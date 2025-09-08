Stellify hat bei ihren zwei Siegen in Kentucky Downs fantastisch ausgesehen Coady Fotografie

Wie bei jeder Sportsaison gibt es für die Athleten Höhen und Tiefen. Zum richtigen Zeitpunkt gut zu sein, ist immer das Ziel, und für eine flinke Stute zeigen ihre Leistungen in Kentucky Downs, dass sie jetzt eine wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division ist.

Das Rennmeeting in Kentucky Downs hat sich schnell zu einem Zielort für Rasenläufer entwickelt. Das Preisgeld macht es zu einem offensichtlichen Ort für aufstrebende Läufer, aber auch die Abstände zwischen den Renntagen bieten den Pferden Gelegenheiten, ihre Stärke zu beweisen.

Stellify ist eine vierjährige Tochter von Justify, die nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Churchill Downs nach Kentucky Downs kam. Mit nur vier Rennen in ihrer Karriere zeigte diese von Brad Cox trainierte Stute am 28. August in einem Allowance-Rennen am Eröffnungstag dieser Rennbahn in Franklin, Kentucky, ihr Können. Sie führte bei diesem eineinhalb Meilen langen Wettkampf jeden Schritt des Weges und beendete ihren Lauf mit zwei Längen Vorsprung.

Ihr kraftvoller Sieg am 28. August gab ihrem geschickten Trainer genug Selbstvertrauen, um für einen Anteil an der 2-Millionen-Dollar-Börse beim Light and Wonder Ladies Marathon am 6. September anzutreten. Da ihr letzter Sieg in Churchill am 12. Juni war, machte sich Cox keine Sorgen über die Abstände ihrer Rennen. Heutzutage ist es nicht üblich, nach acht Tagen zur Rennbahn zurückzukehren, aber mit der Chance, bei Luis Vutton einzukaufen, können große Preisgelder den Ansatz ändern.

Mit grünem Licht für den Marathon über eine Meile und fünf Sechzehntel war Stellify startklar, als die Tore sich öffneten. Diese Tochter von Justify brach zielstrebig aus, übernahm sofort die Führung und führte das Elf-Pferde-Feld den Hügel der einzigen Rennbahn im europäischen Stil in den Vereinigten Staaten hinauf. Allein in Führung liegend und mit der Möglichkeit, relativ sanfte Eröffnungszeiten zu setzen (26,1 Viertelmeile, 49,57 halbe Meile), raste Stellify selbstbewusst weiter und behielt die Führung. Auf der Zielgeraden, zwei Längen voraus, wurde ihr Schritt immer länger. Als sie mit 2 ¾ Längen Vorsprung ins Ziel kam, sah Brad Cox wie ein Genie aus, das diesen Spielzug eingeleitet hatte.

Stellify sieht wie ein aufstrebendes Pferd in der Stuten-Rasen-Division aus Danny Brewer

"Wir hatten ein frisches Pferd zu Beginn des Meetings und sie gewann ihr Allowance-Rennen ziemlich leicht, also hatten wir das Gefühl, dass sie bereit war, wieder anzutreten", sagt Cox. "Sie brach mit Absicht aus und das wollten wir sehen. Wenn sie in einen frühen Rhythmus kommt, kann sie ihre Geschwindigkeit über eine Distanz halten."

Die beiden Siege in Kentucky Downs innerhalb von acht Tagen verbesserten Stellifys Karrierebilanz auf vier Siege in sechs Starts mit einem zweiten und einem dritten Platz. Ihre Gewinne auf der Rennbahn belaufen sich jetzt auf beeindruckende 1.442.604 Dollar. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich Cox' Schülerin als wichtige Akteurin in der Stuten-Rasen-Division etabliert hat, wobei der Breeders' Cup am 1. November im geschwindigkeitsbegünstigenden Del Mar ansteht.

"Sie hat ihren ersten Graded-Stakes-Test mit Bravour bestanden", sagt Cox. "Sie ist eine schöne Stute und wir halten uns derzeit alle Optionen offen. Ich denke sicherlich, dass da noch mehr kommt, und wir sind gespannt auf ihre Zukunft."