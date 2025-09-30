Der Beitrag Starknet startet BTC Staking mit Belohnungen für Besitzer erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Bitcoin-Besitzer können jetzt BTC auf Starknet staken, ohne die Kontrolle abzugeben, und dabei Belohnungen verdienen und gleichzeitig zur Sicherung des Layer-2-Netzwerks beitragen. Die Starknet Foundation unterstützt diese BTCFi-Erweiterung mit 100 Millionen STRK-Token als Anreize. Diese "Bitcoin-Strategie für OGs" verwendet verpackte BTC-Versionen wie WBTC, tBTC, Liquid Bitcoin und SolvBTC, die Benutzer auf Starknet delegieren können. Ein neues Bitcoin-Renditeprodukt in institutioneller Qualität von Re7 wird bald folgen und weitere Verdienstmöglichkeiten bieten. Die Lösung hält die Basisschicht von Bitcoin unverändert und vertrauenslos.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.