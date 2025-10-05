BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR Stripe-CEO warnt, dass Banken wettbewerbsfähige Renditen anbieten müssen, während Stablecoins wachsen. Stablecoins drängen Banken dazu, Einlagenprodukte und Ertragsraten zu überdenken. Renditetragende Stablecoins könnten traditionelle Bankmodelle weltweit stören. Das Wachstum von Stablecoins zwingt Banken, sich anzupassen oder zu riskieren, Kunden an digitale Vermögenswerte zu verlieren. Es wird erwartet, dass Stablecoins den traditionellen Bankensektor erheblich beeinflussen, indem [...] Der Beitrag Stablecoins werden Banken zwingen, Renditen zu teilen, sagt Stripe-CEO erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR Stripe-CEO warnt, dass Banken wettbewerbsfähige Renditen anbieten müssen, während Stablecoins wachsen. Stablecoins drängen Banken dazu, Einlagenprodukte und Ertragsraten zu überdenken. Renditetragende Stablecoins könnten traditionelle Bankmodelle weltweit stören. Das Wachstum von Stablecoins zwingt Banken, sich anzupassen oder zu riskieren, Kunden an digitale Vermögenswerte zu verlieren. Es wird erwartet, dass Stablecoins den traditionellen Bankensektor erheblich beeinflussen, indem [...] Der Beitrag Stablecoins werden Banken zwingen, Renditen zu teilen, sagt Stripe-CEO erschien zuerst auf CoinCentral.

Stablecoins werden Banken zwingen, Renditen zu teilen, sagt Stripe-CEO

Von: Coincentral
2025/10/05 16:02

TLDR

  • Stripe-CEO warnt, dass Banken wettbewerbsfähige Renditen anbieten müssen, während Stablecoins wachsen.
  • Stablecoins zwingen Banken dazu, Einzahlungsangebote und Ertragsraten zu überdenken.
  • Renditetragende Stablecoins könnten traditionelle Bankmodelle weltweit stören.
  • Stablecoin-Wachstum zwingt Banken zur Anpassung oder riskiert den Verlust von Kunden an digitale Vermögenswerte.

Es wird erwartet, dass Stablecoins den traditionellen Bankensektor erheblich beeinflussen werden, indem sie Finanzinstitute zwingen, wettbewerbsfähige Renditen auf Einlagen anzubieten. Patrick Collison, CEO von Stripe, deutet an, dass Banken marktgerechte Renditen anbieten müssen, um Kunden zu halten, während renditetragende Stablecoins weiter wachsen. Diese Veränderung in der Finanzlandschaft könnte Banken dazu drängen, ihre Angebote als Reaktion auf attraktivere, blockchain-basierte Optionen anzupassen.

Die Rolle von Stablecoins in der Zukunft des Bankwesens

Stablecoins, digitale Vermögenswerte, die durch Fiat-Währungen abgesichert sind und auf Blockchain-Netzwerken operieren, erfahren eine wachsende Akzeptanz. Bekannt für ihre Stabilität und effizienten grenzüberschreitenden Transaktionen, entwickeln sich Stablecoins zu einer Alternative zu traditionellen Sparkonten. Mit einem durchschnittlichen Zinssatz auf Sparkonten in den USA von nur 0,40% und noch niedrigeren Sätzen in der EU suchen Einleger nach profitableren Optionen.

Collison betonte, dass Einleger Renditen erwarten sollten, die näher an den Marktsätzen liegen. Mit zunehmender Beliebtheit von renditebringenden Stablecoins könnten traditionelle Banken unter erheblichen Druck geraten, ihre Sparangebote anzupassen. Der Aufstieg dieser digitalen Vermögenswerte fordert das traditionelle Bankmodell heraus und könnte beeinflussen, wie Banken in Zukunft mit ihren Kunden interagieren.

Bank- und Gesetzgeberreaktionen auf renditetragende Stablecoins

Die Einführung von renditebringenden Stablecoins hat Bedenken sowohl bei Finanzinstituten als auch bei Gesetzgebern hervorgerufen. Banken betrachten die Möglichkeit, Zinsen auf Stablecoin-Einlagen anzubieten, als Bedrohung für ihren Marktanteil und ihr traditionelles Geschäftsmodell. Wenn Stablecoins höhere Renditen bieten können, könnte dies Kunden von lokalen Banken wegdrängen und einen Wettbewerb schaffen, auf den traditionelle Finanzsysteme nicht vorbereitet sind.

US-Gesetzgeber haben ebenfalls Bedenken über den Anstieg von zinsbringenden Stablecoins geäußert. Senatorin Kirsten Gillibrand hat davor gewarnt, dass Stablecoins, die Zinsen anbieten, dazu führen könnten, dass Menschen ihr Geld von Banken abziehen, was das traditionelle Bankensystem schwächen würde. Während sich regulatorische Diskussionen entfalten, arbeitet die Finanzbranche daran, sicherzustellen, dass neue Vorschriften ihre Interessen schützen und das potenzielle Wachstum von renditebringenden Stablecoins begrenzen.

Trotz dieser Bedenken argumentierte Collison, dass der Widerstand der Banken gegen höhere Renditen ihnen langfristig schaden könnte. Er wies darauf hin, dass Banken zwar von kostengünstigen Einlagen profitieren, aber das Versäumnis, die Erwartungen der Verbraucher an wettbewerbsfähige Renditen zu erfüllen, könnte Kunden zu Alternativen wie Stablecoins treiben. Mit zunehmender Verbreitung digitaler Währungen werden traditionelle Banken wahrscheinlich ihre Angebote überdenken müssen.

Stablecoins wachsen weiter an Beliebtheit

Seit 2023 haben Stablecoins ein erhebliches Wachstum sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch bei der Nutzerakzeptanz erfahren. Die Verabschiedung des GENIUS-Stablecoin-Gesetzes in den USA schuf einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins, obwohl es auch Praktiken der Renditeteilung einschränkte. Der Bankensektor, der die Auswirkungen von zinsbringenden Stablecoins fürchtete, lobbyierte stark, um solche Bestimmungen im Gesetz zu begrenzen und seine bestehende Marktdominanz zu schützen.

Trotz regulatorischer Einschränkungen wird erwartet, dass die Akzeptanz von Stablecoins ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzt. Führende Persönlichkeiten in der Kryptowährungsbranche sehen Stablecoins als den nächsten Schritt in der Evolution des Geldes. Reeve Collins, Mitbegründer von Tether, vertrat die Ansicht, dass alle Währungen schließlich Stablecoins sein werden, obwohl sie die Namen traditioneller Währungen wie Dollar, Euro und Yen behalten werden. Diese Sicht spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem digitale Währungen in der globalen Finanzwelt an Bedeutung gewinnen.

Die Zukunft des traditionellen Bankwesens in einer digitalen Welt

Der Aufstieg von Stablecoins stellt eine direkte Herausforderung für traditionelle Bankmodelle dar. Finanzinstitute könnten sich bald im Wettbewerb mit digitalen Vermögenswerten befinden, die Einlegern attraktivere Renditen bieten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Banken möglicherweise ihren Ansatz für Sparkonten und andere Einlagenprodukte überdenken. Die Fähigkeit von Stablecoins, Renditen anzubieten, die an Marktbedingungen gebunden sind, ist eine Funktion, die traditionelle Banken möglicherweise nachahmen müssen, wenn sie Kunden behalten wollen.

Mit der Weiterentwicklung der Finanztechnologien wird die Rolle von Stablecoins in der Weltwirtschaft wahrscheinlich zunehmen. Während Banken daran arbeiten, sich an diese Veränderungen anzupassen, könnte die Zukunft des Finanzsystems eine grundlegende Verschiebung hin zu digitalen Währungen erleben.

Der Beitrag Stablecoins werden Banken zwingen, Renditen zu teilen, sagt Stripe-CEO erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,571.06
$105,571.06$105,571.06

+1.74%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,595.30
$3,595.30$3,595.30

+2.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.79
$165.79$165.79

+2.00%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3825
$2.3825$2.3825

+2.87%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18040
$0.18040$0.18040

+1.30%