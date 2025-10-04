BörseDEX+
Stockholm ist im Jahr 2025 nach der Beschaffung von 6,8 Mrd. $ zum Top-IPO-Hub Europas geworden

Von: Cryptopolitan
2025/10/04 03:50
Stockholm ist in Europa zu einem IPO-Hub geworden, nachdem in diesem Jahr 6,8 Milliarden Dollar bei Erstauflistungen eingesammelt wurden. Die schwedische Hauptstadt hat nun dominante Märkte wie London, Frankfurt und Zürich überholt und sich als wichtiges Ziel für Börsengänge positioniert.

Weltweit rangiert Stockholm jetzt auf dem fünften Platz hinter den Vereinigten Staaten, China, Hongkong und Indien. Während Stockholm einen Anstieg der IPO-Aktivitäten erlebt, kämpft der Londoner Markt. Britische Börsen haben einen Rückgang der Fundraising-Aktivitäten um fast 70% verzeichnet, und Großbritannien ist aus den globalen Top-20-IPO-Märkten herausgefallen.

Stockholm ist zu einem beliebten Ziel für Börsengänge in Europa geworden

Stockholm hat sich 2025 als Europas heißestes Ziel für Börsengänge (IPOs) entwickelt und überholt damit größere und traditionell dominantere Märkte wie London, Frankfurt und Zürich. Die schwedische Hauptstadt ist auf dem Weg, in diesem Jahr 6,8 Milliarden Dollar bei Erstauflistungen einzusammeln und übertrifft damit andere europäische Börsen, laut Bloomberg-Daten.

Unternehmen haben begonnen, nach New York abzuwandern oder länger privat zu bleiben, aber Stockholm hat sich als bevorzugter Ort für kleine und mittelgroße Unternehmen positioniert, die von eifrigen inländischen Investoren unterstützt werden.

Der Höhepunkt des starken Laufs Schwedens ist der bevorstehende 3,1 Milliarden Euro IPO von Verisure Plc, einem Sicherheitsunternehmen, dessen Börsengang der größte in Europa seit Porsche AG im Jahr 2022 sein wird. Davor gab es den Erfolg der Noba Bank Group AB, die früher in diesem Jahr 7,6 Milliarden schwedische Kronen (808 Millionen Dollar) einsammelte und deren Aktien bei ihrem Handelsdebüt um 30% stiegen.

Schwedens IPO-Boom

Mehrere Faktoren haben sich 2025 vereint, um Stockholm zu einem IPO-Hub zu machen. Beobachter sagen, dass makroökonomische Stabilität, Investorenappetit und eine Welle von IPO-bereiten Unternehmen zu seinem Wachstum beigetragen haben.

"Die Sterne haben sich in diesem Jahr ausgerichtet", sagte Henric Roth, Partner bei der Anwaltskanzlei Baker McKenzie, und beschrieb den Wandel als "Trendwechsler" für schwedische Notierungen.

Im Gegensatz zu vielen Teilen Europas profitiert Schweden von einer kulturellen Offenheit für Aktieninvestitionen. Schwedische Haushalte investieren über die Hälfte ihrer Ersparnisse in Aktien, mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt im Euroraum, laut dem European Savings Institute.

Schwedens Markt rühmt sich auch aktiver Fondsmanager, Family Offices und Pensionsfonds mit einem starken Appetit auf Small- und Mid-Cap-Aktien. Etwa 69% der schwedischen Fondsvermögen sind in Aktienfonds gebunden, der höchste Anteil in Europa. Diese lokale Kapitalbasis schafft fruchtbaren Boden für wachstumsorientierte Unternehmen, insbesondere in der nordischen Region, um Geld zu beschaffen, ohne den Atlantik überqueren zu müssen.

"Wenn das Unternehmen so klein ist, bevorzugen wir, dass sie organisches Wachstum zeigen können und dass das Geschäft in Schweden funktioniert, aber sie können es auch ins Ausland bringen", erklärte Christian Brunlid von Handelsbanken Fonder, ein wichtiger Investor beim Börsengang der Noba Bank.

Trotz seines beeindruckenden IPO-Anstiegs steht Stockholm jedoch vor strukturellen Herausforderungen. Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 1 Billion Dollar kann Schweden nicht mit der schieren Größe des 70 Billionen Dollar schweren US-Marktes konkurrieren. Diese Einschränkung hat Stockholm bereits mehrere hausgemachte Erfolgsgeschichten gekostet. Giganten wie Spotify, Klarna und Oatly entschieden sich für US-Notierungen und profitierten vom höheren Kapital und der erhöhten globalen Sichtbarkeit.

Einige Unternehmen haben nach der Notierung ihrer Börsengänge in Stockholm zu kämpfen, was die Begeisterung dämpft. Der Spieleentwickler Hacksaw AB und die Private-Equity-Firma Roko AB haben einen Rückgang ihrer Aktien verzeichnet, während der High-End-Kamerahersteller Qualisys Holding AB seit seinem Debüt um 25% gefallen ist. Es gibt andere Unternehmen, deren Geschichten nicht so enttäuschend sind, wie zum Beispiel Enity Holding AB, deren Aktien seit ihrer Notierung im Juni um 50% gestiegen sind.

