Starknet startet BTC Staking mit Belohnungen für Besitzer Von: CoinPedia 2025/09/30 14:27

Bitcoin-Besitzer können jetzt BTC auf Starknet staken, ohne die Kontrolle abzugeben, und dabei Belohnungen verdienen und gleichzeitig zur Sicherung des Layer-2-Netzwerks beitragen. Die Starknet Foundation unterstützt diese BTCFi-Erweiterung mit 100 Millionen STRK-Token als Anreize. Diese "Bitcoin-Strategie für OGs" verwendet verpackte BTC-Versionen wie WBTC, tBTC, Liquid Bitcoin und SolvBTC, die Benutzer auf Starknet delegieren können. Ein neues Bitcoin-Renditeprodukt in institutioneller Qualität von Re7 wird bald folgen und weitere Verdienstmöglichkeiten bieten. Die Lösung hält die Basisschicht von Bitcoin unverändert und vertrauenslos.