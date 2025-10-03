Spot Bitcoin ETF erreicht 5 Mrd. $ Volumen, während Bitcoin 120.000 $ überschreitet

TLDR

Am 1. Oktober erlebten Spot Bitcoin ETFs einen dramatischen Anstieg und überschritten ein Handelsvolumen von 5 Milliarden Dollar. Der Bitcoin-Preis stieg über 120.000 Dollar und verzeichnete einen wöchentlichen Anstieg von 10% gegenüber dem Tiefststand des Vormonats von 109.000 Dollar. Institutionelle Investoren, darunter BlackRock und Fidelity, spielten eine Schlüsselrolle bei dieser Rally mit erheblichen Zuflüssen.

Bitcoin ETF verzeichnet Rekordzuflüsse und starkes institutionelles Interesse

Die Rally wurde hauptsächlich von institutionellen Investoren angetrieben, die allein am 1. Oktober Nettozuflüsse von 676 Millionen Dollar beisteuerten. BlackRocks iShares Bitcoin Trust verzeichnete beträchtliche Nettozuflüsse von 405 Millionen Dollar. Darüber hinaus tätigte Fidelity an einem einzigen Tag einen beeindruckenden Erwerb von 1.570 BTC im Wert von 179 Millionen Dollar.

Mit einem Bitcoin-Preis von über 120.500 Dollar erreichte das Handelsvolumen über alle Märkte hinweg mehr als 50 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg stellt eine bedeutende Verschiebung im Anlegerverhalten dar, wobei Spot Bitcoin ETFs zunehmend zu einem primären Vehikel für institutionelle Akteure werden. BlackRock hält nun beträchtliche 773.000 Bitcoin im Wert von rund 93 Milliarden Dollar und ist damit der größte institutionelle Verwahrer von Bitcoin mit einem Anteil von 3,88% am Gesamtangebot.

Spot Bitcoin ETFs, die im Januar 2024 eingeführt wurden, haben beeindruckende Nettozuflüsse von 58,44 Milliarden Dollar verzeichnet. Bis jetzt haben die gesamten Nettovermögen 155,89 Milliarden Dollar erreicht, was 6,66% der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin entspricht. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Interesse institutioneller Investoren, die sich zunehmend Bitcoin-ETFs als ihr primäres Anlagevehikel zuwenden.

Vanguards veränderte Haltung zu BTC ETFs wirft Fragen auf

Vanguard, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, überdenkt seine Haltung zu Kryptowährungs-ETFs. Das Unternehmen entfernte kürzlich einen wichtigen Blogbeitrag, der Bitcoin als ohne "inhärenten wirtschaftlichen Wert" abtat. Unter der Führung des neuen CEO Salim Ramji, der zuvor Erfahrungen bei BlackRock sammelte, prüft Vanguard nun Berichten zufolge, ob es seinen 50 Millionen Kunden Zugang zu Bitcoin- und Ethereum-ETFs ermöglichen soll.

Diese potenzielle Verschiebung in Vanguards Haltung ist angesichts der Größe und des Einflusses des Unternehmens im Anlagebereich bedeutend. Ein kleiner Prozentsatz von Vanguards riesiger Kundenbasis könnte erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs haben. Wenn nur 1% seiner Kunden, etwa 500.000 Menschen, sich für eine Investition entscheiden, könnte dies bedeutende neue Liquidität in den Markt bringen.

Vanguards Neubewertung seiner Position unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Bitcoin-ETFs in der Anlagelandschaft. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen Krypto-ETFs vollständig annehmen wird, aber sein veränderter Ansatz signalisiert einen breiteren Trend im institutionellen Interesse.

BlackRocks Bitcoin- und Ethereum-ETFs führen weiterhin den Markt an

BlackRocks anhaltende Dominanz im Bitcoin-ETF-Bereich unterstreicht sein Engagement für digitale Vermögenswerte. Die Bitcoin-ETFs des Unternehmens haben bereits mehr als 260 Millionen Dollar an jährlichen Einnahmen generiert. Davon stammen 218 Millionen Dollar aus Bitcoin-Produkten, während Ethereum-ETFs 42 Millionen Dollar beisteuern.

BlackRock hat kürzlich einen Antrag für einen Bitcoin Premium Income ETF eingereicht, der als Covered-Call-Strategie konzipiert ist, um Rendite auf Bitcoin-Bestände zu erzielen. Die gesamte Verwahrung digitaler Vermögenswerte des Unternehmens übersteigt nun 101 Milliarden Dollar, bestehend aus Investitionen in Bitcoin und Ethereum. Letzte Woche verzeichnete BlackRocks Ethereum-Fonds allein Nettozuflüsse von 512 Millionen Dollar, was das wachsende Interesse an beiden großen Kryptowährungen zeigt.

Mit 14,1 Milliarden Dollar an Zuflüssen in digitale Vermögenswerte im zweiten Quartal sind BlackRocks Angebote für digitale Vermögenswerte zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoren innerhalb des Unternehmens geworden. Die kontinuierliche Expansion des Unternehmens in Bitcoin-ETFs signalisiert einen starken Glauben an das langfristige Potenzial des Kryptowährungsmarktes. Seine Dominanz in diesem Bereich spiegelt das wachsende institutionelle Vertrauen in Bitcoin als legitime Anlageklasse wider.

Während der Bitcoin-Preis weiter steigt, wobei technische Analysten potenzielle Niveaus von 128.000 bis 135.000 Dollar prognostizieren, werden Spot Bitcoin ETFs wahrscheinlich eine entscheidende Komponente des Krypto-Investitionsökosystems bleiben. Trotz möglicher Rückschläge zeigt der Trend von Bitcoin ein konsistentes Muster von Konsolidierung gefolgt von Ausbrüchen, was eine kontinuierliche Aufwärtsdynamik unterstützt.

