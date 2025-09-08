BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Stellify setzt ein Zeichen bei Kentucky Downs erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Stellify hat bei ihren zwei Siegen in Kentucky Downs fantastisch ausgesehen Coady Fotografie Wie bei jeder Sport-Saison gibt es Höhen und Tiefen für die Athleten. Zur richtigen Zeit gut zu sein ist immer das Ziel, und für eine flinke Stute sagen ihre Leistungen in Kentucky Downs, dass sie jetzt eine wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division ist. Das Kentucky Downs Rennmeeting hat sich schnell zu einem Zielort für Grasläufer entwickelt. Das Preisgeld macht es zu einem offensichtlichen Ort für aufstrebende Läufer, aber auch die Abstände zwischen den Renntagen bieten den Ponys Gelegenheit, ihre Richtigkeit fortzusetzen. Stellify ist eine vierjährige Tochter von Justify, die nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Churchill Downs nach Kentucky Downs kam. Mit nur vier Rennen in ihrer Karriere zeigte dieser von Brad Cox trainierte Schützling am 28. August in einem Allowance-Rennen am Eröffnungstag dieser Rennbahn in Franklin, Kentucky, was sie drauf hat. Bei diesem eineinhalb Meilen langen Wettkampf führte Stellify jeden Schritt des Weges und beendete ihren Auftritt mit zwei Längen Vorsprung. Ihr kraftvoller Erfolg am 28. August gab ihrem geschickten Trainer genug Selbstvertrauen, um für einen Anteil an der 2-Millionen-Dollar-Börse beim Light and Wonder Ladies Marathon am 6. September anzutreten. Mit ihrem letzten Sieg in Churchill am 12. Juni war Cox nicht besorgt über die Abstände ihrer Rennen. Heutzutage ist es keine gängige Praxis, nach acht Tagen zur Rennbahn zurückzukehren, aber mit der Chance, bei Luis Vutton einzukaufen, können große Preisgelder den Ansatz ändern. Mit grünem Licht für den Marathon über eine Meile und fünf Sechzehntel war Stellify startklar, als die Tore sich öffneten. Mit einem Ziel vor Augen übernahm diese Tochter von Justify sofort das Kommando und führte das Elf-Pferde-Feld den Hügel des einzigen europäischen...Der Beitrag Stellify setzt ein Zeichen bei Kentucky Downs erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Stellify hat bei ihren zwei Siegen in Kentucky Downs fantastisch ausgesehen Coady Fotografie Wie bei jeder Sport-Saison gibt es Höhen und Tiefen für die Athleten. Zur richtigen Zeit gut zu sein ist immer das Ziel, und für eine flinke Stute sagen ihre Leistungen in Kentucky Downs, dass sie jetzt eine wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division ist. Das Kentucky Downs Rennmeeting hat sich schnell zu einem Zielort für Grasläufer entwickelt. Das Preisgeld macht es zu einem offensichtlichen Ort für aufstrebende Läufer, aber auch die Abstände zwischen den Renntagen bieten den Ponys Gelegenheit, ihre Richtigkeit fortzusetzen. Stellify ist eine vierjährige Tochter von Justify, die nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Churchill Downs nach Kentucky Downs kam. Mit nur vier Rennen in ihrer Karriere zeigte dieser von Brad Cox trainierte Schützling am 28. August in einem Allowance-Rennen am Eröffnungstag dieser Rennbahn in Franklin, Kentucky, was sie drauf hat. Bei diesem eineinhalb Meilen langen Wettkampf führte Stellify jeden Schritt des Weges und beendete ihren Auftritt mit zwei Längen Vorsprung. Ihr kraftvoller Erfolg am 28. August gab ihrem geschickten Trainer genug Selbstvertrauen, um für einen Anteil an der 2-Millionen-Dollar-Börse beim Light and Wonder Ladies Marathon am 6. September anzutreten. Mit ihrem letzten Sieg in Churchill am 12. Juni war Cox nicht besorgt über die Abstände ihrer Rennen. Heutzutage ist es keine gängige Praxis, nach acht Tagen zur Rennbahn zurückzukehren, aber mit der Chance, bei Luis Vutton einzukaufen, können große Preisgelder den Ansatz ändern. Mit grünem Licht für den Marathon über eine Meile und fünf Sechzehntel war Stellify startklar, als die Tore sich öffneten. Mit einem Ziel vor Augen übernahm diese Tochter von Justify sofort das Kommando und führte das Elf-Pferde-Feld den Hügel des einzigen europäischen...

Stellify setzt ein Zeichen bei Kentucky Downs

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:01
STUFF.io
STUFF$0.00286-0.34%
ChangeX
CHANGE$0.00138747-1.90%
RISE
RISE$0.008617+4.22%
COM
COM$0.006292+1.48%
Bitlight Labs
LIGHT$0.010834+32.76%

Stellify hat bei ihren zwei Siegen in Kentucky Downs fantastisch ausgesehen

Coady Fotografie

Wie bei jeder Sportsaison gibt es für die Athleten Höhen und Tiefen. Zum richtigen Zeitpunkt gut zu sein, ist immer das Ziel, und für eine flinke Stute zeigen ihre Leistungen in Kentucky Downs, dass sie jetzt eine wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division ist.

Das Rennmeeting in Kentucky Downs hat sich schnell zu einem Zielort für Rasenläufer entwickelt. Das Preisgeld macht es zu einem offensichtlichen Ort für aufstrebende Läufer, aber auch die Abstände zwischen den Renntagen bieten den Pferden Gelegenheiten, ihre Stärke zu beweisen.

Stellify ist eine vierjährige Tochter von Justify, die nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Churchill Downs nach Kentucky Downs kam. Mit nur vier Rennen in ihrer Karriere zeigte diese von Brad Cox trainierte Stute am 28. August in einem Allowance-Rennen am Eröffnungstag dieser Rennbahn in Franklin, Kentucky, ihr Können. Sie führte bei diesem eineinhalb Meilen langen Wettkampf jeden Schritt des Weges und beendete ihren Lauf mit zwei Längen Vorsprung.

Ihr kraftvoller Sieg am 28. August gab ihrem geschickten Trainer genug Selbstvertrauen, um für einen Anteil an der 2-Millionen-Dollar-Börse beim Light and Wonder Ladies Marathon am 6. September anzutreten. Da ihr letzter Sieg in Churchill am 12. Juni war, machte sich Cox keine Sorgen über die Abstände ihrer Rennen. Heutzutage ist es nicht üblich, nach acht Tagen zur Rennbahn zurückzukehren, aber mit der Chance, bei Luis Vutton einzukaufen, können große Preisgelder den Ansatz ändern.

Mit grünem Licht für den Marathon über eine Meile und fünf Sechzehntel war Stellify startklar, als die Tore sich öffneten. Diese Tochter von Justify brach zielstrebig aus, übernahm sofort die Führung und führte das Elf-Pferde-Feld den Hügel der einzigen Rennbahn im europäischen Stil in den Vereinigten Staaten hinauf. Allein in Führung liegend und mit der Möglichkeit, relativ sanfte Eröffnungszeiten zu setzen (26,1 Viertelmeile, 49,57 halbe Meile), raste Stellify selbstbewusst weiter und behielt die Führung. Auf der Zielgeraden, zwei Längen voraus, wurde ihr Schritt immer länger. Als sie mit 2 ¾ Längen Vorsprung ins Ziel kam, sah Brad Cox wie ein Genie aus, das diesen Spielzug eingeleitet hatte.

Stellify sieht wie ein aufstrebendes Pferd in der Stuten-Rasen-Division aus

Danny Brewer

"Wir hatten ein frisches Pferd zu Beginn des Meetings und sie gewann ihr Allowance-Rennen ziemlich leicht, also hatten wir das Gefühl, dass sie bereit war, wieder anzutreten", sagt Cox. "Sie brach mit Absicht aus und das wollten wir sehen. Wenn sie in einen frühen Rhythmus kommt, kann sie ihre Geschwindigkeit über eine Distanz halten."

Die beiden Siege in Kentucky Downs innerhalb von acht Tagen verbesserten Stellifys Karrierebilanz auf vier Siege in sechs Starts mit einem zweiten und einem dritten Platz. Ihre Gewinne auf der Rennbahn belaufen sich jetzt auf beeindruckende 1.442.604 Dollar. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich Cox' Schülerin als wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division etabliert hat, wobei der Breeders' Cup am 1. November im geschwindigkeitsbegünstigenden Del Mar ansteht.

"Sie hat ihren ersten Graded-Stakes-Test mit Bravour bestanden", sagt Cox. "Sie ist eine schöne Stute und wir halten uns derzeit alle Optionen offen. Ich denke sicherlich, dass da noch mehr kommt, und wir sind gespannt auf ihre Zukunft."

Quelle: https://www.forbes.com/sites/dannybrewer/2025/09/07/stellify-makes-a-statement-at-kentucky-downs/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,143.46
$106,143.46$106,143.46

+2.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,638.44
$3,638.44$3,638.44

+3.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.68
$166.68$166.68

+2.55%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3995
$2.3995$2.3995

+3.60%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18147
$0.18147$0.18147

+1.90%