Zustand der Krypto: ETF-Notierungen wurden einfacher

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat eine Änderung genehmigt, wie Unternehmen Anteile von börsengehandelten Fonds listen und handeln können, was den Prozess für neue Produkte in Zukunft vereinfachen sollte.

Eine Mehrheit der Kommissare der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC stimmte für die Vereinfachung des Prozesses, durch den Unternehmen Anteile von Spot-Krypto-ETFs sowie anderen ETF-Typen listen und handeln können, durch die Genehmigung eines generischen Notierungsstandards.

Über ein Jahrzehnt lang war der Prozess zur (versuchten) Notierung eines Spot-Krypto-ETF ein 270-Tage-Prozess, der normalerweise mit der Ablehnung des ETF-Antrags endete. Letztes Jahr genehmigte die Aufsichtsbehörde unter dem ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler die ersten Spot-Krypto-ETFs für Bitcoin und Ether. Im vergangenen Jahr haben wir Anträge für eine Reihe anderer Vermögenswerte gesehen.

Die Idee, dass die SEC generische Notierungsstandards schaffen würde, wurde seit einigen Monaten diskutiert, zumindest seit die Aufsichtsbehörde den Start von Grayscales Digital Large Cap Fund Anfang dieses Jahres pausierte.

Im Juli genehmigte die SEC GDLC als ETF zu listen, pausierte den Prozess aber fast sofort. Zu diesem Zeitpunkt sagte eine mit der Sache vertraute Person, dass die Pause wahrscheinlich dazu gedacht war, der SEC genügend Zeit zu geben, diese generischen Notierungsstandards zu entwickeln.

Am vergangenen Mittwoch genehmigte die SEC diese Standards, wodurch Unternehmen den Exchange Act-Prozess umgehen können, wenn ihre vorgeschlagenen Produkte den Standards entsprechen.

In einer Erklärung sagte SEC-Vorsitzender Paul Atkins: "Durch die Genehmigung dieser generischen Notierungsstandards stellen wir sicher, dass unsere Kapitalmärkte der beste Ort der Welt bleiben, um sich an der bahnbrechenden Innovation digitaler Vermögenswerte zu beteiligen. Diese Genehmigung hilft, die Anlegerauswahl zu maximieren und Innovation zu fördern, indem der Notierungsprozess vereinfacht und Barrieren für den Zugang zu digitalen Vermögensprodukten innerhalb der vertrauenswürdigen Kapitalmärkte Amerikas reduziert werden."

Eine Reihe von Spot-Krypto-ETF-Anträgen haben auf eine endgültige Entscheidung der Aufsichtsbehörde gewartet, und es scheint wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten eine Reihe neuer Produkte auf den Markt kommen werden.

