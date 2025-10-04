BörseDEX+
Spot Bitcoin ETFs verzeichnen 1,08 Mrd. $ Volumen in 4 Tagen: Befeuern Preismomentum

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 03:14
Sebastians Reise in die Welt der Kryptowährungen begann vor vier Jahren, angetrieben von einer Faszination für das Potenzial der Blockchain-Technologie, Finanzsysteme zu revolutionieren. Seine anfängliche Erkundung konzentrierte sich auf das Verständnis der Feinheiten verschiedener Krypto-Projekte, insbesondere jener, die sich auf den Aufbau innovativer Finanzlösungen konzentrierten. Durch unzählige Stunden der Forschung und des Lernens entwickelte Sebastian ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien, Marktdynamiken und potenziellen Anwendungen von Kryptowährungen.

Mit wachsendem Wissen fühlte sich Sebastian verpflichtet, seine Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Er begann, aktiv zu Online-Diskussionen auf Plattformen wie X und LinkedIn beizutragen, wobei er sich auf Fintech- und kryptobezogene Inhalte konzentrierte. Sein Ziel war es, wertvolle Trends und Erkenntnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und ein tieferes Verständnis der sich schnell entwickelnden Krypto-Landschaft zu fördern. Sebastians Beiträge fanden schnell Anerkennung, und er wurde zu einer vertrauenswürdigen Stimme in der Online-Krypto-Community.

Um seine Expertise weiter zu verbessern, absolvierte Sebastian eine UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies Zertifizierung. Dieses anspruchsvolle Programm vermittelte ihm wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse über Finanztechnologie und überbrückte die Lücke zwischen traditionellen Finanzen (TradFi) und dezentralisierten Finanzen (DeFi). Die Zertifizierung vertiefte sein Verständnis der breiteren Finanzlandschaft und ihrer Überschneidung mit der Blockchain-Technologie.

Sebastians Leidenschaft für Finanzen und Schreiben ist in seiner Arbeit deutlich erkennbar. Er genießt es, in die Finanzforschung einzutauchen, Markttrends zu analysieren und die neuesten Entwicklungen im Krypto-Bereich zu erkunden. In seiner Freizeit findet man Sebastian oft vertieft in Diagramme, beim Studium von 10-K-Formularen oder bei anregenden Diskussionen über die Zukunft der Finanzen.

Sebastians Weg als Krypto-Analyst und Investor ist geprägt von einem unermüdlichen Streben nach Wissen und dem Engagement, seine Erkenntnisse zu teilen. Seine Fähigkeit, sich in der komplexen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden, kombiniert mit seiner Leidenschaft für Finanzforschung und Kommunikation, macht ihn zu einem wertvollen Gewinn für die Branche. Während sich die Krypto-Landschaft weiterentwickelt, bleibt Sebastian an vorderster Front, liefert wertvolle Einblicke und trägt zum Wachstum dieser revolutionären Technologie bei.

Quelle: https://bitcoinist.com/spot-bitcoin-etf-record-1-08b-4-day-volume-momentum/

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

