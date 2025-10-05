Stablecoins werden Banken zwingen, Renditen zu teilen, sagt Stripe-CEO

TLDR

Stripe-CEO warnt, dass Banken wettbewerbsfähige Renditen anbieten müssen, während Stablecoins wachsen.

Stablecoins zwingen Banken dazu, Einzahlungsangebote und Ertragsraten zu überdenken.

Renditetragende Stablecoins könnten traditionelle Bankmodelle weltweit stören.

Stablecoin-Wachstum zwingt Banken zur Anpassung oder riskiert den Verlust von Kunden an digitale Vermögenswerte.

Es wird erwartet, dass Stablecoins den traditionellen Bankensektor erheblich beeinflussen werden, indem sie Finanzinstitute zwingen, wettbewerbsfähige Renditen auf Einlagen anzubieten. Patrick Collison, CEO von Stripe, deutet an, dass Banken marktgerechte Renditen anbieten müssen, um Kunden zu halten, während renditetragende Stablecoins weiter wachsen. Diese Veränderung in der Finanzlandschaft könnte Banken dazu drängen, ihre Angebote als Reaktion auf attraktivere, blockchain-basierte Optionen anzupassen.

Die Rolle von Stablecoins in der Zukunft des Bankwesens

Stablecoins, digitale Vermögenswerte, die durch Fiat-Währungen abgesichert sind und auf Blockchain-Netzwerken operieren, erfahren eine wachsende Akzeptanz. Bekannt für ihre Stabilität und effizienten grenzüberschreitenden Transaktionen, entwickeln sich Stablecoins zu einer Alternative zu traditionellen Sparkonten. Mit einem durchschnittlichen Zinssatz auf Sparkonten in den USA von nur 0,40% und noch niedrigeren Sätzen in der EU suchen Einleger nach profitableren Optionen.

Collison betonte, dass Einleger Renditen erwarten sollten, die näher an den Marktsätzen liegen. Mit zunehmender Beliebtheit von renditebringenden Stablecoins könnten traditionelle Banken unter erheblichen Druck geraten, ihre Sparangebote anzupassen. Der Aufstieg dieser digitalen Vermögenswerte fordert das traditionelle Bankmodell heraus und könnte beeinflussen, wie Banken in Zukunft mit ihren Kunden interagieren.

Bank- und Gesetzgeberreaktionen auf renditetragende Stablecoins

Die Einführung von renditebringenden Stablecoins hat Bedenken sowohl bei Finanzinstituten als auch bei Gesetzgebern hervorgerufen. Banken betrachten die Möglichkeit, Zinsen auf Stablecoin-Einlagen anzubieten, als Bedrohung für ihren Marktanteil und ihr traditionelles Geschäftsmodell. Wenn Stablecoins höhere Renditen bieten können, könnte dies Kunden von lokalen Banken wegdrängen und einen Wettbewerb schaffen, auf den traditionelle Finanzsysteme nicht vorbereitet sind.

US-Gesetzgeber haben ebenfalls Bedenken über den Anstieg von zinsbringenden Stablecoins geäußert. Senatorin Kirsten Gillibrand hat davor gewarnt, dass Stablecoins, die Zinsen anbieten, dazu führen könnten, dass Menschen ihr Geld von Banken abziehen, was das traditionelle Bankensystem schwächen würde. Während sich regulatorische Diskussionen entfalten, arbeitet die Finanzbranche daran, sicherzustellen, dass neue Vorschriften ihre Interessen schützen und das potenzielle Wachstum von renditebringenden Stablecoins begrenzen.

Trotz dieser Bedenken argumentierte Collison, dass der Widerstand der Banken gegen höhere Renditen ihnen langfristig schaden könnte. Er wies darauf hin, dass Banken zwar von kostengünstigen Einlagen profitieren, aber das Versäumnis, die Erwartungen der Verbraucher an wettbewerbsfähige Renditen zu erfüllen, könnte Kunden zu Alternativen wie Stablecoins treiben. Mit zunehmender Verbreitung digitaler Währungen werden traditionelle Banken wahrscheinlich ihre Angebote überdenken müssen.

Stablecoins wachsen weiter an Beliebtheit

Seit 2023 haben Stablecoins ein erhebliches Wachstum sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch bei der Nutzerakzeptanz erfahren. Die Verabschiedung des GENIUS-Stablecoin-Gesetzes in den USA schuf einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins, obwohl es auch Praktiken der Renditeteilung einschränkte. Der Bankensektor, der die Auswirkungen von zinsbringenden Stablecoins fürchtete, lobbyierte stark, um solche Bestimmungen im Gesetz zu begrenzen und seine bestehende Marktdominanz zu schützen.

Trotz regulatorischer Einschränkungen wird erwartet, dass die Akzeptanz von Stablecoins ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzt. Führende Persönlichkeiten in der Kryptowährungsbranche sehen Stablecoins als den nächsten Schritt in der Evolution des Geldes. Reeve Collins, Mitbegründer von Tether, vertrat die Ansicht, dass alle Währungen schließlich Stablecoins sein werden, obwohl sie die Namen traditioneller Währungen wie Dollar, Euro und Yen behalten werden. Diese Sicht spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem digitale Währungen in der globalen Finanzwelt an Bedeutung gewinnen.

Die Zukunft des traditionellen Bankwesens in einer digitalen Welt

Der Aufstieg von Stablecoins stellt eine direkte Herausforderung für traditionelle Bankmodelle dar. Finanzinstitute könnten sich bald im Wettbewerb mit digitalen Vermögenswerten befinden, die Einlegern attraktivere Renditen bieten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Banken möglicherweise ihren Ansatz für Sparkonten und andere Einlagenprodukte überdenken. Die Fähigkeit von Stablecoins, Renditen anzubieten, die an Marktbedingungen gebunden sind, ist eine Funktion, die traditionelle Banken möglicherweise nachahmen müssen, wenn sie Kunden behalten wollen.

Mit der Weiterentwicklung der Finanztechnologien wird die Rolle von Stablecoins in der Weltwirtschaft wahrscheinlich zunehmen. Während Banken daran arbeiten, sich an diese Veränderungen anzupassen, könnte die Zukunft des Finanzsystems eine grundlegende Verschiebung hin zu digitalen Währungen erleben.

