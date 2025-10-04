BörseDEX+
Stablecoins erreichen Rekordwert von 300 Milliarden Dollar, während Visa und PayPal in den Wettbewerb einsteigen

Von: Coindoo
2025/10/04 02:00

Der Meilenstein wurde am 3. Oktober laut DeFiLlama-Daten verzeichnet, nach Zuflüssen von fast 40 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal.

Der Anstieg erfolgt inmitten eines verstärkten Wettbewerbs zwischen Emittenten und einer neuen Welle von Produkteinführungen. Marktführer Tether (USDT) und Circles USDC bleiben dominant, aber 2025 hat auch ein starkes Wachstum bei neueren Marktteilnehmern wie Ethena Labs' USDe verzeichnet, der von 6 Milliarden Dollar zu Jahresbeginn auf fast 15 Milliarden Dollar bis Oktober gestiegen ist.

Ethereum beherbergt weiterhin den Großteil der im Umlauf befindlichen Stablecoins – im Wert von mehr als 170 Milliarden Dollar – obwohl andere Ökosysteme aufholen. Auf Solana basierende Stablecoins haben sich in diesem Jahr fast verdreifacht und sind von unter 5 Milliarden Dollar auf fast 14 Milliarden Dollar gestiegen. Arbitrum und Aptos verzeichneten ebenfalls Expansionen von mehr als 70% bzw. 90%, was unterstreicht, wie die Stablecoin-Akzeptanz Multi-Chain wird.

Branchenexperten argumentieren, dass die wahre Geschichte nicht die 300-Milliarden-Dollar-Schlagzeile ist, sondern die Entwicklung. "Das Angebot hat sich in zwei Jahren verdoppelt und könnte sich in den nächsten 12 Monaten erneut verdoppeln", sagte Phil George, Gründer von EarnOS, der vorhersagte, dass die Transaktionsvolumina 2026 100 Billionen Dollar erreichen könnten, wenn die Akzeptanz im aktuellen Tempo weitergeht. Er verwies auf Initiativen von Stripe, Circle, PayPal und sogar Visa als Signale dafür, dass Stablecoins kurz vor einer tieferen Integration in Mainstream-Zahlungen stehen.

Andere sehen dies als erst den Anfang. Aryan Sheikhalian von CMT Digital bezeichnete den Meilenstein als "Zeichen der Reife", deutete jedoch an, dass 500 Milliarden Dollar den Punkt des wahren Mainstreamings markieren werden, wobei 1 Billion Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts in Reichweite ist. Er argumentierte, dass Unternehmenskassen und Einzelhandelsriesen wie Amazon oder Walmart die Waage kippen könnten, entweder durch die Ausgabe eigener Token oder durch die direkte Integration von Stablecoins in ihre Kassensysteme.

Die Dynamik des Marktes unterstreicht auch einen Wandel in der Erzählung: Einst als Nischen-Handelsinstrumente betrachtet, werden Stablecoins zunehmend als Rückgrat der zukünftigen Finanzwelt positioniert. Da globale Zahlungsschienen rund um tokenisiertes Geld neu aufgebaut werden, sagen Branchenführer, dass die heutigen 300 Milliarden Dollar letztendlich klein erscheinen werden im Vergleich zu den Billionen, die bis in die 2030er Jahre im Umlauf erwartet werden.

