Starknet ermöglicht Bitcoin-Besitzern neues Staking Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/30 15:19



Starknet, die innovative Layer-2-Lösung, hat eine bahnbrechende Bitcoin-Staking-Initiative eingeführt, die es BTC-Inhabern ermöglicht, sich am vertrauenslosen Staking zu beteiligen. Dieser Pioniervorhaben eröffnet neue Wege für Benutzer, Belohnungsvorteile zu sichern und gleichzeitig zur Netzwerkverstärkung beizutragen, ohne die Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte aufzugeben. Weiterlesen: Starknet stärkt Bitcoin-Inhaber mit neuem Staking Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/starknet-empowers-bitcoin-holders-with-new-staking