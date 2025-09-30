Starknet startet Bitcoin-Staking und 100 Mio. $ STRK-Fonds

Der Beitrag Starknet startet Bitcoin Staking und 100 Millionen Dollar STRK-Fonds erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Highlights Bitcoin-Besitzer können jetzt Staking-Belohnungen verdienen, ohne die Kontrolle zu verlieren 100 Millionen Dollar STRK-Fonds fördert Liquidität und DeFi-Möglichkeiten Institutionelle Strategien treffen auf Zugang für Privatanleger für maximale Gewinne Starknet startet Bitcoin Staking und einen 100 Millionen Dollar Anreizfonds Das Starknet L2-Netzwerk hat offiziell Bitcoin Staking zusammen mit einem massiven 100 Millionen Dollar STRK-Fonds eingeführt, der darauf abzielt, das BTCFi-Ökosystem zu fördern. Diese Initiative signalisiert eine neue Ära der Adoption von digitalem Gold und ermöglicht es Bitcoin-Besitzern, Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig die Dezentralisierung des Netzwerks zu stärken. Besitzer von Bitcoin können jetzt am Staking teilnehmen, ohne ihre Vermögenswerte abzugeben, was das erste Mal markiert, dass eine Rollup-Lösung eine native Einkommensquelle für Bitcoin hat. Benutzer können tokenisierte Versionen von Bitcoin wie WBTC, tBTC, Liquid Bitcoin und SolvBTC zusammen mit dem STRK-Token delegieren, wie in einer Online-Abstimmung genehmigt wurde. Die Sicherheit wird durch zk-STARK-Kryptographie garantiert, eine Technologie, die für ihren Post-Quantum-Schutz bekannt ist. "Bitcoin ist die beste Form von Sicherheiten," sagte StarkWare CEO Eli Ben-Sasson. "Ich möchte, dass Sie gegen BTC leihen und die Erlöse investieren, während Sie zur Netzwerksicherheit beitragen." Institutionelle und Einzelhandels-Möglichkeiten Im Oktober wird Starknet den Bitcoin Institutional Yield Fund über Re7 Capital starten, der über 1 Milliarde Dollar verwaltet. Der Fonds zielt auf institutionelle Investoren ab, wird aber auch für Privatanleger durch eine tokenisierte Version auf MidasRWA zugänglich sein. Laut Re7-Gründer Evgeny Gokhberg zielt der Fonds darauf ab, Bitcoin nachhaltig durch Derivate, DeFi-Strategien und Starknet Staking zu wachsen. Starknet hat auch die Zugänglichkeit durch XverseApp, Hyperlane, Atomiq Labs und Garden Finance erweitert, mit kommenden Integrationen einschließlich LayerZero, BitGo und Stargate Finance. Diese Entwicklung kommt nach einem kurzen Netzwerkausfall Anfang September und demonstriert Starknets fortlaufendes Engagement für die Verbesserung der Zuverlässigkeit, während innovative Verdienststrategien für Bitcoin-Besitzer angeboten werden. Quelle: https://coinpaper.com/11376/starknet-launches-bitcoin-staking-and-100-m-strk-fund Der Beitrag Starknet startet Bitcoin Staking und 100 Millionen Dollar STRK-Fonds erschien auf BitcoinEthereumNews.com. 