Starknet bietet an, Bitcoin mit neuem BTCfi-Vorstoß produktiv zu machen

Der Beitrag "Starknet versucht, Bitcoin mit neuem BTCfi-Vorstoß produktiv zu machen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Starknet verstärkt seine Bemühungen, Bitcoin auf sein Layer-2-Netzwerk zu locken. Es führt ein 100 Millionen STRK Anreizprogramm zusammen mit neuen Staking-Mechanismen ein, in der Hoffnung, den Rollup als Bitcoins "Ausführungsschicht" zu positionieren. Die Kampagne, die als BTCFi auf Starknet bezeichnet wird, kommt zu einer Zeit, in der Konkurrenzprojekte wie Babylon und Botanix ihre eigenen Modelle vorstellen, um ungenutzten BTC produktiv einzusetzen. Babylon leitet Bitcoin in die Sicherung externer Proof-of-Stake-Chains, während Botanix Anfang dieses Monats stBTC einführte, einen Tresor, der die Hälfte seiner Gasgebühren – in Bitcoin gezahlt – direkt an die Benutzer weitergibt. Starknets Ansatz ist anders, laut Tom Brand, StarkWares Produktleiter. Bitcoin-Staker werden helfen, den Rollup selbst zu sichern. Mehr lesen: Botanix startet stBTC, um Bitcoin-native Rendite zu liefern "Babylon konzentriert sich auf das Staking von BTC zur Sicherung externer [Proof-of-Stake]-Chains, und Botanix baut eine EVM-Chain auf Bitcoin auf", sagte Brand gegenüber Blockworks. "Starknet hingegen lässt BTC direkt einen echten, hochdurchsatzfähigen Zk-Rollup mit aktiver DeFi- und BTCFi-Nutzung sichern, sodass gestaktes Bitcoin echte wirtschaftliche Aktivität unterstützt, nicht nur theoretische Sicherheit." Vorerst basiert Starknets Staking jedoch auf Wrapped Assets wie tBTC, LBTC, WBTC und SolvBTC anstelle von nativem Bitcoin. Das bedeutet, dass Benutzer über Smart Contracts auf Starknet Zugang erhalten, aber die Verwahrung letztendlich von der Sicherheit der Wrapper-Infrastruktur und Cross-Chain-Brücken abhängt. "Staking ist 'vertrauenslos' in dem Sinne, dass Benutzer die Kontrolle über Smart Contracts auf Starknet behalten und BTC nicht an einen zentralisierten Verwahrer übergeben", sagte Brand und räumte ein, dass "BTC verpackt und überbrückt wird, was Vertrauensannahmen einführt, die mit der Wrapper-Infrastruktur und der Brücke selbst verbunden sind." Es gibt weitere Einschränkungen. Im Gegensatz zu Proof-of-Stake-Systemen, bei denen Validatoren Gefahr laufen, Gelder zu verlieren, wenn sie sich falsch verhalten, verfügt Starknets BTC-Staking heute über keinen Slashing-Mechanismus. "Die Architektur ermöglicht es, in Zukunft Slashing hinzuzufügen, aber derzeit ist keines aktiv", sagte Brand. Das...

Starknet bietet an, Bitcoin mit neuem BTCfi-Vorstoß produktiv zu machen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 13:49
Starknet verstärkt seine Bemühungen, Bitcoin auf sein Layer-2-Netzwerk zu locken. Es führt ein 100 Millionen STRK Anreizprogramm zusammen mit neuen Staking-Mechanismen ein, in der Hoffnung, das Rollup als Bitcoins "Ausführungsschicht" zu positionieren.

Die Kampagne, die als BTCFi auf Starknet bezeichnet wird, kommt zu einer Zeit, in der Konkurrenzprojekte wie Babylon und Botanix ihre eigenen Modelle vorstellen, um ungenutztes BTC zu aktivieren. Babylon leitet Bitcoin in die Sicherung externer Proof-of-Stake-Ketten, während Botanix Anfang dieses Monats stBTC einführte, einen Tresor, der die Hälfte seiner Gasgebühren – in Bitcoin gezahlt – direkt an die Nutzer weitergibt.

Starknets Ansatz ist anders, laut Tom Brand, StarkWares Produktleiter. Bitcoin-Staker werden helfen, das Rollup selbst zu sichern.

Mehr lesen: Botanix startet stBTC, um Bitcoin-native Rendite zu liefern

"Babylon konzentriert sich auf das Staking von BTC, um externe [Proof-of-Stake]-Ketten zu sichern, und Botanix baut eine EVM-Kette auf Bitcoin auf", sagte Brand gegenüber Blockworks. "Starknet hingegen lässt BTC direkt ein echtes, hochdurchsatzfähiges Zk-Rollup mit aktivem DeFi und BTCFi-Einsatz sichern, sodass gestaktes Bitcoin echte wirtschaftliche Aktivität untermauert, nicht nur theoretische Sicherheit."

Vorerst basiert das Starknet-Staking jedoch auf Wrapped Assets wie tBTC, LBTC, WBTC und SolvBTC anstatt auf nativem Bitcoin. Das bedeutet, dass Benutzer über Smart Contracts auf Starknet Zugang erhalten, aber die Verwahrung letztendlich von der Sicherheit der Wrapper-Infrastruktur und Cross-Chain-Brücken abhängt.

"Staking ist 'vertrauenslos' in dem Sinne, dass Benutzer die Kontrolle über Smart Contracts auf Starknet behalten und BTC nicht an einen zentralisierten Verwahrer übergeben", sagte Brand und räumte ein, dass "BTC gewickelt und überbrückt wird, was Vertrauensannahmen einführt, die an die Wrapper-Infrastruktur und die Brücke selbst gebunden sind."

Es gibt weitere Vorbehalte. Im Gegensatz zu Proof-of-Stake-Systemen, bei denen Validatoren Gefahr laufen, Gelder zu verlieren, wenn sie sich falsch verhalten, verfügt Starknets BTC-Staking heute über keinen Slashing-Mechanismus. "Die Architektur ermöglicht es, in Zukunft Slashing hinzuzufügen, aber derzeit ist keines aktiv", sagte Brand.

Das hat Starknet nicht davon abgehalten, auf den Bitcoin-Schwung zu setzen. Das sechsmonatige Anreizprogramm der Starknet Foundation soll frühe Liquidität rund um Kredit- und Renditestrategien schaffen. Brand nannte es "einen Schwungradeffekt, der bei den wichtigsten Anwendungsfällen für Bitcoin, Kreditvergabe und Rendite hilft und dazu da ist, einen Schwung zu erzeugen, der sich selbst trägt."

Botanix verwandelt die Netzwerknutzung selbst in Rendite mit sBTC. Benutzer hinterlegen Bitcoin in einem zugangsfreien ERC-4626-Tresor auf der Botanix EVM-Kette und erhalten stBTC, dessen Wert aufgrund der 50% der Botanix-Gasgebühren (in BTC gezahlt) steigt, die automatisch an die Inhaber umverteilt werden. Die Einlösung erfolgt auf Abruf ohne Sperrfristen, und der Bitcoin wird direkt zurück zu Bitcoin übertragen, ohne sich auf einen zentralisierten Verwahrer oder Ethereum zu verlassen.

Starknet wird in Partnerschaft mit dem DeFi-nativen Vermögensverwalter Re7 Capital, der viele Ethereum-DeFi-Tresore kuratiert, Rendite durch fondsähnliche Strategien (z.B. Derivate und kuratiertes DeFi) anstreben, anstatt durch BTC-Gebührenflüsse auf Protokollebene.

Mehr lesen: Deutet Ethena auf einen symbiotischen Vorteil gegenüber Eigen hin?

Die größere Wette im wachsenden BTCfi-Bereich ist, dass Bitcoins Rolle als digitales Gold unzureichend ist; ein bedeutender Prozentsatz der BTC-Inhaber möchte nicht, dass es nur ein passiver Wertspeicher ist, sondern vielmehr ein aktives Asset, das in krypto-nativen Märkten eingesetzt werden kann.

Ob Inhaber Botanix bevorzugen werden, das native Bitcoin-Gebühren auszahlt, Babylon, das Sicherheitsdienste verkauft, um Gebühren in unzähligen Token zu sammeln, oder Starknet, das seinen eigenen Anspruch auf Bitcoin-DeFi im großen Maßstab erhebt, bleibt abzuwarten.

Quelle: https://blockworks.co/news/starknet-making-btc-productive

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

