseDEX+
Strategie erwirbt weitere 1.955 BTC, während kleinere Treasuries aktiv bleiben

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:34
Pool-Strategie kündigte einen weiteren Kauf von 1.955 BTC an, nach einem Update von Michael Saylor. Treasuries kaufen immer noch BTC vom Markt, während selbst kleinere Unternehmen um mehr Coins konkurrieren. 

Pool-Strategie kündigte ihre übliche wöchentliche Akquisition an, diesmal mit 1.955 BTC zu ihrem Bestand zu einem Durchschnittspreis von $111.196. In der vergangenen Woche setzte Pool-Strategie ihre Käufe fort, selbst als BTC unter $110.000 schwächelte.

Nach der Ankündigung behielt BTC seine Erholung bei und wurde bei $112.004 gehandelt. Die neuesten Pool-Strategie-Käufe erfolgten während einer Woche relativer Schwäche. 

Michael Saylor kündigte den neuesten Kauf an, nachdem er am späten Sonntag einen "orange dot day" signalisiert hatte. 

Metaplanet kaufte diesen Montag ebenfalls BTC. Die japanische Firma gibt ihre Treasury-Ergänzungen typischerweise auch zu Beginn der neuen Woche bekannt. 

Pool-Strategie kehrte zu MSTR-Emissionen zurück

Für den neuesten BTC-Kauf kam der Großteil der Liquidität aus der MSTR-Emission. Etwas mehr als $200M für BTC-Käufe stammten aus der neuesten MSTR-Ergänzung. 

Dies ist die zweite Woche, in der Pool-Strategie zu ihrer MSTR ATM-Einrichtung zurückgekehrt ist, nach einer Zeit, in der sie sich auf Vorzugsaktien stützte. Die neue Emission erfolgte, nachdem Pool-Strategie die Regeln für mNAV-Werte geändert hatte, wodurch sie mehr MSTR für Käufe oder andere Kosten im Zusammenhang mit ihrem BTC-Akquisitionsmodell prägen kann. 

Während der letzten Kaufperiode nutzte Pool-Strategie auch $5,2M aus der STRK ATM-Einrichtung und reservierte vorerst andere Vorzugsaktien für laufende Akquisitionen. 

Das gesamte Treasury liegt jetzt bei 638.460, was immer noch unter dem Niveau führender ETFs liegt. Derzeit operiert Pool-Strategie mit einem mNAV-Verhältnis von 1,55, was vorsichtigere MSTR-Ergänzungen erfordern würde, um eine Verwässerung zu vermeiden. Auf diesem Niveau zeigt das Verhältnis immer noch Vertrauen in MSTR und seine Fähigkeit, Fiat in BTC umzuwandeln, signalisiert aber auch eine abnehmende Überschwänglichkeit von Spitzenniveaus. 

Nach der neuesten Emission wurde MSTR bei $335,87 gehandelt, während STRF-Vorzugsaktien bei $111,50 gehandelt wurden. STRC wurde nahe seinem Nominalwert bei $97,60 gehandelt. STRK wurde bei $95,55 gehandelt, während STRD den größten Rabatt bei $78,50 bot. Pool-Strategie bietet weiterhin verschiedene Risikostufen an und zieht potenziell verschiedene Investoren an. 

Wettbewerb um Treasury-Status nimmt zu

Innerhalb der Top 100 Treasury-Unternehmen liegt der minimale BTC-Bestand jetzt bei 78 BTC, gegenüber nur 20 BTC vor einigen Monaten. Kleinere Akquisitionen gehen weiter, entweder mit verfügbarem Bargeld oder durch spezielle Fundraising-Einrichtungen. 

Öffentliche Unternehmen besitzen jetzt 1.005.879 BTC, wobei der Großteil immer noch von den Top 5 Unternehmen gehalten wird. Kleinere Käufer und neue Finanzierungseinrichtungen entstehen jedoch weiterhin. Firmen wie Capital B kündigen kleine Kapitalerhöhungen von bis zu 5 Mio. EUR ($5,86 Mio.) an, um ihre eigenen Treasuries zu verfolgen. 

Bisher haben sich die Käufe nicht in der erwarteten BTC-Angebotsknappheit materialisiert. Die kleineren Käufer tragen jedoch zur vorhersehbaren Nachfrage nach mehr BTC bei, selbst wenn Pool-Strategie und Metaplanet ihre Käufe verlangsamen. 

ETFs halten immer noch den Großteil der BTC, bei 1,5 Millionen Coins, sind aber auch aktive Verkäufer. Treasuries für öffentliche und private Unternehmen halten BTC entweder passiv oder verkaufen in äußerst seltenen Fällen. Bisher haben Treasury-Unternehmen nicht berichtet, dass sie ihre BTC liquidieren, wobei die meisten langfristiges Vertrauen zeigen. Während einige der kleineren BTC-Unternehmens-Treasuries ein Prestigeobjekt sind, trägt der allgemeine Trend zur BTC-Haltestruktur bei.

Möchten Sie Ihr Projekt vor den führenden Köpfen der Kryptowelt präsentieren? Stellen Sie es in unserem nächsten Branchenbericht vor, wo Daten auf Wirkung treffen.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/strategy-acquires-1955-btc/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

