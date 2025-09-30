Starknet bietet an, Bitcoin mit neuem BTCfi-Vorstoß produktiv zu machen

Starknet verstärkt seine Bemühungen, Bitcoin auf sein Layer-2-Netzwerk zu locken. Es führt ein 100 Millionen STRK Anreizprogramm zusammen mit neuen Staking-Mechanismen ein, in der Hoffnung, das Rollup als Bitcoins "Ausführungsschicht" zu positionieren.

Die Kampagne, die als BTCFi auf Starknet bezeichnet wird, kommt zu einer Zeit, in der Konkurrenzprojekte wie Babylon und Botanix ihre eigenen Modelle vorstellen, um ungenutztes BTC zu aktivieren. Babylon leitet Bitcoin in die Sicherung externer Proof-of-Stake-Ketten, während Botanix Anfang dieses Monats stBTC einführte, einen Tresor, der die Hälfte seiner Gasgebühren – in Bitcoin gezahlt – direkt an die Nutzer weitergibt.

Starknets Ansatz ist anders, laut Tom Brand, StarkWares Produktleiter. Bitcoin-Staker werden helfen, das Rollup selbst zu sichern.

"Babylon konzentriert sich auf das Staking von BTC, um externe [Proof-of-Stake]-Ketten zu sichern, und Botanix baut eine EVM-Kette auf Bitcoin auf", sagte Brand gegenüber Blockworks. "Starknet hingegen lässt BTC direkt ein echtes, hochdurchsatzfähiges Zk-Rollup mit aktivem DeFi und BTCFi-Einsatz sichern, sodass gestaktes Bitcoin echte wirtschaftliche Aktivität untermauert, nicht nur theoretische Sicherheit."

Vorerst basiert das Starknet-Staking jedoch auf Wrapped Assets wie tBTC, LBTC, WBTC und SolvBTC anstatt auf nativem Bitcoin. Das bedeutet, dass Benutzer über Smart Contracts auf Starknet Zugang erhalten, aber die Verwahrung letztendlich von der Sicherheit der Wrapper-Infrastruktur und Cross-Chain-Brücken abhängt.

"Staking ist 'vertrauenslos' in dem Sinne, dass Benutzer die Kontrolle über Smart Contracts auf Starknet behalten und BTC nicht an einen zentralisierten Verwahrer übergeben", sagte Brand und räumte ein, dass "BTC gewickelt und überbrückt wird, was Vertrauensannahmen einführt, die an die Wrapper-Infrastruktur und die Brücke selbst gebunden sind."

Es gibt weitere Vorbehalte. Im Gegensatz zu Proof-of-Stake-Systemen, bei denen Validatoren Gefahr laufen, Gelder zu verlieren, wenn sie sich falsch verhalten, verfügt Starknets BTC-Staking heute über keinen Slashing-Mechanismus. "Die Architektur ermöglicht es, in Zukunft Slashing hinzuzufügen, aber derzeit ist keines aktiv", sagte Brand.

Das hat Starknet nicht davon abgehalten, auf den Bitcoin-Schwung zu setzen. Das sechsmonatige Anreizprogramm der Starknet Foundation soll frühe Liquidität rund um Kredit- und Renditestrategien schaffen. Brand nannte es "einen Schwungradeffekt, der bei den wichtigsten Anwendungsfällen für Bitcoin, Kreditvergabe und Rendite hilft und dazu da ist, einen Schwung zu erzeugen, der sich selbst trägt."

Botanix verwandelt die Netzwerknutzung selbst in Rendite mit sBTC. Benutzer hinterlegen Bitcoin in einem zugangsfreien ERC-4626-Tresor auf der Botanix EVM-Kette und erhalten stBTC, dessen Wert aufgrund der 50% der Botanix-Gasgebühren (in BTC gezahlt) steigt, die automatisch an die Inhaber umverteilt werden. Die Einlösung erfolgt auf Abruf ohne Sperrfristen, und der Bitcoin wird direkt zurück zu Bitcoin übertragen, ohne sich auf einen zentralisierten Verwahrer oder Ethereum zu verlassen.

Starknet wird in Partnerschaft mit dem DeFi-nativen Vermögensverwalter Re7 Capital, der viele Ethereum-DeFi-Tresore kuratiert, Rendite durch fondsähnliche Strategien (z.B. Derivate und kuratiertes DeFi) anstreben, anstatt durch BTC-Gebührenflüsse auf Protokollebene.

Die größere Wette im wachsenden BTCfi-Bereich ist, dass Bitcoins Rolle als digitales Gold unzureichend ist; ein bedeutender Prozentsatz der BTC-Inhaber möchte nicht, dass es nur ein passiver Wertspeicher ist, sondern vielmehr ein aktives Asset, das in krypto-nativen Märkten eingesetzt werden kann.

Ob Inhaber Botanix bevorzugen werden, das native Bitcoin-Gebühren auszahlt, Babylon, das Sicherheitsdienste verkauft, um Gebühren in unzähligen Token zu sammeln, oder Starknet, das seinen eigenen Anspruch auf Bitcoin-DeFi im großen Maßstab erhebt, bleibt abzuwarten.

